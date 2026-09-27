Colombia

Fue abatido alias Robinson Gutiérrez, mano derecha de Iván Márquez y vinculado al crimen de Miguel Uribe Turbay: “Dado de baja”

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que alias Robinson Gutiérrez era cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia

Abelardo de la Espriella confirmó la información a través de su cuenta oficial de X - crédito Colprensa/@ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella confirmó la información a través de su cuenta oficial de X - crédito Colprensa/@ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó la muerte de alias Robinson Gutiérrez, cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario colombiano señaló que el operativo se realizó en la vereda El Cadillo, en el municipio de Tello, departamento del Huila. En la acción participaron el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial.

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Asimismo, confirmó que el operativo golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y que alias Robinson Gutiérrez, cabecilla de la estructura Teófilo Forero Castro, fue abatido.

Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González/REUTERS/@ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella confirmó que el operativo golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y que alias Robinson Gutiérrez, cabecilla de la estructura Teófilo Forero Castro, fue abatido - crédito Luisa González/REUTERS/@ABDELAESPRIELLA/X

“Hace pocos minutos, en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Alias Robinson Gutiérrez, cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, fue dado de baja”, expresó.

El presidente Abelardo de la Espriella precisó que alias Robinson Gutiérrez, a quien calificó de “criminal”, estaría implicado en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025. Por ese motivo, el jefe de Estado afirmó que no dejará de exigir la verdad sobre el magnicidio del senador del Centro Democrático.

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Este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen”, indicó.

Según la información publicada por Abelardo de la Espriella, alias Robinson Gutiérrez dirigía extorsiones y amenazas contra campesinos, el reclutamiento de menores de edad y acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en Huila y Caquetá.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el operativo dejó tres integrantes de la Segunda Marquetalia capturados.

“Robinson dirigía extorsiones y amenazas contra campesinos, el reclutamiento de menores y acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en Huila y Caquetá. Tres integrantes más fueron capturados”, indicó.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó la muerte de alias Robinson Gutiérrez, cabecilla de la Segunda Marquetalia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mandatario colombiano precisó en su cuenta oficial en X que el resultado del operativo es preliminar. Añadió que ampliará la información una vez concluyan las verificaciones.

“Este es un resultado preliminar. Ampliaré la información una vez concluya la verificación”, aseveró Abelardo de la Espriella.

Pronunciamiento del comandante de las Fuerzas Militares

Las Fuerzas Militares de Colombia informaron que neutralizaron a alias Robinson Gutiérrez, señalado como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro de la Segunda Marquetalia, durante una operación en zona rural de Tello, Huila.

De acuerdo con la información divulgada por el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, comandante de las Fuerzas Militares, en el procedimiento también fueron capturados tres presuntos integrantes de esa estructura armada.

La acción estuvo a cargo de tropas del Ejército Nacional, por medio de la Fuerza de Despliegue Contra Amenazas Transnacionales, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

La operación buscó afectar las finanzas de la estructura en Huila y Caquetá

Según el reporte oficial, alias Robinson Gutiérrez cumplía funciones políticas y financieras dentro de la estructura Teófilo Forero Castro, grupo que opera en zonas de Huila y Caquetá.

Las autoridades atribuyen a esa organización actividades de extorsión, amenazas, reclutamiento de menores de edad y acciones terroristas contra civiles y miembros de la fuerza pública.

Alias Robinson Gutiérrez - crédito @COMANDANTE_FFMM/X
La acción estuvo a cargo de tropas del Ejército Nacional, por medio de la Fuerza de Despliegue Contra Amenazas Transnacionales, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

El comandante de las Fuerzas Militares sostuvo que el resultado representa una afectación al componente financiero y a la capacidad criminal de la estructura.

Las autoridades vinculan al señalado con la financiación del asesinato de Miguel Uribe Turbay

En su declaración, Rodríguez Aparicio afirmó que alias “Robinson Gutiérrez” también había sido señalado por su presunta participación en la financiación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

La información oficial no precisó el alcance de esa presunta vinculación ni si existían decisiones judiciales relacionadas con ese señalamiento.

“Con inteligencia, acción conjunta y coordinación institucional, seguiremos golpeando con contundencia las estructuras criminales y protegiendo a los colombianos”, expresó el comandante de las Fuerzas Militares.

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