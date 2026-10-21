Abatido alias Resorte, presunto cabecilla de finanzas del ELN, tras una operación militar en Norte de Santander

Unidades del Gaula Militar, el Batallón de Fuerzas Urbanas y la Policía Metropolitana de Cúcuta ejecutaron el procedimiento conjunto - crédito Ejército Nacional

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Ricardo Trigos Peñaranda, alias Resorte, murió en medio de una operación militar en la vereda Palo Colorado, zona rural de Chinácota, Norte de Santander. Las autoridades lo identificaron como supuesto cabecilla de finanzas del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez, una estructura vinculada al Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El procedimiento ocurrió hacia las 9:00 a. m. del martes 20 de octubre. De acuerdo con la información oficial, participaron unidades del Gaula Militar de la Brigada 30, el Gaula Militar Norte de Santander, el Batallón de Fuerzas Urbanas No. 2 y el Gaula de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

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Durante el combate, los militares incautaron una pistola, un proveedor para munición de 9 milímetros, tres cartuchos del mismo calibre, una camioneta y dos teléfonos celulares. Las autoridades deberán precisar de forma oficial las circunstancias del enfrentamiento y el resultado de las verificaciones judiciales derivadas del procedimiento.

El Ejército atribuía a alias Resorte labores de inteligencia y financiación

Ricardo Trigos Peñaranda, alias Resorte, murió durante una operación militar en la vereda Palo Colorado del municipio de Chinácota - crédito Fuerzas Militares

Según la inteligencia militar, alias Resorte tenía 40 años, era oriundo de La Playa de Belén, Norte de Santander, y acumulaba cerca de nueve años de presencia en organizaciones armadas ilegales.

El informe lo ubicó en tareas de inteligencia delictiva, manejo de recursos y apoyo logístico. Para 2025, figuraba como responsable de finanzas del componente económico del Frente Reynaldo Ardila Gómez del ELN, de acuerdo con la información de las autoridades.

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El Ejército sostuvo que la muerte de Trigos Peñaranda afecta las capacidades de mando, control, financiación y coordinación de esa estructura urbana. También estimó que el resultado puede obligar a una reorganización interna de la organización armada en sectores de Cúcuta, Chinácota, San Faustino y Villa del Rosario.

La evaluación operacional señala que la estructura tenía incidencia en actividades asociadas con narcotráfico, cobro de extorsiones, secuestros, homicidios selectivos y apoyo logístico. Las autoridades consideran que la operación busca reducir los riesgos para comerciantes, empresarios y otros habitantes de la zona metropolitana de Cúcuta.

Su trayectoria incluyó pasos por el EPL y posteriores vínculos con el ELN

La inteligencia militar identificó a alias Resorte como cabecilla de finanzas del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez del ELN - crédito Jair Coll / Reuters

El historial entregado por las autoridades indica que Trigos Peñaranda habría sido cabecilla urbano del Ejército Popular de Liberación (EPL) entre 2018 y 2019. Más adelante, según los organismos de seguridad, pasó a desempeñar funciones dentro de una estructura del ELN.

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Entre los hechos que le atribuyen figura su presunta participación en el secuestro del comerciante Isaías Ascanio León, ocurrido en 2019. También fue señalado por los casos de dos periodistas del periódico regional La Opinión, que fueron retenidos, en marzo de 2020, por integrantes de una estructura que lo tenía entre sus mandos.

El medio regional informó que el entonces señalado integrante del EPL apareció en el lugar junto a otros hombres armados.

Además, el informe militar relacionó a Ricardo Trigos Peñaranda con el secuestro del ganadero Iván Cetina durante ese mismo año y el doble homicidio de dos ciudadanos venezolanos, ocurrido el 29 de agosto de 2026 en la vía hacia San Faustino.

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Trigos Peñaranda registró una captura previa en marzo de 2021 por porte de armas, concierto para delinquir, secuestro y homicidio - crédito Fuerzas Militares

Trigos Peñaranda había sido capturado el 5 de marzo de 2021 en inmediaciones de la vereda San Agustín de los Pozos, en jurisdicción de Cúcuta. El procedimiento estuvo relacionado, según el reporte militar, con delitos de fabricación y porte de armas, concierto para delinquir, secuestro y homicidio; en aquella operación fueron incautadas cuatro pistolas, una carabina calibre .22, granadas y munición.

El estado actual de los procesos penales y las decisiones que estaban pendientes en la justicia ordinaria deberán ser establecidos por las entidades competentes. La información militar indicó que los antecedentes de Trigos Peñaranda incluían nexos con varias estructuras armadas ilegales de Norte de Santander.

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