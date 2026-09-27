Desmantelan un depósito de explosivos de las disidencias de alias Calarcá en Briceño, Antioquia: así fue el operativo

Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 hallaron el escondite con el apoyo de caninos especializados - crédito Ejército

Guardar

El Ejército Nacional neutralizó explosivos y componentes para fabricar artefactos que, según la institución, pertenecían a la estructura 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá. El depósito estaba oculto en una zona rural de Briceño, en el norte de Antioquia.

La Séptima División de la institución militar informó que el material fue destruido de forma controlada tras la inspección del lugar y la aplicación de los protocolos de seguridad previstos para este tipo de hallazgos.

PUBLICIDAD

La operación evitó que los explosivos localizados fueran empleados en posibles ataques contra habitantes de la región, integrantes de la fuerza pública e infraestructura estatal. Igualmente, el Ejército sostuvo que el material estaba destinado a preparar nuevas trampas explosivas en el área.

El depósito contenía minas, granadas para dron y explosivos mezclados con fibra de vidrio.

El arsenal incautado incluía once minas antipersonal y dos granadas adaptadas para su uso en drones - crédito Ejército

Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 localizaron el sitio durante operaciones ofensivas contra grupos armados ilegales en el noroccidente colombiano, informó el Comando de la Séptima División del Ejército Nacional.

El lugar había sido acondicionado para esconder artefactos explosivos y materiales que, de acuerdo con la institución militar, serían utilizados por la estructura armada para preparar ataques en el departamento.

PUBLICIDAD

Los militares emplearon perros entrenados en detección de explosivos durante la inspección. Esa labor permitió ubicar una cantina metálica con 22,7 kilos de explosivos (50 libras).

También encontraron dos recipientes plásticos que contenían en conjunto 36,3 kilos de explosivos (80 libras). A ello se sumaron 25 envases con pólvora, cada uno con 100 gramos del material.

El grupo ilegal almacenaba fibra de vidrio, seis litros de ácido y grapas metálicas para incrementar el impacto de los ataques - crédito Ejército

El inventario incluyó 11 minas antipersonal y dos granadas que habían sido adaptadas para ser utilizadas con drones. Las unidades también reportaron el hallazgo de elementos destinados a la fabricación y preparación de artefactos explosivos.

Entre los objetos incautados había material de intendencia y equipos de comunicaciones. El Ejército no precisó el tipo de dispositivos de comunicación localizados ni la cantidad de personas que podían tener acceso al depósito.

PUBLICIDAD

El Ejército advirtió sobre el uso de ácido y grapas metálicas en los artefactos

Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue una caneca con 13,6 kilos de explosivos (30 libras) mezclados con fibra de vidrio. En el mismo lugar hallaron seis litros de ácido y 15 kilos de grapas metálicas.

El Ejército señaló que las disidencias emplearían esos componentes para aumentar las lesiones y los daños ocasionados por las detonaciones. La institución indicó que esta práctica podría constituir una grave infracción al derecho internacional humanitario.

Unidades militares aplicaron los protocolos de seguridad y destruyeron el material bélico en el mismo lugar del hallazgo - crédito Ejército

La información oficial describió la presencia de fibra de vidrio, ácido y grapas como parte de los materiales incorporados a los explosivos. No se informó si los elementos ya formaban parte de artefactos listos para ser activados o si permanecían almacenados para su posterior ensamblaje.

PUBLICIDAD

La estructura 36 fue vinculada por las autoridades con las disidencias bajo el mando de alias Calarcá. El comunicado militar atribuyó a ese grupo la propiedad del depósito neutralizado en Briceño.

La destrucción controlada impidió el uso posterior del material incautado

Las tropas desplegadas en la zona adoptaron medidas de seguridad antes de destruir el material. La Séptima División señaló que el procedimiento siguió los protocolos militares establecidos para evitar riesgos durante la neutralización de explosivos.

La institución no informó sobre capturas ni enfrentamientos asociados al hallazgo. Tampoco detalló cuánto tiempo llevaba instalado el depósito o cuándo fue acondicionado en el sector rural del municipio antioqueño.

El Ejército consideró que la operación redujo la capacidad de la estructura armada para realizar actividades ilegales. En particular, señaló que la incautación le quitó recursos que podrían haber sido usados contra la población civil y la Fuerza Pública.

PUBLICIDAD

Tras el procedimiento, el Comando de la Séptima División ordenó reforzar el dispositivo militar en la zona. La medida busca mantener las operaciones para ubicar otros depósitos clandestinos y a los integrantes de los grupos ilegales que operan allí.

La presencia de minas antipersonal y explosivos adaptados para drones figura entre los hallazgos reportados por el Ejército. El material quedó destruido bajo control de las unidades militares, según la información oficial.