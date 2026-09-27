Colombia

Más de 110 líderes sociales han sido asesinados en Colombia durante 2026, según una alerta de la Defensoría del Pueblo

Entre enero y agosto de 2026 también hubo 10 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados y 86 ataques colectivos en 23 departamentos del país

La Defensoría alerta: los homicidios de jóvenes en Colombia duplican la tasa nacional - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Defensoría del pueblo
La Defensoría alerta: más de 112 líderes sociales asesinados en Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Defensoría del pueblo
Guardar

La Defensoría del Pueblo emitió un nuevo mensaje de alerta por las preocupantes cifras de asesinatos en líderes sociales, así como de masacres perpetradas en el territorio nacional, en lo que va de 2026.

Según los datos que presentó la entidad estatal, 112 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre el primero de enero y el 31 de agosto del año en curso. Por ende, la institución pidió que su labor no sea estigmatizada ni se convierta en un factor de riesgo para su vida e integridad.

PUBLICIDAD

Defender derechos es un derecho. Las personas lideresas protegen el territorio y su trabajo no debe ser estigmatizado ni convertirse en un factor de riesgo”, fue el mensaje central de la alerta de la Defensoría.

Según las cifras, del total de víctimas, 91 eran hombres y 21 mujeres. De hecho, agosto fue el mes con más casos, con 22 homicidios, seguido por abril, cuando se registraron 18 asesinatos.

El departamento con más casos fue Cauca, con 26 homicidios, seguido por Valle del Cauca, con 14, y Antioquia, con 12. Norte de Santander reportó ocho casos, mientras que Arauca y Caquetá registraron seis cada uno.

PUBLICIDAD

De igual manera, la Defensoría informó que, desde enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2026, tiene registro de 1.777 asesinatos de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos.

Este es el desglose de asesinatos a líderes sociales en Colombia en lo que va de 2026 - crédito Defensoría del Pueblo
Este es el desglose de asesinatos a líderes sociales en Colombia en lo que va de 2026 - crédito Defensoría del Pueblo

10 firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados en ocho meses

El llamado de la entidad también incluyó los homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz. Entre enero y agosto de este año fueron asesinadas 10 personas que habían suscrito ese pacto.

Cauca concentró tres de esos casos; Caquetá y Putumayo tuvieron dos cada uno. Huila, Valle del Cauca y Norte de Santander registraron un asesinato, respectivamente. Cinco de los homicidios ocurrieron en agosto y tres en febrero, según las cifras, que toman como fuente el observatorio de Indepaz.

La Defensoría del Pueblo también reportó 86 masacres con 326 víctimas en los primeros ocho meses de 2026. Cauca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el mayor número de casos, aunque la entidad no detalló la cifra individual por departamento en la información divulgada.

Este es el panorama de masacres y asesinatos de firmantes de paz, según la Defensoría del Pueblo - crédito Defensoría del Pueblo
Este es el panorama de masacres y asesinatos de firmantes de paz, según la Defensoría del Pueblo - crédito Defensoría del Pueblo

Los hechos se extendieron a 23 departamentos y a Bogotá. Marzo y abril fueron los meses con más masacres, con 14 casos cada uno, seguidos por enero, con 13, respectivamente.

En ese sentido, el organismo insistió en que las personas lideresas cumplen labores de protección del territorio y, en consecuencia, requieren garantías para ejercerlas.

Primer mes de Gobierno De la Espriella

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que 16 líderes sociales y 5 firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados durante el primer mes del gobierno de Abelardo de la Espriella, entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre de 2026.

El balance del Observatorio de Derechos Humanos de la organización también registró 10 masacres que dejaron 30 víctimas, entre ellas menores de edad. Indepaz pidió reforzar la protección de la población civil ante la persistencia de la violencia en distintas regiones del país.

Entre agosto y septiembre, la organización contabilizó 16 muertes de liderazgos comunitarios, cinco de suscriptores del pacto de 2016 y 10 ataques múltiples - crédito Indepaz
Entre agosto y septiembre, la organización contabilizó 16 muertes de liderazgos comunitarios, cinco de suscriptores del pacto de 2016 y 10 ataques múltiples - crédito Indepaz

De estos 16 homicidios de líderes sociales registrados en el periodo, 14 ocurrieron en agosto, en ocho departamentos y 12 municipios. Los 2 restantes fueron reportados durante los primeros siete días de septiembre.

