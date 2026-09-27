Mujeres agredieron a guarda de seguridad en Transmilenio: posaron burlescamente para la cámara en el momento de la captura

Las autoridades se percataron ante los llamados de auxilio de la víctima, en la estación Avenida Chile - crédito Policía Nacional

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Dos mujeres fueron capturadas en flagrancia luego de que, presuntamente, agredieran a una guarda de seguridad en la estación Avenida Chile de Transmilenio, en el norte de Bogotá.

La captura quedó registrada en video y una de las detenidas tuvo una reacción burlona durante el procedimiento policial.

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De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, uniformados de la Policía Nacional llegaron a la estación tras recibir alertas por gritos de auxilio. En el lugar hallaron a las involucradas en medio de un altercado con la trabajadora de seguridad.

Los agentes controlaron la situación y detuvieron a las dos mujeres, que, tras su detención, deberán responder por el delito de lesiones personales.

La Policía adelanta las indagaciones para establecer la secuencia de los hechos y la responsabilidad individual de las capturadas, así como el estado de salud de la guarda agredida y las circunstancias en las que se dio la agresión.

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Estas son las dos mujeres que habrían agredido a una funcionaria de seguridad de TransMilenio - crédito captura @SeguridadBOG/X

En las imágenes que circularon tras el procedimiento, una de las mujeres aparece junto a los uniformados y adopta una actitud burlona, con poses, mientras avanza el operativo.

Desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá extendieron un mensaje sobre el acontecimiento y, en particular, un llamado de atención a las dos ivolucradas en el caso de agresión poir “posar descaradamente”:

“Así posen y se burlen, tendrán que responder ante la justicia. Dos mujeres fueron capturadas tras agredir a una guarda de seguridad de @TransMilenioen la estación Avenida Chile. En lo corrido del año, la @PoliciaBogota ha capturado a 1.498 personas por diferentes delitos en el sistema. Ante cualquier hecho de intolerancia o irregularidad, informe a la #Línea123″.

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Uniformados controlaron una riña en la estación del sistema masivo de Bogotá y pusieron a las implicadas a disposición de la Fiscalía por lesiones personales - crédito @SeguridadBOG/X

Ataque contra agente de tránsito en Soacha

Menos de 24 horas antes de esta denuncia, el alcalde de Soacha, Cundinamarca, Julián Sánchez Perico, solicitó la búsqueda de un conductor sobre quien recaerá una denuncia penal interpuesta por la Alcaldía municipal por motivo de lesiones personales tras la presunta agresión de contra una vigía de tránsito, que quedó tendida en el suelo después de que el vehículo arrancara mientras ella se sujetaba de una de las ventanas.

El hecho ocurrió en el sector de la vía Indumil, en la entrada a Quintas de la Laguna.

En un video divulgado por Sánchez Perico se observa que la operadora vial hizo una señal de pare a una camioneta Toyota Fortuner, que detuvo su marcha inicialmente.

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Después de un intercambio entre la funcionaria y el conductor, el vehículo avanzó cuando ella permanecía sujetada de la ventana. La vigía fue arrastrada unos metros y cayó boca abajo sobre la vía.

Este fue el momento de los hechos, en el municipio de Soacha - crédito @JulianPericoJr/X

El mandatario local afirmó que el presunto responsable ya fue identificado por las autoridades. “No vamos a tolerar la violencia contra quienes trabajan por nuestra ciudad. La intolerancia y la violencia no pueden convertirse en la respuesta”, expresó.

La violencia contra guardias de seguridad en el transporte público

Estos casos expuestos no están muy distantes al asesinato del guardia de seguridad David Garzón Castro, que murió tras ser herido con arma blanca, en medio de un conflicto de intolerancia.

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De acuerdo con la reconstrucción que realizó la Fiscalía General de la Nación sobre el hecho, este sucedió en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha,sobre las 9:40 a. m. del viernes 18 de septiembre de 2026.

Según la Fiscalía, Garzón, integrante de la escuadra antievasión de la empresa Top Guard Ltda., impidió que Acevedo y Angie Natalia Díaz Sierra entraran a la estación sin cancelar el pasaje.

Esta es la pareja que atacó al guarda de TransMilenio en la estación San Mateo - crédito @JorgeEmilioRey/X

La discusión escaló hasta el ataque. El fiscal calificó el hecho como “un ataque desproporcionado por una razón insignificante” y sostuvo que Díaz habría instigado la agresión.

Tras la puñalada, los dos procesados salieron de la estación. Guardas de seguridad y agentes de la Policía de Soacha los persiguieron por el barrio Terreros hasta que lograron detenerlos.

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Durante las audiencias preliminares, el ente acusador presentó videos, una navaja y otros elementos con los que busca sustentar que David Gabriel Acevedo Sánchez atacó al trabajador de 27 años con una puñalada en el torso, a la altura del corazón. El ente acusador solicitó que los dos señalados permanezcan privados de la libertad mientras avanza el proceso.