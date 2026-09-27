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La autocrítica de Néstor Lorenzo tras el primer partido amistoso de su nueva era en la selección Colombia: “México nos superó”

La Tricolor empató en Baltimore ante el equipo manito en un partido donde tres jugadores debutaron el combinado nacional y se vieron caras nuevas en el once titular

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Néstor Lorenzo inició su segunda era a cargo de la selección Colombia - crédito Federación Colombiana de Fútbol
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El técnico argentino Néstor Lorenzo consideró que la Selección Colombia dejó señales de futuro tras empatar 1-1 con México en Baltimore, en el primer amistoso posterior a la eliminación en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro abrió el ciclo rumbo a la Copa América de 2028 y al Mundial de 2030.

Colombia se adelantó a los nueve minutos con un gol de Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Portugal, luego de un centro de Richard Ríos. México reaccionó, dominó varios pasajes del partido y estrelló dos remates en el palo durante el primer tiempo.

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La igualdad llegó a los 62 minutos, cuando Gilberto Mora superó a Jhon Lucumí en una acción individual y definió al costado opuesto de Álvaro Montero, arquero titular ante el conjunto mexicano.

El entrenador de Colombia admitió dificultades en la presión alta y en la salida desde el fondo durante la primera parte - crédito FCF
El entrenador de Colombia admitió dificultades en la presión alta y en la salida desde el fondo durante la primera parte - crédito FCF

Tras el encuentro, Lorenzo admitió que su equipo no logró imponer el plan previsto durante la primera parte. “Siento que el primer tiempo, sobre todo, México nos superó. Nosotros llegamos tarde a las presiones, quisimos hacer un partido con una presión más alta. Ya en el segundo tiempo corregimos y se emparejó un poco el trámite”, afirmó el entrenador en una rueda de prensa.

El técnico explicó que las dificultades para recuperar la pelota abrieron espacios entre las líneas y afectaron la disputa por los rebotes. También señaló problemas en la elaboración de las jugadas ofensivas y en la salida desde el fondo.

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“Cometimos errores a veces en la no finalización de la jugada, cuando pasábamos de tres cuartos en adelante y a veces en la salida, una salida muy lenta, y permitimos la presión de México, que lo hizo muy bien”, dijo el técnico de Colombia.

Pese a ese diagnóstico, Lorenzo valoró la respuesta de sus futbolistas y la corrección táctica tras el descanso. “Quedo conforme con la entrega, creo que los jugadores dieron lo mejor, fue un partido muy intenso. Creo que cometimos muchos errores que son corregibles. La actitud del equipo fue buena y el debut de los chicos que entraron fue promisorio. Nos parece que hay futuro”.

La Selección Colombia jugará su próximo compromiso amistoso el viernes 2 de octubre contra Paraguay en Harrison - crédito FCF
La Selección Colombia jugará su próximo compromiso amistoso el viernes 2 de octubre contra Paraguay en Harrison - crédito FCF

Kevin Viveros y Matías Orozco tuvieron sus primeros minutos con la selección absoluta, mientras que Yaser Asprilla, Samuel Velásquez y Jáminton Campaz ingresaron en el segundo tiempo. Lorenzo evitó hacer valoraciones individuales, aunque destacó el desempeño general de quienes entraron.

“No quiero hacer nombres de uno u otro, mejor o peor. Creo que en general entraron bien”, sostuvo. El argentino remarcó que mantuvo inicialmente al mismo once después del entretiempo para intentar equilibrar el desarrollo antes de modificar la formación.

El entrenador también detalló el recorrido de Jhon Arias, que utilizó la camiseta número 10. El volante comenzó por la banda derecha, pasó al sector izquierdo ante los avances de Gallardo y luego actuó como mediocampista central en la segunda parte.

Néstor Lorenzo afirmó que la Selección Colombia mostró señales de futuro luego de empatar 1-1 frente a México en Baltimore - crédito FCF
Néstor Lorenzo afirmó que la Selección Colombia mostró señales de futuro luego de empatar 1-1 frente a México en Baltimore - crédito FCF

“Arias es un jugador muy versátil. Empezó jugando como extremo derecho. Al ver que Gallardo se venía demasiado, ya lo sabíamos, lo pasamos a la izquierda. Después, en el segundo tiempo, jugó de volante”, explicó Lorenzo.

Sobre Montero, el técnico destacó sus actuaciones recientes en Boca y señaló que el arquero continúa acumulando participaciones con la selección. “Cada vez que participó lo hizo muy bien, así que seguimos sumando partidos”, puntualizó.

La selección Colombia jugará su segundo amistoso de esta fecha internacional el viernes 2 de octubre ante Paraguay, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, a las 7:00 p. m. de Colombia. El cierre de la fecha FIFA de septiembre-octubre será ante Perú en el estadio del Inter Miami el 6 de octubre desde las 6:45 p. m.

La Tricolor se volverá a reunir en noviembre para los partidos amistosos ante Chile en Cali y Santiago.

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