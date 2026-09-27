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Ingrid Guerra y Jhon Alber Ortiz: la jugadora y el entrenador referentes en el tetracampeonato del Deportivo Cali en la Liga Femenina

La delantera es la goleadora histórica de las Azucareras con 40 goles, mientras que el director técnico desbancó a Francisco Villegas como el que más títulos ganó en la historia del cuadro verdiblanco desde el banquillo

La delantera fue la máxima goleadora del Deportivo Cali en el campeonato 2026 y se colgó su cuarta medalla de campeona - crédito Deportivo Cali
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La delantera Ingrid Guerra fue figura del Deportivo Cali en la conquista de su cuarto título de la Liga, tras vencer por tercera final consecutiva a Independiente Santa Fe con un global de 7-4. La atacante participó en las cuatro consagraciones del club y se consolidó como una de sus principales cartas ofensivas.

Formada en la cantera del club y debutante en 2019, la jugadora nació en Policarpa, Nariño, y se trasladó al Valle del Cauca durante su infancia. Su primer título llegó en 2021, junto a Linda Caicedo y Manuela Paví; en 2025 compartió protagonismo con Luisa Agudelo, y en la campaña más reciente lo hizo con Melanin Aponzá.

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El mejor año individual de la atacante fue 2022: disputó el Mundial Sub-20, alcanzó la final de la Liga Colombiana y llegó a las semifinales de la Copa Libertadores. Ese rendimiento llevó a Atlético Mineiro a contratarla junto a Paví y Jorelyn Carabalí. Tras su paso por Brasil, regresó al Cali y sumó tres títulos más.

Ingrid Guerra ha dejado ver su amor por el Deportivo Cali perteneciendo activamente a la barra del club - crédito Deportivo Cali
Ingrid Guerra ha dejado ver su amor por el Deportivo Cali perteneciendo activamente a la barra del club - crédito Deportivo Cali

Con los goles marcados en la final, Guerra llegó a 15 anotaciones en la temporada y se ubicó entre las tres máximas goleadoras de la Liga. Manuela González, de Atlético Nacional, lidera la clasificación con 15 goles y un partido menos, por lo que se quedará con el botín de oro, seguida por Kelly Restrepo, de Millonarios, con 14.

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El próximo desafío de Guerra será la Copa Libertadores Femenina, torneo en el que el Cali es el actual subcampeón. Su producción en ataque será determinante para que el equipo busque regresar a la final y ganar el campeonato. La delantera, que también es integrante de la Legión Menga de la barra Frente Radical, llegó a 40 goles como jugadora del Cali Femenino siendo la máxima anotadora en la historia del equipo femenino.

Jhon Alber Ortiz, el entrenador con más títulos en la historia del Deportivo Cali

Jhon Alber Ortiz llegó al Deportivo Cali tras sumar experiencia en la selección Colombia y la selección Valle - crédito Deportivo Cali
Jhon Alber Ortiz llegó al Deportivo Cali tras sumar experiencia en la selección Colombia y la selección Valle - crédito Deportivo Cali

Jhon Alber Ortiz llevó al Deportivo Cali a su cuarto título de la Liga BetPlay Femenina tras vencer 4-2 a Independiente Santa Fe en Palmaseca y cerrar la final con un 7-4 global. La conquista, tercera consecutiva para las verdiblancas, convirtió al entrenador vallecaucano en el único técnico con cuatro campeonatos de Liga en el fútbol femenino colombiano.

El Cali obtuvo los títulos de 2021, 2024, 2025 y 2026 bajo la conducción de Ortiz, y todos fueron frente a Santa Fe. El registro amplió la diferencia del club como el equipo con más coronas en la historia del torneo.

Ortiz disputó siete finales en su carrera y conquistó cuatro títulos de Liga en Colombia. Su única derrota en una definición nacional fue ante América de Cali en 2022, mientras que sus otros dos subcampeonatos llegaron con Alianza Lima, en la Liga Peruana de 2023, y con el Deportivo Cali, en la Copa Libertadores de 2025.

El entrenador tiene un 80% de efectividad en las cinco finales de Liga que jugó en Colombia. Con la última consagración, extendió su condición de técnico más laureado del campeonato. Su recorrido como entrenador comenzó en Pancho Villegas, un equipo de barrio de su región.

Deportivo Cali se convirtió en el club más veces campeón del fútbol femenino en Colombia al levantar su cuarto trofeo en 2026 - crédito Deportivo Cali
Deportivo Cali se convirtió en el club más veces campeón del fútbol femenino en Colombia al levantar su cuarto trofeo en 2026 - crédito Deportivo Cali

Más tarde trabajó durante ocho años en la Escuela de Fútbol de Farid Mondragón y luego se incorporó a la Escuela Carlos Sarmiento Lora, donde coincidió con varias futbolistas que después celebraron títulos junto a él en Cali.

El técnico también dirigió a la Selección Valle, con la que ganó los Juegos Nacionales. Sus resultados le abrieron las puertas de los cuerpos técnicos juveniles de la Selección Colombia, etapa en la que obtuvo los Juegos Bolivarianos y el tercer puesto en un Sudamericano.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue asistente técnico de Nelson Abadía. Su primera experiencia como responsable de un equipo profesional llegó en 2017 con Cortuluá, club al que condujo al tercer lugar.

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