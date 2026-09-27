Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia: esta es la fecha de su próximo amistoso internacional

Colombia abrió el marcador en el primer tiempo ante México, con gol de Luis Javier Suárez - crédito @miseleccionmx/X

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La selección Colombia arrancó su ciclo de encuentros amistosos en Estados Unidos, donde el combinado nacional se volvió a reunir casi tres meses después de su presentación en el Mundial 2026, cuando fue eliminado por Suiza en los octavos de final en Vancouver.

Después de verse con México, la Tricolor se prepara para su próximo partido de preparación en territorio norteamericano, en el que espera sacar un buen resultado y dejar buenas sensaciones con la cantidad de jugadores nuevos que el técnico Néstor Lorenzo convocó por el recambio generacional.

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Como dato a tener en cuenta, estos juegos son los primeros bajo la etapa post-James Rodríguez, que anunció su retiro de la selección Colombia el 15 de septiembre, al igual que Juan Fernando Quintero, por lo que la camiseta 10 quedó en manos de Jhon Arias y el nuevo prospecto de volante creativo es Juan Manuel Rengifo.

El próximo partido de la selección Colombia

Los dirigidos por Néstor Lorenzo quieren terminar este ciclo de encuentros de preparación con una idea clara de la nómina con la que quiere afrontar la Copa América 2028 y la fase clasificatoria para el Mundial 2030, por eso anunció los horarios de los tres encuentros, y el que sigue después de México es Paraguay.

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“El 2 de octubre, el combinado nacional jugará su segundo partido ante Paraguay a las 7:00 p.m. (hora de COL) en el Sports Illustrated Stadium de la ciudad de New Jersey. La última disputa entre ambas escuadras se registró el 25 de marzo de 2025 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, con un resultado final de 2-2″, mencionó la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado.

Cómo se había conocido en días anteriores por versiones de la prensa, en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol

La FCF añadió que “los aficionados interesados en asistir podrán adquirir sus entradas por medio del sistema Ticketmaster”, la compañía encargada de vender las boletas para el escenario deportivo en Nueva Jersey, para quienes se encuentren en ese país o en el exterior.

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Paraguay también fue una de las escuadras que alcanzó los octavos del Mundial 2026, al igual que la selección Colombia, y destacó por dejar en el camino a nada menos que Alemania en dieciseisavos de final, una de las sorpresas del torneo, y recientemente renovó el contrato del técnico Gustavo Alfaro.

Paraguay hizo historia en el Mundial 2026 al eliminar desde los penales a Alemania en los dieciseisavos de final - crédito David Butler II/IMAGN IMAGES vía Reuters

Se espera que, para este encuentro, el combinado nacional pruebe más jugadores de los nuevos, pues en el primer duelo se vio a hombres como Álvaro Montero en el arco, así que es probable que, frente a los paraguayos, se presente Kevin Mier o Aldair Quintana bajo los tres palos.

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¿James volverá para un último partido?

El 15 de septiembre, James Rodríguez anunció su retiro oficial de la selección Colombia tras 15 años con el equipo nacional. El volante cucuteño puso fin a su etapa internacional después de defender la camiseta Tricolor desde su llegada al combinado en 2011.

La posibilidad de una despedida oficial quedó abierta para el amistoso contra Chile del 13 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El entrenador Néstor Lorenzo dijo que el equipo podría convocarlo durante una ventana de partidos amistosos, en una rueda de prensa el 25 de septiembre.

James Rodríguez portó su última camiseta en la selección Colombia con el símbolo de GOAT - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Hasta ahora, la última aparición de James con Colombia fue el 7 de julio en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá. La selección quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026 en los octavos de final, tras perder por penaltis ante Suiza.

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Lorenzo afirmó que todavía no ha hablado con el jugador y que la decisión dependerá de él. “Él decidirá cuándo y dónde será su despedida”, declaró el técnico, quien añadió que la selección estará disponible para conversar sobre esa posibilidad en las próximas fechas FIFA.

Lionel Messi, por su parte, tendrá su despedida oficial de la selección Argentina el 6 de octubre, cuando el equipo se enfrente a Benín en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.