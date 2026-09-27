Westcol reveló el robot que usará para la pelea contra Blessd en ‘Stream Fighters 5′

Westcol presentó a sus seguidores el robot que utilizará para su combate contra Blessd en 'Stream Fighters 5' - crédito @westcol/Instagram

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El creador de contenido Westcol mostró en sus redes sociales el robot que utilizará en el duelo tecnológico contra Blessd durante la nueva edición de Stream Fighters, el evento de boxeo que se realizará el 14 de noviembre en el Coliseo Medplus de Bogotá. Se trata de la primera vez en las cinco ediciones del show que se incorpora un enfrentamiento entre robots controlados por sus respectivos organizadores.

En sus historias de Instagram, el paisa confirmó que ya recibió los dos robots del combate estelar, aunque solo reveló el aspecto de uno de ellos. Según explicó, el artefacto es único en Latinoamérica y funciona mediante comandos de programación, por lo que su primer objetivo será enseñarle los movimientos básicos de boxeo. “Aprende todo lo que yo le enseñe”, señaló el streamer al describir el funcionamiento del dispositivo.

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El robot adquirido por el influenciador requiere programación de comandos para aprender movimientos básicos de boxeo - crédito @westcol/Instagram

Las imágenes compartidas por Westcol muestran a varios hombres que trasladan el robot, todavía cubierto con cintas de protección, de color blanco y plateado. El influencer advirtió que el equipo es pesado y que necesitaron a cuatro personas para moverlo dentro de su vivienda. También manifestó preocupación por no saber operarlo con precisión, ya que una mala manipulación podría representar un riesgo para quienes estén cerca del artefacto.

En una transmisión en vivo, el empresario detalló que invirtió más de 100.000 dólares para traer el robot hasta Medellín, cifra que equivale a más de 330 millones de pesos colombianos. Precisó que el dispositivo es controlado en su totalidad por humanos a través de comandos de programación y que planea presentarlo de manera oficial a su comunidad digital en un próximo en vivo.

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La reacción de Luisa Castro al ver el robot

Luisa Castro detalló que observaron el equipo de 1,70 metros de altura durante su pasado viaje a China - crédito @luisacastrooo/Instagram

Luisa Castro, pareja de Westcol, compartió su propia reacción al conocer el robot y la calificó como uno de los momentos más locos que vivió. La creadora de contenido, oriunda de Pereira, contó que no podía creer que el artefacto ya estuviera en la sala de su casa y detalló que se trata del equipo más tecnológico que vieron durante un viaje a China.

Según explicó Castro, el robot mide 1,70 metros de altura, una medida superior a la suya, y aprende mediante una inteligencia artificial avanzada todo lo que se le enseñe. La influenciadora admitió que la experiencia le genera cierto temor, dado que se trata de una tecnología que todavía no es habitual ni en Medellín ni en el resto de Colombia. “Qué miedo cuando lo configuremos con nuestra IA”, expresó.

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Así quedó la cartelera de Stream Fighters 5

Stream Fighters 5 tendrá peleas individuales, un combate femenino de cuatro esquinas y otro duelo múltiple @stream_fighters/ Instagram

El evento del 14 de noviembre incluirá, además del duelo tecnológico entre Westcol y Blessd, un combate en formato Royal Rumble con varios creadores de contenido en un mismo cuadrilátero. También se realizará el primer enfrentamiento entre un hombre y una mujer en la historia del show, protagonizado por Andrea Valdiri y La Divaza, junto con un cruce múltiple entre cuatro mujeres.

La pelea entre Westcol y Blessd se perfila como el punto central de la noche por la innovación tecnológica anunciada.

La cartelera confirmada hasta el momento incluye:

Westcol vs. Blessd (pelea de robots)

La Divaza vs. Andrea Valdiri

Samantha Correa vs. Cami Pulgarín

Herrera vs. JH de la Cruz

Rey de la City vs. We Got Kicks

El Agropecuario vs. Daren

Multitudinario femenino: Alexa vs. Beba vs. Karola vs. Yaya

Valentino vs. Emiro

Sebastucho vs. Leandro

Multitudinario masculino: Willito vs. Lonche vs. Chanty vs. rival por confirmar

La organización no descartó anunciar cambios o combates adicionales en las próximas semanas, en la medida en que se acerque la fecha del evento en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

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