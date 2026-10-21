Colombia

Abatido alias Resorte, presunto cabecilla de finanzas del ELN, tras una operación militar en Norte de Santander

En una operación conjunta del Ejército y la Policía en Chinácota cayó Ricardo Trigos Peñaranda, vinculado a secuestros de comerciantes y periodistas

Ejército Nacional-Colombia
Unidades del Gaula Militar, el Batallón de Fuerzas Urbanas y la Policía Metropolitana de Cúcuta ejecutaron el procedimiento conjunto - crédito Ejército Nacional
Guardar

Ricardo Trigos Peñaranda, alias Resorte, murió en medio de una operación militar en la vereda Palo Colorado, zona rural de Chinácota, Norte de Santander. Las autoridades lo identificaron como supuesto cabecilla de finanzas del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez, una estructura vinculada al Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El procedimiento ocurrió hacia las 9:00 a. m. del martes 20 de octubre. De acuerdo con la información oficial, participaron unidades del Gaula Militar de la Brigada 30, el Gaula Militar Norte de Santander, el Batallón de Fuerzas Urbanas No. 2 y el Gaula de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

PUBLICIDAD

Durante el combate, los militares incautaron una pistola, un proveedor para munición de 9 milímetros, tres cartuchos del mismo calibre, una camioneta y dos teléfonos celulares. Las autoridades deberán precisar de forma oficial las circunstancias del enfrentamiento y el resultado de las verificaciones judiciales derivadas del procedimiento.

El Ejército atribuía a alias Resorte labores de inteligencia y financiación

Ricardo Trigos Peñaranda, alias Resorte, murió durante una operación militar en la vereda Palo Colorado del municipio de Chinácota - crédito Fuerzas Militares
Ricardo Trigos Peñaranda, alias Resorte, murió durante una operación militar en la vereda Palo Colorado del municipio de Chinácota - crédito Fuerzas Militares

Según la inteligencia militar, alias Resorte tenía 40 años, era oriundo de La Playa de Belén, Norte de Santander, y acumulaba cerca de nueve años de presencia en organizaciones armadas ilegales.

El informe lo ubicó en tareas de inteligencia delictiva, manejo de recursos y apoyo logístico. Para 2025, figuraba como responsable de finanzas del componente económico del Frente Reynaldo Ardila Gómez del ELN, de acuerdo con la información de las autoridades.

PUBLICIDAD

El Ejército sostuvo que la muerte de Trigos Peñaranda afecta las capacidades de mando, control, financiación y coordinación de esa estructura urbana. También estimó que el resultado puede obligar a una reorganización interna de la organización armada en sectores de Cúcuta, Chinácota, San Faustino y Villa del Rosario.

La evaluación operacional señala que la estructura tenía incidencia en actividades asociadas con narcotráfico, cobro de extorsiones, secuestros, homicidios selectivos y apoyo logístico. Las autoridades consideran que la operación busca reducir los riesgos para comerciantes, empresarios y otros habitantes de la zona metropolitana de Cúcuta.

Su trayectoria incluyó pasos por el EPL y posteriores vínculos con el ELN

La inteligencia militar identificó a alias Resorte como cabecilla de finanzas del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez del ELN - crédito Jair Coll / Reuters
La inteligencia militar identificó a alias Resorte como cabecilla de finanzas del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez del ELN - crédito Jair Coll / Reuters

El historial entregado por las autoridades indica que Trigos Peñaranda habría sido cabecilla urbano del Ejército Popular de Liberación (EPL) entre 2018 y 2019. Más adelante, según los organismos de seguridad, pasó a desempeñar funciones dentro de una estructura del ELN.

Entre los hechos que le atribuyen figura su presunta participación en el secuestro del comerciante Isaías Ascanio León, ocurrido en 2019. También fue señalado por los casos de dos periodistas del periódico regional La Opinión, que fueron retenidos, en marzo de 2020, por integrantes de una estructura que lo tenía entre sus mandos.

El medio regional informó que el entonces señalado integrante del EPL apareció en el lugar junto a otros hombres armados.

