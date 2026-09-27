Jugadores referentes en el fútbol colombiano: cómo aprovechar su experiencia y talento en la parte deportiva y de mercadeo

Los futbolistas Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero llegaron como estrellas a Millonarios, Atlético Nacional y el Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El fútbol colombiano volvió a tener una etapa de figuras en varios equipos de la Liga BetPlay, luego de que, para el segundo semestre de 2026, llegaran hombres del nivel de Juan Fernando Quintero, Jackson Martínez, Juan Guillermo Cuadrado y la novedad de James Rodríguez.

Sin embargo, hay mucho debate sobre si conviene o no esa clase de futbolistas, dado que algunos defienden su experiencia, liderazgo y poder de mercadeo, pero otros critican que llegan en el final de sus carreras, con problemas físicos y sin saber si realmente aportarán en sus equipos, al recordar lo ocurrido con Falcao García en Millonarios, cuyas lesiones afectaron todo.

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Por esa razón, Infobae Colombia realizó un análisis sobre los alcances de esta clase de futbolistas, tanto en la parte deportiva, para los entrenadores y preparadores físicos, como en el marketing de las instituciones que quieren aprovecharlos para mejorar su marca, ventas y aumentar el apoyo de sus aficionados.

Los jugadores como marca de activación

La consultora en marketing, Katerin Hernández, habló acerca de cómo es la estrategia de marca, ventas y acercamiento con los seguidores ante el arribo de hombres como James Rodríguez - crédito Diego Ariza/Infobae

Cuando Falcao García firmó con Millonarios en 2024, creció enormemente la venta de camisetas con el dorsal 9 y el nombre del goleador, al punto de agotarse las letras para los hinchas que querían personalizar sus casacas en las tiendas oficiales, mientras que el primer partido de James con Nacional en 2026 provocó que las prendas más vendidas alrededor del estadio El Campín, tuvieran la palabra “James” con el número 23 para atraer más clientes.

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Cosas como esas fueron explicadas a Infobae Colombia por Katerin Hernández, consultora en marketing, estrategia de marca y comunicación, con más de 10 años en agencias, medios de comunicación y empresas en investigación de mercados, sobre cómo los equipos pueden aprovechar esta clase de futbolistas por su imagen: “Esto va a depender de la estrategia que tenga el club o los clubes, en este caso, al adquirir este tipo de piezas que son reconocidas, que convocan y que efectivamente la gente ya tiene referencia más allá de lo que viene siendo la camiseta”.

La camiseta de James Rodríguez en Atlético Nacional es una de las más vendidas en los últimos días, desde que se conoció que utilizará la dorsal 23 - crédito Atlético Nacional

“Digamos que la camiseta es un punto muy visible y que podemos medir, digamos, de impacto en captación, de cómo comercialmente puede funcionar. Pero una pieza como esta no solamente es un activo deportivo que adquiere el club, sino también es un activo de comunicación que genera visibilización, genera conversaciones al respecto, genera de pronto ese deseo de pertenecer y directamente es un símbolo de pertenecer y apropiación, en este caso, al club”, añadió.

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Otro punto clave de ese plan de mercadeo con jugadores referentes como James Rodríguez o Juan Guillermo Cuadrado está en las redes sociales, por los millones de seguidores que consiguieron a lo largo de los años: “Ahí podríamos estar hablando de la economía de la atención y es que cuando una figura ya tiene o viene con una identidad establecida y, por supuesto, con unos seguidores o personas que están interesados, pues amplía esa captación”.

“Creo que ya estamos viendo que una figura como James Rodríguez, Falcao, Cuadrado o las celebridades que llegan a los clubes están generando atención. ¿Por qué? Porque la gente está conversando. Y gente que no solamente está interesada como tal, en este caso, en Nacional, en Millonarios, sino que la gente genera una conversación porque son figuras públicas. Habría que ver si el club, definitivamente, dentro de su estrategia de marca y de marketing, tiene y posiciona esta figura también como un activo de audiencia, de redes sociales, para generar experiencias con la hinchada y poder hacer acercamientos, patrocinios, campañas, que las marcas puedan ver en eso también una posibilidad de patrocinar. Sin embargo, hay varias cosas: uno es una alianza con el club, otros son patrocinios directos, otros son activaciones que se podrían aprovechar, pero habría que ver si eso es decisión de parte del club y de su estrategia de mercadeo”, mencionó.

