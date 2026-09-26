México vs. Colombia - en vivo HOY, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del juego de la “Tricolor” en Baltimore

El segundo ciclo de Néstor Lorenzo comenzará en Baltimore ante uno de los equipos que también estrena entrenador: Rafael Márquez, histórico del país centroamericano como defensor central-crédito Federación Colombiana de Fútbol-@miseleccionmx

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y México por el primer partido de la fecha FIFA.

El juego se disputará el 26 de septiembre de 2026 en el estadio de M&T Bank de Baltimore (estado de Maryland, Estados Unidos), a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol, Fútbol RCN y en el canal de YouTube.