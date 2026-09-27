Más de 110 líderes sociales han sido asesinados en Colombia durante 2026, según una alerta de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría alerta: más de 112 líderes sociales asesinados en Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Defensoría del pueblo

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La Defensoría del Pueblo emitió un nuevo mensaje de alerta por las preocupantes cifras de asesinatos en líderes sociales, así como de masacres perpetradas en el territorio nacional, en lo que va de 2026.

Según los datos que presentó la entidad estatal, 112 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre el primero de enero y el 31 de agosto del año en curso. Por ende, la institución pidió que su labor no sea estigmatizada ni se convierta en un factor de riesgo para su vida e integridad.

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“Defender derechos es un derecho. Las personas lideresas protegen el territorio y su trabajo no debe ser estigmatizado ni convertirse en un factor de riesgo”, fue el mensaje central de la alerta de la Defensoría.

Según las cifras, del total de víctimas, 91 eran hombres y 21 mujeres. De hecho, agosto fue el mes con más casos, con 22 homicidios, seguido por abril, cuando se registraron 18 asesinatos.

El departamento con más casos fue Cauca, con 26 homicidios, seguido por Valle del Cauca, con 14, y Antioquia, con 12. Norte de Santander reportó ocho casos, mientras que Arauca y Caquetá registraron seis cada uno.

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De igual manera, la Defensoría informó que, desde enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2026, tiene registro de 1.777 asesinatos de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos.

Este es el desglose de asesinatos a líderes sociales en Colombia en lo que va de 2026 - crédito Defensoría del Pueblo

10 firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados en ocho meses

El llamado de la entidad también incluyó los homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz. Entre enero y agosto de este año fueron asesinadas 10 personas que habían suscrito ese pacto.

Cauca concentró tres de esos casos; Caquetá y Putumayo tuvieron dos cada uno. Huila, Valle del Cauca y Norte de Santander registraron un asesinato, respectivamente. Cinco de los homicidios ocurrieron en agosto y tres en febrero, según las cifras, que toman como fuente el observatorio de Indepaz.

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La Defensoría del Pueblo también reportó 86 masacres con 326 víctimas en los primeros ocho meses de 2026. Cauca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el mayor número de casos, aunque la entidad no detalló la cifra individual por departamento en la información divulgada.

Este es el panorama de masacres y asesinatos de firmantes de paz, según la Defensoría del Pueblo - crédito Defensoría del Pueblo

Los hechos se extendieron a 23 departamentos y a Bogotá. Marzo y abril fueron los meses con más masacres, con 14 casos cada uno, seguidos por enero, con 13, respectivamente.

En ese sentido, el organismo insistió en que las personas lideresas cumplen labores de protección del territorio y, en consecuencia, requieren garantías para ejercerlas.

Primer mes de Gobierno De la Espriella

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que 16 líderes sociales y 5 firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados durante el primer mes del gobierno de Abelardo de la Espriella, entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre de 2026.

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El balance del Observatorio de Derechos Humanos de la organización también registró 10 masacres que dejaron 30 víctimas, entre ellas menores de edad. Indepaz pidió reforzar la protección de la población civil ante la persistencia de la violencia en distintas regiones del país.

Entre agosto y septiembre, la organización contabilizó 16 muertes de liderazgos comunitarios, cinco de suscriptores del pacto de 2016 y 10 ataques múltiples - crédito Indepaz

De estos 16 homicidios de líderes sociales registrados en el periodo, 14 ocurrieron en agosto, en ocho departamentos y 12 municipios. Los 2 restantes fueron reportados durante los primeros siete días de septiembre.

La organización señaló que las víctimas defendían sus territorios y representaban a sus comunidades.

En la misma temporada, Indepaz documentó 10 masacres con 30 víctimas, en seis departamentos y ocho municipios.

En septiembre se registró una masacre con tres víctimas en Valle del Cauca. La entidad advirtió que detrás de las cifras hay familias y comunidades afectadas por la reconfiguración del conflicto armado.

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