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Juan Guillermo Cuadrado en su presentación ante los hinchas de Millonarios - crédito Millonarios FC

También se encuentra el hecho de que muchas empresas entraron en la contratación de estos jugadores como aliados de los clubes, tal como se dio con Cuadrado y la cerveza Andina, que también ayudó a la negociación de Falcao: “El fútbol tiene algo importante y, como industria, genera dentro de sus seguidores esa pasión y un vínculo emocional fuerte. Entonces, esto puede ser muy llamativo para una marca, porque es una persona que definitivamente está ligada, siente esa apropiación y, efectivamente, al tener una figura con más estatus, puede darle al club algo llamativo para las marcas. Entonces, habría que diferenciar qué puede ser un patrocinio o una alianza que se hace con el club, una campaña publicitaria o directamente una activación de alguna marca. Pero eso sería algo que el club dentro de su estrategia debe estar mirando o puede percibir como ese tipo de cosas como una posibilidad de mejorar su marketing y reputación de marca”.

¿Cómo los técnicos aprenden de los jugadores experimentados?

Por otro lado, los entrenadores que reciben esta clase de futbolistas referentes en Colombia no solo lo ven como una oportunidad de dirigir a una estrella internacional, sino como un escenario para tener un líder en la cancha, ayudar a sus compañeros y aprender de su preparación.

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Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, habló con Infobae Colombia sobre ese tema: “Toda su experiencia en equipos, en Europa, con lo que es la parte de profesionalismo, el cuidado personal, cómo hay que trabajar el día a día, creo que son ejemplos para los jóvenes, para estos jugadores que no han salido al exterior, un reflejo de jugadores que tienen toda esa experiencia y si son buenos líderes, van a aportar, aportan mucho. Como es el caso de Hugo, en el caso nuestro”.

Pablo Repetto ha aprovechado al máximo el buen momento, condición y liderazgo de Hugo Rodallega en Santa Fe - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

El uruguayo, que tiene en sus filas a nada menos que Hugo Rodallega, afirmó que sabe cómo manejar esa clase de deportistas y acomodarlos en su plantilla: “Me ha tocado antes, por ejemplo, en Uruguay con Luis Suárez, que venía del Atlético de Madrid, me tocó también a Roque Santa Cruz, que son jugadores emblema de Paraguay, Hugo acá en Colombia y, a pesar de su experiencia, esas ganas de ganar no las pierden, ese compromiso con el equipo, creo que eso es una de las cosas que me deja Hugo, como me dejaron otros jugadores también”.

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“Cada jugador es diferente, en cómo llega a los equipos, si viene con rodaje, si viene sin rodaje. Usted menciona a Cuadrado y a James, uno va viendo y hablando con los jugadores, sobre todo cuando tenemos una serie importante. Tratamos de hablar con los jugadores para dosificar y no correr riesgo de lesiones, que eso está ya estudiado, que cuando no hay una recuperación óptima, siempre hay mayor riesgo de lesión. Entonces, tratamos de hablar sobre todo con los jugadores que tienen más experiencia, que ya se conocen, para tomar decisiones los minutos que también pueden participar o no”, añadió.

Otro entrenador que sabe sobre dirigir a referentes históricos es Diego Corredor, actual entrenador de Independiente Valle del Cauca, pero en su paso por Patriotas tuvo a Omar Pérez y recordó que, al hablar con este medio, que “me senté con él, analizamos la parte física y le pregunté cuál era el objetivo o a qué venía a Patriotas y él fue muy claro y me dijo: ‘Profe, quiero volver a Santa Fe’, le dije: ‘¿Qué vamos a hacer? Ponernos bien a punto físicamente y empezar a que nos dé todo su fútbol en el equipo, cumpliendo algunas tareas y algunas cosas que los entrenadores queremos de diferentes jugadores’. Él aceptó el reto y, como dije anteriormente, más la preparación, el conocimiento, uno se va ganando el respeto y también ellos van entendiendo la idea que se quiere y se ganan el respeto también del camerino por toda la trayectoria y la experiencia que han tenido”.

