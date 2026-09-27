Once Caldas confirmó la salida de Hernán Darío Herrera: Carlos Valencia asumirá como técnico interino

El entrenador Hernán Darío Herrera terminó su etapa al frente del Once Caldas tras un acuerdo con el club. - crédito @oncecaldas/X

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Once Caldas confirmó la salida de Hernán Darío Herrera de la dirección técnica del equipo profesional, tras llegar a un acuerdo con el entrenador para finalizar su labor en la institución. El anuncio fue divulgado por el club en la noche de este 26 de septiembre de 2026, un día después de la derrota por 3-1 ante Atlético Bucaramanga en el estadio Palogrande de Manizales.

La institución también comunicó que Carlos “Panelo” Valencia asumirá de forma interina el liderazgo y la dirección técnica del plantel profesional. El pronunciamiento no informó las condiciones del acuerdo ni precisó por cuánto tiempo estará Valencia al frente del equipo. El club se limitó a confirmar que el nuevo encargado interino asumirá el liderazgo y la dirección técnica del grupo profesional desde ese momento.

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“Once Caldas S.A. informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública que, el día de hoy entre el club y el director técnico Hernán Darío Herrera, hemos llegado a un acuerdo para dar por terminada su labor en la institución”, indicó el equipo en su pronunciamiento oficial.

El club agradeció a Herrera por su trabajo en Manizales

En el texto, Once Caldas dedicó varios apartados al agradecimiento por la labor de Herrera, a quien se refirió como el “profe Arriero”. El equipo destacó su entrega durante los partidos y su vínculo con la institución.

“Gracias por su entrega incondicional, por defender nuestros colores con pasión en cada partido y por haber dejado el corazón en la cancha y en el banquillo junto a este equipo”, expresó el conjunto caldense.

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El comunicado agregó que la huella, el profesionalismo y la calidad humana del entrenador permanecerán en la familia del Blanco Blanco. La institución también le deseó éxitos en sus futuros proyectos.

“Manizales y el Once Caldas siempre serán su casa”, indicó el club al cierre del mensaje de despedida.

El Once Caldas informó oficialmente la terminación del vínculo con Hernán Darío Herrera y anunció cambios en la dirección técnica. - crédito @oncecaldas/X

El video recordó el paso de Herrera por Once Caldas

Junto con el comunicado, el equipo publicó un video dedicado a Hernán Darío Herrera. La pieza reúne imágenes del técnico en partidos, celebraciones, abrazos y momentos con el plantel durante su etapa en el cuadro manizaleño.

La narración del audiovisual se centra en el agradecimiento del club y en el recuerdo de los resultados y experiencias compartidas. “Hay personas que llegan al fútbol y dejan resultados. Y hay otras que, además, dejan recuerdos que se quedan para siempre”, señala el mensaje.

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El video menciona la llegada del técnico a la institución en un periodo complejo para el equipo. “Llegaste en un momento en el que el Once necesitaba creer y terminaste haciéndonos soñar”, se escucha mientras se muestran escenas de Herrera con jugadores y aficionados.

También se hace referencia a las victorias, los abrazos y las celebraciones que marcaron el proceso. “Nos quedamos con las sonrisas, con las victorias, con los momentos compartidos y con todo lo bonito que construimos juntos”, expresa la narración.

La pieza concluye con un deseo para el futuro del técnico. “Que la vida y el fútbol te devuelvan todo lo bueno que entregaste aquí. Gracias por todo, profe Arriero”, afirma el mensaje difundido por Once Caldas.

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El club recopiló imágenes del entrenador durante su paso por el equipo y destacó las victorias, los momentos compartidos y su trabajo al frente del plantel profesional. - crédito @oncecaldas/X

La derrota ante Atlético Bucaramanga antecedió el anuncio

La salida de Hernán Darío Herrera se conoció después de la caída de Once Caldas frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Palogrande. El cuadro de Manizales perdió 3-1 y completó dos derrotas consecutivas en la Liga BetPlay.

Antes del compromiso contra Bucaramanga, el equipo había caído 1-0 ante Deportivo Pasto en Nariño. Según la información disponible, Once Caldas acumulaba cinco derrotas en el campeonato y se encontraba fuera de los ocho primeros puestos.

Después del partido el pasado 25 de septiembre, Herrera cuestionó el rendimiento de su equipo. El entrenador afirmó que el planteamiento que buscaban aplicar no se reflejó en el campo de juego.

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“Creo que el partido de hoy no fue el mejor. No es por echarle la culpa a nadie, simplemente no se vio lo que queríamos”, dijo el técnico en la rueda de prensa.

Herrera se refirió también a los dos goles tempranos que recibió su equipo ante Bucaramanga. “Nos hicieron los goles muy temprano, dos goles que no nos hicieron en ningún partido desde que jugamos como locales”, manifestó.

Once Caldas tuvo opciones de descontar durante el encuentro, pero el portero Diego Novoa fue una de las figuras del equipo visitante. Dayro Moreno marcó el único gol del conjunto manizaleño.

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Herrera habló sobre su vínculo con Manizales

Durante la atención a los medios, Herrera fue consultado por las preguntas de los hinchas sobre su continuidad y por la relación entre la afición y los propietarios del club.

El entonces entrenador afirmó que mantenía su afecto por la ciudad, pese al momento deportivo del equipo. “Estoy muy contento en Manizales. Quiero mucho a Manizales. La hinchada me recibió bien, ahora se voltean”, expresó.

El técnico agregó que seguiría teniendo aprecio por la ciudad en caso de que el club decidiera su salida. “He estado contento en Manizales y, si me sacan de allá, seguiré queriendo mucho a Manizales”, sostuvo.

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Herrera también recordó que el cuerpo técnico había atravesado otros momentos complejos durante su etapa al frente del equipo. “Este equipo con el cuerpo técnico ha sorteado muchas cosas. Hemos estado en momentos muy difíciles, muy complicados y salimos de allí”, afirmó.

El “Arriero” recibió el agradecimiento del club por su entrega y profesionalismo durante su permanencia en la institución. - crédito @oncecaldas/X

El proceso de Herrera incluyó la clasificación a la Copa Sudamericana 2025

Herrera asumió la dirección técnica de Once Caldas en octubre de 2023, después de haber sido asistente del fallecido Pedro Sarmiento. En ese momento, el club atravesaba una situación comprometida en la tabla del descenso.

A finales de 2023, el equipo registraba un promedio de 1,14 y se encontraba tres puestos por encima de Unión Magdalena y Atlético Huila, según el contexto conocido sobre la campaña de esa temporada.

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En 2024, Once Caldas avanzó a los cuadrangulares semifinales y clasificó a la Copa Sudamericana 2025. En ese torneo, el conjunto manizaleño llegó a los cuartos de final por primera vez en su historia.

Durante el ciclo de Herrera, Dayro Moreno consiguió los récords como máximo goleador histórico de la primera división del fútbol colombiano, de Once Caldas y entre los futbolistas colombianos.