Colombia

Alitas doradas y jugosas: la técnica del vapor que lo cambia todo

Olvídate de las alitas grasosas o ablandadas. Aplicando un sencillo truco de doble cocción –vapor y fritura con fécula de maíz– lograrás una textura extraordinariamente crocante por fuera y una carne suave y jugosa por dentro. La receta definitiva para elevar tus reuniones y picadas caseras al siguiente nivel

Un hombre con delantal echa condimentos sobre alitas de pollo en una bandeja, rodeada de cuencos con especias y botellas en una cocina.
El secreto del sabor: secar muy bien las alitas antes de sazonarlas con ajo, paprika, comino y un toque de limón. ¡Listas para reposar! - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Existe un sonido capaz de abrir el apetito de cualquiera: el crujido perfecto al morder una alita de pollo recién hecha. Si buscas esa textura dorada e irresistible digna de tu restaurante favorito, estás en el lugar correcto. Con un método tan simple como infalible, transformarás un ingrediente cotidiano en el centro de todas tus picadas, listas para sumergirse en tu salsa favorita.

La receta usa una técnica sencilla: cocinar primero las alitas al vapor y luego cubrirlas con fécula de maíz. El resultado es una piel más seca, ligera y crocante, ideal para una picada casera.

PUBLICIDAD

Receta de alitas de pollo súper crujientes

Una vaporera de bambú entornada contiene varias alitas de pollo entre una columna de vapor sobre la mesa de una cocina.
Cocinar al vapor ayuda a sellar los jugos naturales y asegura que el pollo quede suave por dentro - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Son piezas de pollo cocinadas al vapor, sazonadas y cubiertas con fécula de maíz antes de freírlas. La combinación de vapor y fritura ayuda a conservar la carne jugosa mientras la superficie queda dorada y crujiente.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 20 minutos.
  • Cocción al vapor: 15 a 20 minutos.
  • Fritura: 8 a 12 minutos.
  • Tiempo total: 45 a 50 minutos.

Ingredientes

Alitas de pollo doradas en una sartén con aceite caliente, sujetadas por unas pinzas metálicas sobre una estufa.
Directo al aceite caliente: fritura rápida en tandas pequeñas para lograr ese dorado crujiente y nada grasoso - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. 1 kg de alitas de pollo, separadas en piezas.
  2. 1 taza de fécula de maíz o maicena.
  3. 1 cucharadita de sal.
  4. 1 cucharadita de ajo en polvo.
  5. 1 cucharadita de paprika o color.
  6. ½ cucharadita de pimienta negra.
  7. ½ cucharadita de comino.
  8. 1 limón, su jugo.
  9. 1 cucharada de salsa de soya, opcional.
  10. Aceite vegetal para freír.
  11. Ají o salsa picante, al gusto.
  12. Miel, panela o azúcar morena, opcional para la salsa.

Cómo hacer alitas de pollo súper crujientes, paso a paso

  1. Lava las alitas y sécalas muy bien con papel absorbente. La superficie debe quedar lo más seca posible para lograr una cubierta crocante.
  2. Condimenta el pollo con sal, ajo en polvo, paprika, pimienta, comino, jugo de limón y salsa de soya.
  3. Deja reposar las alitas en la nevera durante 20 minutos. Si tienes más tiempo, puedes dejarlas hasta 2 horas.
  4. Pon las alitas en una vaporera. Cocínalas durante 15 a 20 minutos, hasta que la carne esté firme y casi lista.
  5. Retira las alitas y sécalas de nuevo. Este paso evita que la humedad dañe la cubierta.
  6. Coloca la fécula de maíz en un recipiente amplio. Pasa cada alita por la fécula hasta cubrirla por completo.
  7. Calienta suficiente aceite en una paila. La temperatura ideal está entre 165 °C y 180 °C.
  8. Fríe las alitas por tandas. No llenes demasiado la paila, porque el aceite perderá temperatura y el pollo quedará grasoso.
  9. Cocina durante 4 a 6 minutos por tanda, hasta que las alitas tengan un color dorado intenso.
  10. Retíralas y escúrrelas sobre una rejilla o papel absorbente.
  11. Para una salsa rápida, mezcla miel o panela derretida con unas gotas de limón y ají.
  12. Sirve las alitas calientes. Puedes bañarlas con la salsa o servirla aparte para conservar mejor el crocante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Alitas de pollo fritas en un plato con salsa roja y gajos de limón, rodeadas por tazones de ensalada sobre una mesa de madera.
El resultado final: piel extra crocante por fuera, carne jugosa por dentro. ¡A sumergir en la salsa! - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta preparación rinde aproximadamente 4 porciones o entre 20 y 24 piezas, según el tamaño de las alitas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin contar una salsa adicional:

  • Calorías: 520 kcal.
  • Proteína: 31 g.
  • Grasa: 32 g.
  • Carbohidratos: 25 g.
  • Sodio: 720 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las alitas en un recipiente hermético dentro de la nevera hasta por 3 días.

