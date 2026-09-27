Colombia

Gobierno desmintió cifras sobre muerte y movilización de ganado por fenómeno de El Niño: “No hay sustento técnico”

El Ministerio de Agricultura entabló un análisis de un reporte periodístico que notificó la muerte de más de 4.000 cabezas de ganado y pérdidas superiores a los 47.000 millones

El Instituto informó que la movilización de bovinos cayó frente a 2024 y 2025, sin que sus reportes detectaran un aumento inusual de muertes - crédito @MinAgricultura/X
El Instituto informó que la movilización de bovinos cayó frente a 2024 y 2025, sin que sus reportes detectaran un aumento inusual de muertes - crédito @MinAgricultura/X
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El Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), aclaró que no encontró evidencia en sus registros oficiales que respalde las cifras de muertes y la movilización de bovinos atribuidas al fenómeno de El Niño en la región Caribe entre julio y septiembre de 2026.

El Ministerio de Agricultura desmiente cifras falsas de mortalidad bovina en la región Caribe y frena la desinformación sobre el Fenómeno de El Niño. ¡El sector agropecuario se defiende con datos técnicos y rigor!”.

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Las cifras desmentidas correspondieron a un reporte periodístico que se basó en informes de voceros gremiales que indicaron más de 4.000 muertes de bovinos y pérdidas por $47.000 millones por la situación climática asociada al fenómeno de El Niño.

La cartera de Agricultura sostuvo que no existe soporte técnico para las cifras. De hecho, el ICA se refirió a que la publicación habría estimado pérdidas por $75.327 millones, según el boletín de la entidad.

El organismo sanitario contrastó registros de Magdalena, Sucre, La Guajira y Atlántico y anunció que mantendrá vigilancia sobre el comportamiento del sector - crédito @MinAgricultura/X
El organismo sanitario contrastó registros de Magdalena, Sucre, La Guajira y Atlántico y anunció que mantendrá vigilancia sobre el comportamiento del sector - crédito @MinAgricultura/X

La institución señaló que revisó los datos de las Guías Sanitarias de Movilización Interna y los reportes de mortalidad tras la publicación de los datos suministrados por los voceros gremiales sobre pérdidas para la ganadería asociadas con la temporada de sequía y los incendios.

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El análisis incluyó una “revisión exhaustiva”, además, en cooperación con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El ICA no halló aumentos inusuales en la mortalidad de ganado

La evaluación institucional incluyó información de Magdalena, Sucre, La Guajira y Atlántico. Según el ICA, los registros de esos departamentos no presentan variaciones atípicas en comparación con los mismos periodos de 2024 y 2025.

El Instituto agropecuario precisó que la movilización de bovinos cayó 22% frente a 2025 y 12% frente a 2024. Además, indicó que una revisión de la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica, coordinada con las 32 gerencias seccionales, no detectó un incremento fuera de lo habitual en la mortalidad de los animales.

La entidad revisó datos de cuatro departamentos y aseguró que los registros oficiales no respaldan las cifras divulgadas sobre mortalidad bovina y pérdidas económicas - crédito ICA
La entidad revisó datos de cuatro departamentos y aseguró que los registros oficiales no respaldan las cifras divulgadas sobre mortalidad bovina y pérdidas económicas - crédito ICA

El ICA también informó que el departamento del Atlántico registró lluvias intensas desde la noche del sábado 26 de septiembre. Durante ese episodio se reportaron 140 milímetros de precipitación.

Con ese registro, el acumulado de lluvias en septiembre alcanzó los 182 milímetros, mientras que la cifra acumulada en lo corrido de 2026 llegó a 582 milímetros, de acuerdo con el comunicado.

La entidad afirmó que continuará el seguimiento de las condiciones sanitarias y productivas del sector agropecuario y pidió que los datos sobre posibles afectaciones sean verificables, trazables y sustentados en fuentes oficiales.

El Gobierno Nacional actúa con anticipación y hechos con programas como ‘Forraje Milagro’, exigiendo absoluta responsabilidad a los voceros gremiales para proteger a nuestro campo”, concluyó el Ministerio de Agricultura.

Las cifras de Fedegán sobre el impacto

Antes de la rectificación institucional, Fedegán pidió al Gobierno un plan de emergencia ante las afectaciones que atribuye a la sequía y al fenómeno de El Niño, tras reportar 9.865 bovinos muertos, 333.228 animales desplazados y cerca de 2,2 millones de hectáreas afectadas entre el 1 de junio y el 1 de agosto de 2026.

Colombia tiene aproximadamente 30,3 millones de cabezas de ganado bovino y bufalino, según los registros del ICA y Fedegán - crédito Fedegán
Colombia tiene aproximadamente 30,3 millones de cabezas de ganado bovino y bufalino, según los registros del ICA y Fedegán - crédito Fedegán

Según el gremio, los departamentos de Cesar, La Guajira, Sucre, Atlántico y Magdalena concentraron 8.508 muertes de reses y cerca de un millón de hectáreas comprometidas. Fedegán advirtió que el balance es preliminar y puede aumentar por el subregistro en zonas rurales.

La federación, presidida por José Félix Lafaurie, solicitó a la cartera de Agricultura reactivar bodegas temporales para distribuir suplementos y forrajes, cofinanciar el transporte de insumos y facilitar créditos para pozos, reservorios, sistemas de riego y paneles solares.

El gremio también estimó en $11.000 millones las pérdidas asociadas con la disminución de la producción de carne, leche y derivados.

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