La organización señaló que las víctimas defendían sus territorios y representaban a sus comunidades.

En la misma temporada, Indepaz documentó 10 masacres con 30 víctimas, en seis departamentos y ocho municipios.

En septiembre se registró una masacre con tres víctimas en Valle del Cauca. La entidad advirtió que detrás de las cifras hay familias y comunidades afectadas por la reconfiguración del conflicto armado.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloIndepazLíderes socialesMasacresColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ingrid Guerra y Jhon Alber Ortiz: la jugadora y el entrenador referentes en el tetracampeonato del Deportivo Cali en la Liga Femenina

La delantera es la goleadora histórica de las Azucareras con 40 goles, mientras que el director técnico desbancó a Francisco Villegas como el que más títulos ganó en la historia del cuadro verdiblanco desde el banquillo

Ingrid Guerra y Jhon Alber Ortiz: la jugadora y el entrenador referentes en el tetracampeonato del Deportivo Cali en la Liga Femenina

Mujeres agredieron a guarda de seguridad en Transmilenio: posaron burlescamente para la cámara en el momento de la captura

Las dos jóvenes fueron dejadas en manos de la justicia, luego de que atentaron contra la integridad de una operadora del sistema de transporte masivo, en la estación Avenida Chile

Mujeres agredieron a guarda de seguridad en Transmilenio: posaron burlescamente para la cámara en el momento de la captura

Alitas doradas y jugosas: la técnica del vapor que lo cambia todo

Olvídate de las alitas grasosas o ablandadas. Aplicando un sencillo truco de doble cocción –vapor y fritura con fécula de maíz– lograrás una textura extraordinariamente crocante por fuera y una carne suave y jugosa por dentro. La receta definitiva para elevar tus reuniones y picadas caseras al siguiente nivel

Alitas doradas y jugosas: la técnica del vapor que lo cambia todo

Los riesgos de los incendios forestales en Colombia: expertos explican las consecuencias para la calidad del aire, el suelo y la vegetación

Infobae Colombia consultó a expertos para explicar por qué el material particulado fino concentra las alertas sanitarias, cómo el viento puede trasladar el humo y qué ocurre tras la pérdida de cobertura vegetal

Los riesgos de los incendios forestales en Colombia: expertos explican las consecuencias para la calidad del aire, el suelo y la vegetación

Estudiante de Cúcuta logra el puntaje perfecto de 500/500 en las pruebas Saber 11: “No me lo podía creer”

Los padres del estudiante recordaron que Matías Luenga Vergel leía a los tres años de edad y mostraba interés por verificar las cosas por sí mismo

Estudiante de Cúcuta logra el puntaje perfecto de 500/500 en las pruebas Saber 11: “No me lo podía creer”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Juan Pablo Raba relató su mala experiencia con el botox y sus implicaciones en la actuación: “Última vez”

Juan Pablo Raba relató su mala experiencia con el botox y sus implicaciones en la actuación: “Última vez”

Westcol reveló el robot que usará para la pelea contra Blessd en ‘Stream Fighters 5′

Elizabeth Loaiza habló de su experiencia como creadora de contenido para adultos: “Quisieran hacer lo que uno hace y no se atreven”

Cypress Hill anunció el regreso del formato ‘All Stars Arena’ para su concierto en Bogotá: todo lo que debe saber

Mr. Stiven respondió a Kris R tras mencionar una supuesta investigación en contra del ‘streamer’: “Cabeza de tractomula”

Deportes

Ingrid Guerra y Jhon Alber Ortiz: la jugadora y el entrenador referentes en el tetracampeonato del Deportivo Cali en la Liga Femenina

Ingrid Guerra y Jhon Alber Ortiz: la jugadora y el entrenador referentes en el tetracampeonato del Deportivo Cali en la Liga Femenina

Así le fue a Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: 63 medallas menos que el evento pasado y terceros por primera vez en 20 años

Jugadores referentes en el fútbol colombiano: cómo aprovechar su experiencia y talento en la parte deportiva y de mercadeo

La selección Colombia comenzó su nuevo proceso con dudas: empate ante México por 1-1 en el amistoso internacional

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia: esta es la fecha de su próximo amistoso internacional