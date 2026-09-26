Colombia

Cypress Hill anunció el regreso del formato ‘All Stars Arena’ para su concierto en Bogotá: todo lo que debe saber

La agrupación estadounidense sumará a dos referentes del rap nacional en una misma tarima, en una función programada para el 5 de noviembre en el Movistar Arena

Cypress Hill se presentará en Bogotá el 5 de noviembre de 2026 para promocionar su álbum 'Dios Bendiga' - crédito cortesía Breakfast Live
Cypress Hill se presentará en Bogotá el 5 de noviembre de 2026 para promocionar su álbum 'Dios Bendiga' - crédito cortesía Breakfast Live
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Cypress Hill ya había anunciado meses atrás su regreso a Bogotá para el 5 de noviembre, como parte de la promoción de Dios Bendiga, su más reciente álbum de estudio, sumándose a la nutrida programación que se espera para el cierre del calendario de conciertos en Colombia de 2026.

Esta semana se conoció que la agrupación estadounidense revivirá para esa fecha el concepto All Stars Arena, ya implementado durante su más reciente paso por Bogotá en 2025, que en su momento incluyó a Oblivion’s Mighty Trash y Alcolyrikoz y en esta oportunidad sumará a las agrupaciones nacionales Tres Coronas y Granuja.

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El concierto en la capital colombiana adoptará el formato All Stars Arena con la participación de Tres Coronas y Granuja - crédito cortesía Breakfast Live
El concierto en la capital colombiana adoptará el formato All Stars Arena con la participación de Tres Coronas y Granuja - crédito cortesía Breakfast Live

De este modo, lo que en un inicio se planteó como el regreso de Cypress Hill a la capital colombiana derivó en un cartel más amplio, con la incorporación de dos proyectos representativos del hip hop nacional.

Por un lado, Tres Coronas se encuentra considerado uno de los proyectos fundamentales para entender el desarrollo del hip hop en Colombia y en la región. El grupo marcó a una generación de raperos en Bogotá y es señalado como un referente para el crecimiento posterior de la escena nacional, con una propuesta que conectó a la ciudad con distintos territorios de la cultura rap latinoamericana y que en 2026 presenta su más reciente larga duración, Inter, publicado en plataformas digitales el pasado 24 de septiembre.

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El grupo Tres Coronas se presentará junto a Cypress Hill, a tono con la publicación de su más reciente producción discográfica titulada 'Inter' - crédito cortesía Breakfast Live
El grupo Tres Coronas se presentará junto a Cypress Hill, a tono con la publicación de su más reciente producción discográfica titulada 'Inter' - crédito cortesía Breakfast Live

Por otro lado, Granuja forma parte de la generación más reciente del rap colombiano. y estará presentando su LP Pangea en el Movistar Arena.

El rapero Granuja interpretaría el repertorio de su álbum 'Pangea' en el Movistar Arena - crédito cortesía Breakfast Live
El rapero Granuja interpretaría el repertorio de su álbum 'Pangea' en el Movistar Arena - crédito cortesía Breakfast Live

A través de un comunicado, la productora Breakfast Live confirmó que las entradas adquiridas previamente para el show original de Cypress Hill mantienen su validez para esta nueva edición ampliada de All Stars Arena. La boletería continúa a la venta a través de Tuboleta.

Más de tres décadas de carrera respaldan el paso de Cypress Hill por Bogotá

El grupo que encabeza el cartel de All Stars Arena acumula más de 20 millones de álbumes vendidos en el mundo y un recorrido que se remonta a 1988, cuando Sen Dog y Mellow Man Ace —hermanos cubanoamericanos— se unieron al neoyorquino DJ Muggs y a B-Real bajo el nombre DVX. Tras la salida de Mellow Man Ace, el trío restante adoptó la denominación Cypress Hill, tomada de una calle del barrio donde vivían, y en 1991 firmó con Ruffhouse Records, distribuido por Columbia Records.

El álbum debut, Cypress Hill, apareció ese mismo año con los sencillos How I Could Just Kill a Man y The Phuncky Feel One, que vendieron dos millones de copias solo en Estados Unidos y obtuvieron certificación doble platino de la RIAA. Dos años después llegó Black Sunday, el primer disco de rap en debutar en el número uno del Billboard 200, con Insane in the Brain como sencillo insignia y ventas calculadas en 3,25 millones de copias vendidas.

La banda completó su formación actual en 1995 con la incorporación del percusionista Eric Bobo, año en que editó Cypress Hill III: Temples of Boom. Le siguieron Cypress Hill IV (1998), Los grandes éxitos en español (1999) y el álbum doble Skull & Bones (2000), que combinó rap y rock en dos discos separados. Su carrera y su impacto en la cultura popular perduran hasta hoy, haciéndose especialmente evidente cuando, en 2024, el grupo se presentó junto a la London Symphony Orchestra en el Royal Albert Hall de Londres, en una función que retomó su cameo en Los Simpson.

El grupo llega a Bogotá con un nuevo trabajo en preparación: Dios Bendiga, publicado en julio pasado y que marcará su primer álbum de larga duración en más de cuatro años. El disco incluye el regreso de Mellow Man Ace a los créditos de composición, así como colaboraciones con figuras del hip hop latinoamericano como Trueno, Alemán, Coyote y Poe Leos.

El tema forma parte del álbum 'Dios Bendiga' de la reconocida agrupación estadounidense

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