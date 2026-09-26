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México vs. Colombia - en vivo HOY, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del juego de la “Tricolor” en Baltimore

El segundo ciclo de Néstor Lorenzo arranca en territorio norteamericano, con la ausencia de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero en la lista de convocados

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El segundo ciclo de Néstor Lorenzo comenzará en Baltimore ante uno de los equipos que también estrena entrenador: Rafael Márquez, histórico del país centroamericano como defensor central-crédito Federación Colombiana de Fútbol-@miseleccionmx
El segundo ciclo de Néstor Lorenzo comenzará en Baltimore ante uno de los equipos que también estrena entrenador: Rafael Márquez, histórico del país centroamericano como defensor central-crédito Federación Colombiana de Fútbol-@miseleccionmx

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y México por el primer partido de la fecha FIFA.

El juego se disputará el 26 de septiembre de 2026 en el estadio de M&T Bank de Baltimore (estado de Maryland, Estados Unidos), a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol, Fútbol RCN y en el canal de YouTube.

13:36 hsHoy

Así vienen Colombia y México en sus últimos cinco partidos

México

  • 5 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: México 2-3 Inglaterra
  • 30 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: México 2-0 Ecuador
  • 24 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: República Checa 0-3 México
  • 18 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: México 1-0 Corea del Sur
  • 11 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: México 2-0 Sudáfrica

Colombia

  • 7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 0-0 Colombia (ganó Suiza desde los tiros del punto penal por 4-3, y selló su pase a los cuartos de final)
  • 3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-0 Ghana
  • 27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 0-0 Portugal
  • 23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-0 República Democrática del Congo
  • 17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Uzbekistán 1-3 Colombia
13:09 hsHoy

Teófilo Gutiérrez se refirió a la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA, y le envío mensaje a Néstor Lorenzo: “Ojalá sepa mostrar el camino”

El “Perfume” habló sobre el segundo ciclo de Néstor Lorenzo tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y que comenzará en la doble fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026

El 19 de diciembre de 2026, el delantero Teófilo Gutiérrez pondrá punto final a su carrera deportiva en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

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12:59 hsHoy

Néstor Lorenzo reveló cómo reemplazará las ausencias de James Rodríguez y Juanfer Quintero en Colombia: “Tenemos jugadores”

Ambos mediocampistas dejan una vacante en la creación ofensiva por su capacidad para resolver con pases o jugadas a balón detenido, según explicó el seleccionador argentino Néstor Lorenzo en entrevista exclusiva

Néstor Lorenzo habló de cómo reemplazar las ausencias de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero-crédito Daniel Becerril/REUTERS
Néstor Lorenzo habló de cómo reemplazar las ausencias de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero-crédito Daniel Becerril/REUTERS

El entrenador argentino Néstor Lorenzo inició una nueva etapa en la Selección Colombia después del Mundial de 2026, con la mira puesta en la cita de 2030 y sin James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero, quienes cerraron sus ciclos en el equipo nacional.

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12:38 hsHoy

Así fue el primer entrenamiento de la selección Colombia de mayores antes de su partido ante México: 20 jugadores estuvieron en la práctica

La Tricolor enfrentará además enfrentará a Paraguay y Perú en la primera fecha FIFA de amistosos después de la participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia tendrá sus primeros partidos después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

La Selección Colombia, bajo la conducción del seleccionador Néstor Lorenzo, inició el 21 de septiembre sus entrenamientos en Delaware para los amistosos de la fecha FIFA ante México, Paraguay y Perú, una gira que abre el recambio del plantel después de los retiros de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero y de la ausencia de Luis Díaz.

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12:22 hsHoy

Quedó completa la concentración de la selección Colombia para los amistosos contra México, Paraguay y Perú: este fue el último jugador en llegar a Estados Unidos

La Tricolor tendrá su primer partido después de la Copa del Mundo 2026 el sábado 26 de septiembre a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en Baltimore, Estados Unidos

Los integrantes de la Selección Colombia de fútbol realizan una sesión de entrenamiento sobre el campo de juego. Los futbolistas ejecutan ejercicios de calentamiento, movilidad física, carreras y trabajo con balón bajo la supervisión del cuerpo técnico. Durante la jornada, tanto los jugadores de campo como los arqueros completan distintas rutinas de preparación en las instalaciones deportivas.

La Selección Colombia completó en Estados Unidos su convocatoria de 26 jugadores tras la llegada, el miércoles, de Camilo Durán, quien había demorado su viaje por trámites de visa y pasaporte. El delantero del Celtic de Escocia podría no ser considerado para el amistoso ante México del sábado a las 8:00 p. m., aunque el cuerpo técnico espera contar con él frente a Paraguay y Perú.

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11:54 hsHoy

Lista de convocados de la selección Colombia para la fecha FIFA

Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Arqueros:

  • Aldair Quintana — Independiente del Valle
  • Álvaro Montero — Boca Juniors
  • Kevin Mier — Cruz Azul

Defensas

  • Álvaro Angulo — Pumas UNAM
  • Daniel Muñoz — Nottingham Forest
  • Davinson Sánchez — Galatasaray
  • Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps
  • Jhon Lucumí — Juventus
  • Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo
  • Royer Caicedo — Cercle Brugge
  • Samuel Velásquez — Atlético Nacional

Mediocampistas

  • Daniel Arcila — Club León
  • Gustavo Puerta — Olympiacos
  • Jáminton Campaz — Rosario Central
  • Jhon Arias — Palmeiras
  • Jhon Solís — Birmingham City
  • Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional
  • Kevin Castaño — Atlético Mineiro
  • Matías Orozco — CD Castellón
  • Richard Ríos — Al-Ittihad

Delanteros

  • Yáser Asprilla — Girona
  • Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama
  • Camilo Durán - Celtic
  • Kevin Viveros — Athletico Paranaense
  • Luis Javier Suárez — Sporting CP
  • Óscar Perea — Club América
11:45 hsHoy

Comienza un nuevo ciclo para la “Tricolor” camino al Mundial 2030

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Néstor Lorenzo convocó a varios jugadores que por primera vez tendrán su experiencia a nivel de selecciones-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Después de la participación en el Mundial de 2026, la selección de México deja atrás el ciclo del técnico Javier “Vasco” Aguirre y ahora tendrá al histórico exdefensor de la selección Rafael Márquez bajo el mando.

En ese contexto, el último juego de la “Tri” (apodo de la selección mexicana) fue en el Estadio Azteca por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá, el 5 de julio de 2026 cuando cayó por 2-3 ante Inglaterra.

Por los lados de la selección Colombia, el equipo “Cafetero” también volverá a la acción luego de la cita mundialista y en la cual quedó por fuera ante Suiza desde los tiros del punto penal en los octavos de final, el 7 de julio de 2026, en el estadio BC Place de Vancouver.

En lo que se refiere al último duelo que jugaron entre sí, hay que ir al 11 de octubre de 2025, en el estadio AT&T de Arlington (Texas), cuando la “Tricolor” goleó por 4-0 a los centroamericanos con los goles de Jhon Lucumí al 16, de Luis Díaz al 56, de Jefferson Lerma al 64 y de Johan Carbonero al 87 de juego.

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