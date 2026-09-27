Juan Pablo Raba relató su mala experiencia con el botox y sus implicaciones en la actuación: “Última vez”

Juan Pablo Raba reveló en una entrevista televisiva su arrepentimiento tras aplicarse bótox en el rostro - crédito Juan David Botia/Infobae Colombia

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El actor colombiano Juan Pablo Raba reveló en una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión que se aplicó bótox por insistencia de su esposa, Mónica Fonseca, y que la experiencia terminó en un rotundo arrepentimiento.

Según contó, el procedimiento afectó su capacidad de expresión facial, una herramienta que considera fundamental para su trabajo como intérprete.

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Raba explicó que fue su pareja quien lo persuadió de aplicarse la sustancia luego de señalarle una imperfección en su rostro. “Primero que todo me dejo convencer por Mónica. Mónica tiene el don de la palabra. Es muy difícil vivir con una persona que tiene el don de la palabra, porque es que uno no puede discutir”, relató el actor.

Mónica Fonseca convenció a su esposo de someterse al procedimiento estético para corregir una imperfección facial - crédito @juanpabloraba/Instagram

El actor detalló que su esposa aprovechó un momento de duda para insistir en el cambio estético. “Me agarró con un momentico de medio duda y ahí vio ella y dijo: ‘Este es el momento, este es el momento’. Es un puntico ahí, es un puntico ahí”, recordó, imitando la manera en que ella le señaló la zona a tratar, que describió con humor como una marca que “parece un órgano reproductivo femenino”.

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Tras el procedimiento, Raba notó de inmediato el efecto en su expresividad. El actor, que se describe con “el ojo hundido”, explicó que la aplicación alteró la zona que necesita iluminada para actuar. “Tienen que iluminarme y de repente ¡toc!”, relató sobre el cambio que percibió tras el procedimiento, señalando que el bótox limitó su capacidad de expresar distintas emociones con la naturalidad deseada.

La aplicación de bótox redujo la movilidad gesticular de Juan Pablo Raba para expresar emociones ante la cámara, según reveló en la entrevista - crédito @juanpabloraba/ Instagram

El intérprete fue categórico al descartar una nueva sesión, pese a la recomendación del médico que realizó el procedimiento. “Me dice el médico: ‘No, es que tienes que volver porque tal’. Le digo: ‘No, compadre, no, no voy a volver, hermano’. Primera y última vez”, afirmó.

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Raba fundamentó su decisión en la importancia de la expresividad facial para su profesión. “Yo creo que para los actores el tema de la expresión es muy importante (...) con mi expresividad es con la que yo trabajo”, explicó el actor, que remarcó que su rostro es la principal herramienta de trabajo en la actuación.

Juan Pablo Raba respondió a las burlas por llorar en su pódcast: “¿Por qué te molesta ver a un hombre llorar?”

El reconocido actor colombiano respondió en entrevista con Infobae Colombia a quienes lo convierten en un meme por llorar en su podcast: “¿Por qué les molesta ver a un hombre llorar?” - crédito Infobae Colombia

Días atrás, y en medio de la controversia que generaron las palabras del cantante Manuel Medrano sobre su pódcast Los hombres sí lloran, el actor aseguró en entrevista con Infobae Colombia que no le molestan ese tipo de señalamientos, considerándolos como la mejor evidencia de que el proyecto generó una discusión pública sobre la vulnerabilidad masculina.

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“¿Por qué te afecta? ¿Por qué te molesta tanto ver a un hombre llorar? Esa finalmente es la pregunta”, planteó al respecto.

El actor explicó que decidió exponer sus emociones porque no podía pedirles a sus invitados honestidad si él mismo no la practicaba. Aclaró que el espacio no sustituye la atención profesional, y por eso expresó que asiste a terapia de manera preventiva.

Raba señaló que dejar atrás la protección de sus personajes en producciones como Distrito Salvaje, Narcos, Los 33 y Mi gorda bella no fue sencillo, pues implicó mostrarse “tal cual” es, algo que evitó durante buena parte de su carrera pública.

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El actor también habló del impacto familiar del programa. Contó que sus hijos conocen el pódcast, bromean con sus lágrimas y saben que pueden hablarle de sus propias emociones. Consideró que mostrar tristeza o miedo no es incompatible con asumir responsabilidades. “Si yo no me muestro vulnerable, ¿de qué forma voy a pedir a mi hijo y a mi hija que confíen en mí cuando ellos estén así?”, expresó.

Sobre el alcance del proyecto, Raba recordó el momento en que identificó que había entrado en la cultura popular: cuando el creador de contenido Estiwar G hizo una parodia del formato. Lejos de molestarse, celebró la publicación y luego lo invitó a un episodio.

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