Para recalentarlas, utiliza una freidora de aire a 180 °C durante 5 a 7 minutos o un horno caliente durante 8 a 10 minutos.

PUBLICIDAD

Evita el microondas, porque ablanda la cubierta. También puedes congelarlas hasta por 2 meses, siempre que estén completamente frías antes de empacarlas.

Temas Relacionados

Alitas de pollo crujienteReceta con polloComidas rápidasColombia-RecetasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los riesgos de los incendios forestales en Colombia: expertos explican las consecuencias para la calidad del aire, el suelo y la vegetación

Infobae Colombia consultó a expertos para explicar por qué el material particulado fino concentra las alertas sanitarias, cómo el viento puede trasladar el humo y qué ocurre tras la pérdida de cobertura vegetal

Los riesgos de los incendios forestales en Colombia: expertos explican las consecuencias para la calidad del aire, el suelo y la vegetación

Este es el estudiante cucuteño de 16 años que obtuvo puntaje perfecto en las pruebas Saber 11: “Quedé totalmente tieso”

Los padres del estudiante recordaron que Matías Luenga Vergel leía a los tres años de edad y mostraba interés por verificar las cosas por sí mismo

Este es el estudiante cucuteño de 16 años que obtuvo puntaje perfecto en las pruebas Saber 11: “Quedé totalmente tieso”

Recapturan en Brasil a colombiano condenado por matar a un policía en Medellín; se había fugado de cárcel de Río de Janeiro

Juan Esteban Avendaño Pérez es acusado del asesinato de un oficial de policía en 2010 y había sido condenado a 40 años de prisión en Colombia, pero logró huir del país antes de ser capturado

Recapturan en Brasil a colombiano condenado por matar a un policía en Medellín; se había fugado de cárcel de Río de Janeiro

Westcol reaccionó a publicación de Gustavo Petro en la que habla de una posible amenaza contra el streamer: “Yo no me puedo poner a joder”

El expresidente colombiano, sin conocer el contexto, se refirió a una publicación del streamer en la red social X; en realidad se trataba de su serie de Minecraft, DEDsafío 4

Westcol reaccionó a publicación de Gustavo Petro en la que habla de una posible amenaza contra el streamer: “Yo no me puedo poner a joder”

Así le fue a Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: 63 medallas menos que el evento pasado y terceros por primera vez en 20 años

Colombia se quedó con el título en nueve de las 60 disciplinas que conformaron los Juegos que se llevaron a cabo en Santa Fe, Rosario y Buenos Aires (Argentina) por 14 días

Así le fue a Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: 63 medallas menos que el evento pasado y terceros por primera vez en 20 años
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Juan Pablo Raba relató su mala experiencia con el botox y sus implicaciones en la actuación: “Última vez”

Juan Pablo Raba relató su mala experiencia con el botox y sus implicaciones en la actuación: “Última vez”

Westcol reveló el robot que usará para la pelea contra Blessd en ‘Stream Fighters 5′

Elizabeth Loaiza habló de su experiencia como creadora de contenido para adultos: “Quisieran hacer lo que uno hace y no se atreven”

Cypress Hill anunció el regreso del formato ‘All Stars Arena’ para su concierto en Bogotá: todo lo que debe saber

Mr. Stiven respondió a Kris R tras mencionar una supuesta investigación en contra del ‘streamer’: “Cabeza de tractomula”

Deportes

Así le fue a Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: 63 medallas menos que el evento pasado y terceros por primera vez en 20 años

Así le fue a Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: 63 medallas menos que el evento pasado y terceros por primera vez en 20 años

Jugadores referentes en el fútbol colombiano: cómo aprovechar su experiencia y talento en la parte deportiva y de mercadeo

La selección Colombia comenzó su nuevo proceso con dudas: empate ante México por 1-1 en el amistoso internacional

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia: esta es la fecha de su próximo amistoso internacional

Deportivo Cali barrió a Santa Fe y es campeona de la Liga Femenina BetPlay