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Diego Corredor tuvo en sus filas a Omar Pérez en Patriotas de Boyacá, después de irse de Santa Fe - crédito Colprensa

El entrenador mencionó que esta clase de jugadores ayudan a “irradiar el camerino de profesionalismo” por su deseo de ganar, pero también como ejemplo cercano para los más jóvenes y quienes desean salir al exterior: “Enseñan a los chicos a alimentarse bien antes de los entrenos, a tener un entrenamiento de calidad, a entregarse al 100% en cada entrenamiento, a volver al tema de la nutrición, a las proteínas, a los aminoácidos, a todas estas ayudas para mejorar el rendimiento, el tema del gimnasio antes y después de los entrenamientos, el descanso, también el sueño, que es fundamental para la recuperación”.

Aunque Corredor apoya la llegada de jugadores como James y Cuadrado, dejó claro que es importante que vengan en buen nivel y no solo “por vender camisetas o darle la imagen al club, que vengan a aportar”, además de que es un llamado de atención para mejorar las ramas formativas: “Estos jugadores que llegan, caso Rodallega, el mismo Dayro Moreno, que son jugadores ya sobre los 40 años y marcan diferencia en el fútbol colombiano, también pienso que es un llamado para aumentar los procesos del nivel en Colombia, mejorar los procesos, porque si de pronto ya no les está dando en Europa, pero vienen y les da acá en la liga y son figuras, es porque aquí nos está faltando algo. Mejorar procesos, mejorar el nivel en nuestros jugadores, la parte física, ser más profesionales para ser mucho más competitivos”.

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El “reto bonito” para los preparadores físicos

Así como los entrenadores buscan que los referentes históricos sean líderes del equipo y aporten toda su experiencia, también es clave que se encuentren en condiciones de jugar y mostrar el talento que los convirtieron en leyendas en Europa, así que la tarea va para los preparadores físicos.

Duwan Neira, preparador físico del Deportes Tolima, afirmó a Infobae Colombia que es “un reto muy bonito” para sus colegas, pero también un trabajo minucioso para saber cómo llegan a la Liga BetPlay: “Llámese James, llámese Cuadrado, llámese Juanfer, llámese Falcao, conocerlo es ver su edad cronológica, ver sus antecedentes en los últimos años, qué tipo de lesiones ha tenido, cómo es su actual día a día antes de llegar al equipo a donde llega, qué viene haciendo, qué fue lo último que hizo en los últimos seis meses, cuándo fue su última competencia, cómo fueron esos registros desde los números, evaluación de fuerza en lo que se llama el rastreo, el monitoreo de carga en GPS”.

Duwan Neira es preparador físico del Deportes Tolima y pasó por clubes como Fortaleza, Santa Fe y el extinto Valledupar FC - crédito @duwanneira/instagram

“Es tener como esa pequeña charla con él, de ahí uno empieza. Es un reto porque son jugadores que llevan fuera del país, si hablamos de Juan Guillermo Cuadrado, casi 17 años, y de James estamos hablando de unos 13 años aproximadamente. Cuando tú empiezas a entender todo eso y van a venir aquí a Colombia, que es algo desafiante para este tipo de jugadores, porque hoy miércoles juegas en Barranquilla y el domingo te toca jugar en Tuluá, eso no pasa en Europa. Primero los desplazamientos, segundo, las alturas, los climas, el entorno, los escenarios. Entonces, todo se tiene que tener en cuenta”, añadió.

