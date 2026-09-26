Colombia

Mr. Stiven respondió a Kris R tras mencionar una supuesta investigación en contra del ‘streamer’: “Cabeza de tractomula”

En medio de la “tiradera” entre ambas figuras, el creador de contenido descartó la existencia de problemas legales en su contra y reafirmó que la información que reveló sobre el cantante es real

Mr. Stiven salió al paso de los comentarios de Kris R, que señaló al influenciador de estar lidiando por un presunto pleito judicial con una menor de edad - crédito @krisrofficial y @stiven.tc/Instagram
Mr. Stiven salió al paso de los comentarios de Kris R, que señaló al influenciador de estar lidiando por un presunto pleito judicial con una menor de edad - crédito @krisrofficial y @stiven.tc/Instagram
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El creador de contenido colombiano Mr. Stiven salió al cruce de las acusaciones que lanzó el cantante Kris R en su contra y aseguró que la información que difundió sobre la vida privada del artista es verídica, aunque se negó a revelar la identidad de quien se la proporcionó.

La disputa entre ambos comenzó luego de que Kris R apareciera como invitado en De Medallo Pa Morovis, el más reciente lanzamiento del artista Fanta Rosario, cuya letra incluía una frase interpretada como una insinuación de infidelidad hacia Stiven y su pareja, la modelo mexicana María Julissa.

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La colaboración entre ambos artistas incluyó una referencia a Mr Stiven y su pareja, María Yulissa, que inició un cruce de declaraciones en redes sociales - crédito @fantarosario/YouTube

“Fronteando a esas guisas... la pongo a que le ponga cachos al novio como Stiven a María Julissa”, cantó Kris R en el tema.

El streamer respondió en una transmisión en vivo con acusaciones que involucraron a Karina García, pareja de Kris R y madre de su hijo a punto de nacer, puso en duda la paternidad del cantante y mencionó un supuesto encuentro entre García y Blessd en Cartagena, insinuando que este sería el verdadero padre.

Kris R reaccionó en un envío desde su cuenta de TikTok y le advirtió al influenciador que, aunque toleraba los ataques contra él, la mención a su pareja y a su bebé convertía el conflicto en algo personal. En esa misma intervención, desafió a Mr. Stiven a un encuentro cara a cara y lo acusó de haber inventado la versión sobre Cartagena, al tiempo que respondió con señalamientos sobre la vida personal de María Julissa.

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El artista exigió al streamer identificar a quien le habría contado la versión sobre un supuesto episodio de Karina García en Cartagena y advirtió que el conflicto ya era personal - crédito @kiara.79910/ TikTok

El cantante le dio a Mr. Stiven un plazo de 24 horas para revelar la identidad de quien le contó el rumor sobre García y Blessd. En ese ultimátum, introdujo además una acusación de otro orden: sostuvo que el streamer enfrentaría un caso judicial abierto por presuntos hechos con una menor de 13 años, ocurridos cuando él tenía 23 años.

Si usted en 24 horas no le dice quién le dijo ese rumor, se le arma el mierdero, porque usted sabe el caso que tiene en este momento con la menor de 13 años y ese caso no se ha caído, ese caso está en investigación, no quiera jugar conmigo. A usted le tienen un caso abierto por una menor de 13 años, bro, y de eso sí hay pruebas”, afirmó Kris R.

Fue a esa acusación puntual a la que Mr. Stiven respondió con su publicación más reciente en X, en la que rechazó lo dicho por Kris R y remarcó que continúa con sus actividades habituales sin restricciones legales de ningún tipo.

Mr. Stiven negó la existencia de causas en su contra y calificó a Kris R de "cabeza de tractomula" - crédito @MrStivenTc1616/X
Mr. Stiven negó la existencia de causas en su contra y calificó a Kris R de "cabeza de tractomula" - crédito @MrStivenTc1616/X

Ahora resulta que tengo una investigación jajajaj y yo viajando por todo el mundo sin problemas, qué risa mapamundi, no sabe qué más decir. Lo que yo conté sí es real y la gente me cree sin necesidad de decir quién me contó (si me dan luz verde digo quién fue) porque usted cabeza de tractomula no tiene ningún criterio y nadie le cree lo que canta ahora, mucho menos lo que dice (sic)”, escribió Stiven en su cuenta de X.

En una historia publicada de forma simultánea en su cuenta de Instagram, junto a una imagen tomada en un aeropuerto con destino a Estados Unidos, escribió: “Yo tengo los datos REALES de su REALIDAD”, en referencia a la información que asegura poseer sobre el círculo cercano de Kris R. Cabe recordar que el gobierno de los Estados Unidos no autoriza el ingreso a su país a personas que tengan imputación de cargos en su contra.

El creador de contenido compartió una imagen de su viaje a Estados Unidos para desmentir las restricciones legales en su contra - crédito @stiven.tc/Instagram
El creador de contenido compartió una imagen de su viaje a Estados Unidos para desmentir las restricciones legales en su contra - crédito @stiven.tc/Instagram

Hasta el momento, ninguna de las partes presentó documentación pública que permita verificar de manera independiente las acusaciones cruzadas, que se mantienen activas en redes sociales mientras los seguidores de ambos protagonistas toman posición.

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