Además, el informe militar relacionó a Ricardo Trigos Peñaranda con el secuestro del ganadero Iván Cetina durante ese mismo año y el doble homicidio de dos ciudadanos venezolanos, ocurrido el 29 de agosto de 2026 en la vía hacia San Faustino.

Trigos Peñaranda registró una captura previa en marzo de 2021 por porte de armas, concierto para delinquir, secuestro y homicidio - crédito Fuerzas Militares
Trigos Peñaranda registró una captura previa en marzo de 2021 por porte de armas, concierto para delinquir, secuestro y homicidio - crédito Fuerzas Militares

Trigos Peñaranda había sido capturado el 5 de marzo de 2021 en inmediaciones de la vereda San Agustín de los Pozos, en jurisdicción de Cúcuta. El procedimiento estuvo relacionado, según el reporte militar, con delitos de fabricación y porte de armas, concierto para delinquir, secuestro y homicidio; en aquella operación fueron incautadas cuatro pistolas, una carabina calibre .22, granadas y munición.

El estado actual de los procesos penales y las decisiones que estaban pendientes en la justicia ordinaria deberán ser establecidos por las entidades competentes. La información militar indicó que los antecedentes de Trigos Peñaranda incluían nexos con varias estructuras armadas ilegales de Norte de Santander.

Temas Relacionados

Alias ResorteELNNorte de SantanderOperación militarColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este miércoles 21 de octubre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Infobae

Resultado Sinuano Noche hoy 20 de octubre

Esta lotería nocturna es un juego de azar con gran popularidad en Colombia con raíces en la Costa del Caribe

Resultado Sinuano Noche hoy 20 de octubre

Senadora Esmeralda Hernández revela el error en el Congreso que pone en jaque el Presupuesto 2027

La congresista señaló diferencias en el artículo 65 entre las versiones votadas por ambas plenarias, mientras que Lina García advirtió sobre las posibles consecuencias jurídicas de no haber realizado una conciliación antes del vencimiento del plazo legal

Senadora Esmeralda Hernández revela el error en el Congreso que pone en jaque el Presupuesto 2027

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este 21 de octubre de 2026

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cartagena

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este 21 de octubre de 2026

Concejal pidió un plan de choque para la temporada de fin de año en San Victorino, centro de Bogotá, ante denuncias de robos

Elkin Huertas expuso videos de hurtos a plena luz del día en la carrera 10 y solicitó una mesa de trabajo urgente con la Secretaría de Seguridad y los comerciantes, quienes están detrás de los responsables, cansados de los ataques delictivos

Concejal pidió un plan de choque para la temporada de fin de año en San Victorino, centro de Bogotá, ante denuncias de robos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

Alcolirykoz llevará por primera vez su tradicional ‘Remate del Año’ a Bogotá: todo lo que debe saber

WestCol estará en el Clásico Barcelona-Real Madrid con permiso oficial de LaLiga

La actriz María Helena Döering recordó cómo sobrevivió a un atentado de Pablo Escobar en el hotel donde se hospedaba: “Mi habitación se destruyó”

Video | Karol G habló con Salma Hayek sobre su vida sentimental y paralizó Nueva York con una sesión de fotos

Deportes

Se ‘apretaron’ las cosas en la Primera B: 10 de los 16 equipos pelearán por los últimos cupos a los cuadrangulares

Se ‘apretaron’ las cosas en la Primera B: 10 de los 16 equipos pelearán por los últimos cupos a los cuadrangulares

Los padres de José Escorcia relataron entre lágrimas cómo tuvieron que separarse de él cuando tenía 10 años para cumplir su sueño de jugar fútbol profesional

Este es el primer clasificado a la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: habrá presencia colombiana

Teófilo Gutiérrez reveló lo cerca que estuvo de llegar al Real Madrid; también confesó que espera ver campeón a Falcao con Millonarios

Teófilo Gutiérrez contó que, con su primer sueldo, compró un pollo asado para compartir con su madre tras años de carencias: “Solo lo veíamos por televisión”