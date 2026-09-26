México vs. Colombia - en vivo HOY, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del juego de la “Tricolor” en Baltimore

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y México por el primer partido de la fecha FIFA.
El juego se disputará el 26 de septiembre de 2026 en el estadio de M&T Bank de Baltimore (estado de Maryland, Estados Unidos), a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol, Fútbol RCN y en el canal de YouTube.
Así vienen Colombia y México en sus últimos cinco partidos
México
- 5 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: México 2-3 Inglaterra
- 30 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: México 2-0 Ecuador
- 24 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: República Checa 0-3 México
- 18 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: México 1-0 Corea del Sur
- 11 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: México 2-0 Sudáfrica
Colombia
- 7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 0-0 Colombia (ganó Suiza desde los tiros del punto penal por 4-3, y selló su pase a los cuartos de final)
- 3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-0 Ghana
- 27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 0-0 Portugal
- 23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-0 República Democrática del Congo
- 17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Uzbekistán 1-3 Colombia
El 19 de diciembre de 2026, el delantero Teófilo Gutiérrez pondrá punto final a su carrera deportiva en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
El entrenador argentino Néstor Lorenzo inició una nueva etapa en la Selección Colombia después del Mundial de 2026, con la mira puesta en la cita de 2030 y sin James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero, quienes cerraron sus ciclos en el equipo nacional.
La Selección Colombia, bajo la conducción del seleccionador Néstor Lorenzo, inició el 21 de septiembre sus entrenamientos en Delaware para los amistosos de la fecha FIFA ante México, Paraguay y Perú, una gira que abre el recambio del plantel después de los retiros de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero y de la ausencia de Luis Díaz.
La Selección Colombia completó en Estados Unidos su convocatoria de 26 jugadores tras la llegada, el miércoles, de Camilo Durán, quien había demorado su viaje por trámites de visa y pasaporte. El delantero del Celtic de Escocia podría no ser considerado para el amistoso ante México del sábado a las 8:00 p. m., aunque el cuerpo técnico espera contar con él frente a Paraguay y Perú.
Lista de convocados de la selección Colombia para la fecha FIFA
Arqueros:
- Aldair Quintana — Independiente del Valle
- Álvaro Montero — Boca Juniors
- Kevin Mier — Cruz Azul
Defensas
- Álvaro Angulo — Pumas UNAM
- Daniel Muñoz — Nottingham Forest
- Davinson Sánchez — Galatasaray
- Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps
- Jhon Lucumí — Juventus
- Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo
- Royer Caicedo — Cercle Brugge
- Samuel Velásquez — Atlético Nacional
Mediocampistas
- Daniel Arcila — Club León
- Gustavo Puerta — Olympiacos
- Jáminton Campaz — Rosario Central
- Jhon Arias — Palmeiras
- Jhon Solís — Birmingham City
- Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional
- Kevin Castaño — Atlético Mineiro
- Matías Orozco — CD Castellón
- Richard Ríos — Al-Ittihad
Delanteros
- Yáser Asprilla — Girona
- Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama
- Camilo Durán - Celtic
- Kevin Viveros — Athletico Paranaense
- Luis Javier Suárez — Sporting CP
- Óscar Perea — Club América
Comienza un nuevo ciclo para la “Tricolor” camino al Mundial 2030
Después de la participación en el Mundial de 2026, la selección de México deja atrás el ciclo del técnico Javier “Vasco” Aguirre y ahora tendrá al histórico exdefensor de la selección Rafael Márquez bajo el mando.
En ese contexto, el último juego de la “Tri” (apodo de la selección mexicana) fue en el Estadio Azteca por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá, el 5 de julio de 2026 cuando cayó por 2-3 ante Inglaterra.
Por los lados de la selección Colombia, el equipo “Cafetero” también volverá a la acción luego de la cita mundialista y en la cual quedó por fuera ante Suiza desde los tiros del punto penal en los octavos de final, el 7 de julio de 2026, en el estadio BC Place de Vancouver.
En lo que se refiere al último duelo que jugaron entre sí, hay que ir al 11 de octubre de 2025, en el estadio AT&T de Arlington (Texas), cuando la “Tricolor” goleó por 4-0 a los centroamericanos con los goles de Jhon Lucumí al 16, de Luis Díaz al 56, de Jefferson Lerma al 64 y de Johan Carbonero al 87 de juego.