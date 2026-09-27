Así le fue a Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: 63 medallas menos que el evento pasado y terceros por primera vez en 20 años

Mateo Carmona y Nicol Foronda ganaron las pruebas de BMX Racing y le dieron a Colombia dos medallas de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, disputados en Rafaela - crédito Comité Olímpico Colombiano

Guardar

Colombia finalizó en el tercer lugar de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 192 medallas, una actuación que consolidó al país entre los tres mejores del continente y representó el tercer escalón de su ciclo hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La delegación obtuvo 69 oros, 61 platas y 62 bronces. Fue la quinta mayor cosecha colombiana en número total de preseas y la sexta en cantidad de títulos dentro de la historia de las justas.

PUBLICIDAD

El resultado extendió una secuencia de seis ediciones consecutivas por encima de las 160 medallas y seis torneos seguidos entre los tres primeros del medallero general. Sin embargo, hubo un retroceso con lo conseguido en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, donde Colombia consiguió 255 medallas distribuidas en: 79 de oro, 78 de plata y 98 de bronce.

Brasil encabezó la clasificación con 122 oros, 107 platas y 83 bronces, mientras que Argentina fue segunda con 81 títulos, 87 platas y 125 bronces. Chile quedó cuarto con 49 medallas doradas y Venezuela ocupó el quinto puesto con 48. La última vez que Colombia había sido tercera en unos Juegos Suramericanos fue en Buenos Aires 2006 cuando sumó incluso más medallas: 248 divididas en 97 de oro, 72 de plata y 79 de bronce.

PUBLICIDAD

Colombia sumó cuatro oros en las pruebas de patinaje de velocidad - crédito Comité Olímpico Colombiano

Colombia ya había ganado los Juegos Suramericanos en Medellín 2010, la única edición organizada en su territorio, y en Cochabamba 2018. Sus 69 oros en Santa Fe (Argentina) superaron los 53 conseguidos en Santiago de Chile 2014, cuando terminó segundo con 166 medallas: 53 de oro, 49 de plata y 64 de bronce.

El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano Hurtado, sostuvo que el resultado estuvo condicionado por la diferencia de recursos frente a Brasil: “Estamos bastante satisfechos. Sabíamos que Brasil es una potencia muy grande, con muchos recursos y muchos deportes en los que nosotros estamos distantes. Entonces lo que hemos hecho es satisfactorio y, ojalá, sigamos creciendo para que un día rivalicemos de tú a tú con Brasil”.

PUBLICIDAD

La delegación colombiana fue la quinta más numerosa entre las participantes, con 405 atletas. Argentina, anfitriona, presentó 638 deportistas; Chile llevó 523, y Brasil y Perú tuvieron 468 cada uno. En este aspecto también hubo un declive, pues para las pasadas justas suramericanas, el país clasificó a 500 atletas.

Solano Hurtado destacó el respaldo recibido por los equipos durante las competencias: “Tenemos la certeza que el deporte colombiano puede avanzar más, pero, como se pueden dar cuenta, estuvimos en Santo Domingo y el apoyo fue total para los atletas. Estamos aquí en Rosario, Santa Fe y Rafaela y el apoyo fue extraordinario”.

PUBLICIDAD

Colombia es referente en la región en las competencias de natación artística - crédito Comité Olímpico Colombiano

El dirigente añadió que los deportistas aumentaron su nivel de profesionalización y vinculó la continuidad de los resultados al financiamiento: “Los atletas son cada vez más profesionales y ojalá que los apoyos no desaparezcan, porque si no hay apoyo no hay resultados. Tenemos que seguir con la tendencia positiva. Estamos luchando de tú a tú con Argentina que, además de ser local, tiene una delegación bastante grande”.

La delegación conquistó títulos en bowling, BMX Racing, ciclismo de pista, clavados, gimnasia artística, levantamiento de pesas, patinaje de velocidad, squash y tiro con arco. El ciclismo, con pruebas de pista, BMX Freestyle y BMX Racing, fue la disciplina con más oros, 12, seguido por el patinaje de velocidad y artístico, con 9.

PUBLICIDAD

Natación fue la federación con más medallas totales, 27, obtenidas en clavados, natación artística, carreras y polo acuático. Atletismo acumuló 20 preseas, ciclismo 18 y patinaje 17; gimnasia, pesas y arquería sumaron 13 cada una.

El gimnasta Ángel Barajas Vivas fue el colombiano con más medallas en Santa Fe, con tres oros y dos platas. El subcampeón olímpico de barra fija en París 2024 quedó en el puesto 11 del medallero individual, igualado con la gimnasta rítmica brasileña María Alexandre.

Colombia es tercera en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Barajas solo fue superado por una atleta que reunió tres oros, tres platas y un bronce, además de ocho competidores que ganaron cuatro títulos. En los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, el gimnasta cucuteño había conseguido siete medallas de oro.

PUBLICIDAD

La ciclista Marcela Hernández obtuvo tres oros y una plata entre las pruebas de ruta y pista. Sara López, Pablo Gómez, Stefany Cuadrado y Ronal Longa ganaron tres títulos cada uno, mientras que Thomás Mejía logró dos oros y dos platas en gimnasia artística.

Tras el segundo subcampeonato consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y el tercer puesto en Santa Fe, Colombia disputará los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 entre octubre y noviembre de 2026.

Así quedó Colombia en el top 5 del medallero de los Juegos Suramericanos 2026

El equipo de relevos femenino 4x100 de Colombia ganó la medalla de oro en una prueba que fue viral por el remate - crédito Comité Olímpico Colombiano

Brasil: 122 medallas de oro; 107 medallas de plata; 83 medallas de bronce; 312 medallas en total. Argentina: 81 medallas de oro; 87 medallas de plata; 125 medallas de bronce; 293 medallas en total. Colombia: 69 medallas de oro; 61 medallas de plata; 62 medallas de bronce; 192 medallas en total. Chile: 49 medallas de oro; 58 medallas de plata; 68 medallas de bronce; 175 medallas en total. Venezuela: 48 medallas de oro; 43 medallas de plata; 55 medallas de bronce; 146 medallas en total.