Neira también mencionó que “la alimentación creo que es algo que desafía al staff, no solo al preparador físico, desafía a los fisios, desafía al entrenador, a los nutricionistas, a los psicólogos, desafía a un staff para poder hacerle lo más tranquilo posible la llegada de este jugador a nuestra liga. Si yo te hablara de cómo sostener o cómo mantener o evolucionar a un jugador como estos, primero, tienes que tener claro sus antecedentes de salud. Si Juan Guillermo viene, no sé, su cirugía de talón de Aquiles, ¿cuál es su estado actual? ¿Qué viene haciendo? hace cuántos meses lo operaron, si ya jugó. Con James Rodríguez, ¿Qué trabajo puedo hacer? ¿Qué trabajo puedo introducir?“.

James Rodríguez es uno de los jugadores que Atlético Nacional trata de llevar de manera tranquila para no desgastar su condición física, por los trayectos y carga de partidos seguidos - crédito Atlético Nacional

“Una vez genere un tiempo aproximado, porque esto no lo entiende mucha gente, pues todo el mundo y los aficionados y la gente del fútbol quieren que Juan Guillermo, que James, que Juanfer lleguen y la rompan. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que fisiológicamente el cuerpo tiene que adaptarse aproximadamente un mes, cuatro semanas, para que ellos en su sexta semana, mes y medio, encuentren su estado de forma ideal. Uno va a decir: “Uh, pero es que en mes y medio ya han pasado, no sé, ocho partidos, diez partidos”. Sí, pero por eso es que ahí es donde uno dice: ‘son jugadores de otro nivel’, porque ellos en las primeras dos semanas ya te muestran diferencia sobre los jugadores que encontramos en nuestra liga actual, en la toma de decisiones, en sus ejecuciones. Entonces, es en esas particularidades que a veces el entorno no se da cuenta, pero para nosotros como profesionales es muy importante”, señaló.

El preparador físico también dejó claro que con estos jugadores, pese a sus deseos de disputar todos los encuentros del campeonato, hay condiciones que lo impiden: “Primero, el escenario. Segundo, la altura. Tercero, el viaje, porque seguramente o posiblemente deben llegar por tierra. Entonces, como están recién llegados, a ellos toca ir de menos a más. 20, 30 o 40 minutos. A veces es necesario decir: ‘A esta cancha no vayas’ porque el cambio es brutal. El golpe de calor, la deshidratación, es atentar también contra la vida del jugador. Por eso a veces uno podría guardarlo. Tenemos tres partidos en semana y media, que juguemos dos y el de la mitad lo regulamos, lo descansamos, lo recuperamos. Ahí es donde juega un papel importante el control de las cargas, el trabajo multidisciplinario con los fisioterapeutas. Si te das cuenta, muchos de nuestros jugadores top van de la mano con muchos entrenadores personales, pero yo le sumaría un fisioterapeuta. Un entrenador personal no es suficiente para un jugador de ese calibre. Ni para ninguno, la verdad. Yo también en algún momento he podido ser entrenador personal de muchos jugadores y la verdad es que lo efectivo es el entrenador personal y su fisioterapeuta”.

Falcao García sufrió muchas lesiones en Millonarios, producto no solo de sus antecedentes de molestias físicas, sino por las condiciones de los partidos en los estadios, el clima y los viajes - crédito Captura de video Win Sports

Finalmente, Duwan Neira afirmó que, como preparador físico, es una oportunidad enorme para su carrera contar con esa clase de deportistas: “Me ayudarían un montón, porque serían un ejemplo grandísimo para los que vienen detrás. Entonces, culturalmente, ellos ya traen en sus genes 17 años en Europa, 13 años en Europa, con títulos, con derrotas, con intentos. Entonces, el joven jugador que quizás ahora está llegando al primer equipo, el jugador que lleva dos, tres años y no ha podido salir de la institución, empieza a ver los comportamientos de estos jugadores y empieza a entender y va a decir: ‘Hombre, con razón ha hecho lo que ha hecho’. Entonces, es un ejemplo porque estos jugadores que llegan, me arriesgo a decir que el 90% de los que llegan a Colombia después de ese lindo paso que tienen por fuera, son jugadores a los que les gusta el trabajo, no se conforman con ir a tres horas, dos horas a un entrenamiento, sino en la tarde noche están contratando a su fisio, están contratando a su preparador, están contratando a su psicólogo, a su masajista, esas cosas son las que le enriquecen al grupo”.