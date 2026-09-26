Colombia

Elizabeth Loaiza habló de su experiencia como creadora de contenido para adultos: “Quisieran hacer lo que uno hace y no se atreven”

La modelo y empresaria reveló que llegó a rechazar una suma millonaria por pasar una noche con un hombre, luego de iniciar su incursión en Onlyfans

Durante los últimos años, Elizabeth Loaiza desarrolló una faceta como creadora de contenido exclusivo en OnlyFans que le ha dejado dividendos importantes, según su propio testimonio - crédito @elizabethloaiza/Instagram
Durante los últimos años, Elizabeth Loaiza desarrolló una faceta como creadora de contenido exclusivo en OnlyFans que le ha dejado dividendos importantes, según su propio testimonio - crédito @elizabethloaiza/Instagram
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La modelo colombiana Elizabeth Loaiza se consolidó en el último año como una de las creadoras de contenido para adultos más comentadas de Colombia, luego de dedicarse a la producción de material exclusivo en la plataforma digital OnlyFans.

La vallecaucana, reconocida por su activismo contra el uso de biopolímeros en procedimientos estéticos y por su presencia en debates sociales y políticos en redes sociales, generó debate entre sus seguidores debido al cambio de enfoque en sus publicaciones, pues hasta ese momento era más conocida por sus publicaciones de un tono más familiar o promoviendo consejos de vida saludable.

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En diálogo con el programa La Red, de Caracol Televisión, la modelo explicó las razones detrás de esta transición y respondió a los cuestionamientos recibidos desde que abrió la cuenta en 2023.

“Instagram pasa una cosa que te miden es por números. Para redes sociales tú eres un número”, afirmó, y añadió que durante más de dos años y medio abordó en sus redes temas como la ideología de género, el progresismo y el aborto —no exentos de controversia en su día— antes de virar hacia este nuevo formato.

Loaiza explicó la diferencia significativa en tráfico que le genera el contenido sensual frente al familiar que publica en redes sociales - crédito @elizabethloaiza/Instagram
Loaiza explicó la diferencia significativa en tráfico que le genera el contenido sensual frente al familiar que publica en redes sociales - crédito @elizabethloaiza/Instagram

Loaiza puso sobre la mesa el contraste que existe en el alcance de sus publicaciones según el tipo de material que comparte. “Si tú ves, por ejemplo, un video familiar en el gimnasio cocinando, 100 mil visualizaciones, 500 likes. Ahora tú les montas una cosa sexy... hay videos que ya pasaron el millón de visualizaciones”, manifestó.

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“Entonces, ¿a quiénes que les gusta ver el contenido así? Pues a los usuarios. Pero es un contenido que da visualizaciones y da engagement”, sostuvo Loaiza. La modelo remarcó que este tipo de material atrajo a un nuevo segmento de público a sus perfiles digitales, y decidió aprovecharlo.

Ante los comentarios negativos que recibió tras el cambio en su estrategia digital, la modelo colombiana se defendió: “Cuando tú señalas así con un dedo, tres te están señalando a ti. Y muchas veces quisieran hacer lo que uno hace y no se atreven y no pueden por el qué dirán”.

Loaiza vinculó su trabajo en redes con la búsqueda de estabilidad económica y autonomía financiera para sus hijas - crédito @elizabethloaiza/Instagram
Loaiza vinculó su trabajo en redes con la búsqueda de estabilidad económica y autonomía financiera para sus hijas - crédito @elizabethloaiza/Instagram

La modelo agregó que, más allá de las críticas, el contenido representa un ingreso económico concreto para ella. “Que diga que oso, pues sí, de pronto para ella es un oso, pero para mí se traduce en dólares”, dijo.

Consultada sobre si ha recibido ofertas por encuentros íntimos, Loaiza negó categóricamente haberse dedicado a ese tipo de actividad. “Nunca me he vendido”, afirmó, y se describió como “el mejor ejemplo de tenacidad, de resiliencia, de una mujer fuerte, de una mujer que tiene su hogar y es feliz”.

Loaiza, a su vez, vinculó esta faceta en su faceta de madre, asegurando que en el futuro ellas reconocerán el esfuerzo materno detrás de su estabilidad económica. “Cuando crezcan van a decir, lo que tengo es por mi mamá, no es por un marido”, expresó. Adicionalmente, la modelo cuestionó la falta de diálogo sobre sexualidad entre padres e hijos en la sociedad colombiana y advirtió sobre las consecuencias de ese silencio, entre ellas los embarazos en adolescentes menores de edad.

La oferta de 2.000 millones de pesos que Loaiza rechazó

Elizabeth Loaiza reveló que rechazó una oferta de 2 mil millones de pesos realizada por un hombre acaudalado para pasar una noche con ella, y luego para ser su pareja - crédito @elizabethloaiza/Instagram
Elizabeth Loaiza reveló que rechazó una oferta de 2 mil millones de pesos realizada por un hombre acaudalado para pasar una noche con ella, y luego para ser su pareja - crédito @elizabethloaiza/Instagram

Durante la conversación, la modelo relató un episodio vinculado con una de las personas más ricas del mundo, según sus propias palabras, con parte de origen colombiano, a quien no identificó por su nombre.

“Una persona que yo sé si digo el nombre, todo el mundo lo conoce a nivel mundial, estuvo detrás de mí mucho tiempo”, relató Loaiza, quien añadió que salió con él en varias oportunidades. “Yo salí con él unas cuantas veces porque quería que me gustara, pero no, nunca hubo química, nunca hubo atracción”, explicó.

Según su testimonio, este hombre se obsesionó con pasar una noche con Loaiza. “Se obsesionó tanto conmigo que con una amiga me mandó a ofrecer 2.000 millones de pesos y yo le dije «no»”, afirmó. “Le dije, pero es que no todo lo puedes comprar con plata, lastimosamente”, sostuvo.

Loaiza añadió que, un año después de ese primer acercamiento, la misma persona volvió a contactarla con una propuesta de mayor alcance. “Al año me llama y me dice, oye, te tengo una mansión en París de cuatro mil metros, un helicóptero y lo que tú quieras. Vete a vivir conmigo, pero tienes que decirle a todo el mundo que tú eres mi esposa. Tú vives en un cuarto y yo en otro. Yo me encargo de enamorarte”, relató la modelo, que nuevamente rechazó la oferta.

La modelo mencionó, además, un gesto que este hombre tuvo hacia su familia antes de que el vínculo se rompiera por completo. “Le dio mucha rabia y no volvimos a tener contacto. Ya sé de él solo por noticias”, concluyó.

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