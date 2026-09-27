Gustavo Petro advirtió una megasequía por el fenómeno de El Niño a De la Espriella: “Fuiste bruto en el empalme”

El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito suministrada a Infobae Colombia/Luisa González/REUTERS

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El expresidente Gustavo Petro advirtió sobre una posible megasequía en Colombia por el fenómeno de El Niño, en un nuevo mensaje dirigido al presidente Abelardo de la Espriella.

A través de su cuenta oficial de X, el exmandatario citó un mensaje de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), donde se menciona que un evento extremo de El Niño podría provocar una pérdida de al menos el 2% del producto interno bruto (PIB).

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Según Petro, Abelardo de la Espriella se “arrodilló” ante Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que –según el exmandatario– no cree en la crisis climática. Por ello, afirmó que Colombia ahora sabrá qué significa esa crisis.

Gustavo Petro afirmó que Colombia ahora sabrá qué significa una crisis climática - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

“Abelardo por arrodillarte a Trump, que no cree en la crisis climática y ama el petróleo, he ahí su mayor debilidad, ahora sufriremos que significa la crisis climática”, indicó el expresidente Petro.

Asimismo, Petro advirtió un impacto en la economía colombiana y calificó al presidente Abelardo de la Espriella como “bruto” por no realizar el empalme y no seguir sus consejos.

“A través de la megasequía y su impacto en la economía colombiana; fuiste bruto en el empalme y ni seguirás mi buen consejo”, señaló.

Por ese motivo, señaló que el presidente colombiano conocerá los resultados económicos en diciembre y le recordó que nunca hizo una manifestación “donde no brillara el sol”.

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“Encontrarás tus resultados en los datos de la economía de diciembre, recuerda que nunca hice una manifestación donde no brillara el sol”, aseveró el expresidente Petro en su cuenta oficial de X.

Gustavo Petro aseguró que Abelardo de la Espriella conocerá los resultados económicos en diciembre y le recordó que nunca hizo una manifestación “donde no brillara el sol” - crédito @petrogustavo/X

Otras críticas de Petro

En semanas anteriores, el expresidente Gustavo Petro también cuestionó a su sucesor por la interrupción de los contactos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), conocidas como Los Pachenca, y relacionó esa decisión con los hechos violentos registrados en Santa Marta, Magdalena, tras la muerte de alias Cholo el 20 de septiembre.

A través de una publicación en X, Petro afirmó que existía una negociación orientada al desmantelamiento total de esa estructura armada. Según expuso, la propuesta incluía la entrega de sus integrantes ante la justicia de Estados Unidos.

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“Con este grupo llamado ‘Conquistadores de la Sierra’ había un proceso de negociación hacia su desmantelamiento completo y con entrega a la justicia de los EEUU (sic)”, escribió el exmandatario.

El exjefe de Estado sostuvo que esa salida buscaba reducir la actividad de organizaciones ligadas al narcotráfico mediante el sometimiento de sus miembros. También puso en duda la decisión de detener el proceso, en medio de los ataques que afectaron distintos sectores de la capital del Magdalena.

Petro dirigió parte de sus críticas contra el Gobierno de Estados Unidos y la Administración de Control de Drogas (DEA). En su mensaje, preguntó por las razones que llevaron, según su versión, a rechazar la posibilidad de desmontar la organización.

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Gustavo Petro sostuvo que el objetivo de esa iniciativa era avanzar hacia un desarme pacífico de estructuras vinculadas al narcotráfico - crédito @petrogustavo/X

“¿Por qué el gobierno de los EEUU y la DEA rechazaron el desmantelamiento? (sic)”, planteó Petro.

El expresidente también lanzó acusaciones contra el presidente Abelardo de la Espriella. Petro sugirió que los jefes de las bandas tenían información sobre el mandatario, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa afirmación.

“Será porque los jefes de las bandas saben muchas cosas de Abelardo, cosas por las cuales vive en medio de blindajes”, escribió. Luego afirmó que De la Espriella optaría por “silenciarlos” en lugar de solicitar su extradición.

Las declaraciones ocurrieron después de una visita del presidente a varios barrios de Santa Marta. Desde Gaira, De la Espriella aseguró que la Fuerza Pública mantenía el control de la zona y anunció operativos contra Los Pachenca.

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“Ahora estoy aquí en Gaira. Todo está tranquilo. Estos bandidos, cuando no está la fuerza pública, hacen una maldad y se pierden enseguida como los cobardes que son”, manifestó.

Más tarde, desde el barrio 11 de Noviembre, el mandatario atribuyó a esa estructura la quema de vehículos y los disparos contra establecimientos comerciales. También afirmó que sus integrantes evitaban aparecer ante la presencia de las autoridades.