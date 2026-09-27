Alitas doradas y jugosas: la técnica del vapor que lo cambia todo

Existe un sonido capaz de abrir el apetito de cualquiera: el crujido perfecto al morder una alita de pollo recién hecha. Si buscas esa textura dorada e irresistible digna de tu restaurante favorito, estás en el lugar correcto. Con un método tan simple como infalible, transformarás un ingrediente cotidiano en el centro de todas tus picadas, listas para sumergirse en tu salsa favorita.
La receta usa una técnica sencilla: cocinar primero las alitas al vapor y luego cubrirlas con fécula de maíz. El resultado es una piel más seca, ligera y crocante, ideal para una picada casera.
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Receta de alitas de pollo súper crujientes
Son piezas de pollo cocinadas al vapor, sazonadas y cubiertas con fécula de maíz antes de freírlas. La combinación de vapor y fritura ayuda a conservar la carne jugosa mientras la superficie queda dorada y crujiente.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 20 minutos.
- Cocción al vapor: 15 a 20 minutos.
- Fritura: 8 a 12 minutos.
- Tiempo total: 45 a 50 minutos.
Ingredientes
- 1 kg de alitas de pollo, separadas en piezas.
- 1 taza de fécula de maíz o maicena.
- 1 cucharadita de sal.
- 1 cucharadita de ajo en polvo.
- 1 cucharadita de paprika o color.
- ½ cucharadita de pimienta negra.
- ½ cucharadita de comino.
- 1 limón, su jugo.
- 1 cucharada de salsa de soya, opcional.
- Aceite vegetal para freír.
- Ají o salsa picante, al gusto.
- Miel, panela o azúcar morena, opcional para la salsa.
Cómo hacer alitas de pollo súper crujientes, paso a paso
- Lava las alitas y sécalas muy bien con papel absorbente. La superficie debe quedar lo más seca posible para lograr una cubierta crocante.
- Condimenta el pollo con sal, ajo en polvo, paprika, pimienta, comino, jugo de limón y salsa de soya.
- Deja reposar las alitas en la nevera durante 20 minutos. Si tienes más tiempo, puedes dejarlas hasta 2 horas.
- Pon las alitas en una vaporera. Cocínalas durante 15 a 20 minutos, hasta que la carne esté firme y casi lista.
- Retira las alitas y sécalas de nuevo. Este paso evita que la humedad dañe la cubierta.
- Coloca la fécula de maíz en un recipiente amplio. Pasa cada alita por la fécula hasta cubrirla por completo.
- Calienta suficiente aceite en una paila. La temperatura ideal está entre 165 °C y 180 °C.
- Fríe las alitas por tandas. No llenes demasiado la paila, porque el aceite perderá temperatura y el pollo quedará grasoso.
- Cocina durante 4 a 6 minutos por tanda, hasta que las alitas tengan un color dorado intenso.
- Retíralas y escúrrelas sobre una rejilla o papel absorbente.
- Para una salsa rápida, mezcla miel o panela derretida con unas gotas de limón y ají.
- Sirve las alitas calientes. Puedes bañarlas con la salsa o servirla aparte para conservar mejor el crocante.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta preparación rinde aproximadamente 4 porciones o entre 20 y 24 piezas, según el tamaño de las alitas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción, sin contar una salsa adicional:
- Calorías: 520 kcal.
- Proteína: 31 g.
- Grasa: 32 g.
- Carbohidratos: 25 g.
- Sodio: 720 mg aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda las alitas en un recipiente hermético dentro de la nevera hasta por 3 días.
Para recalentarlas, utiliza una freidora de aire a 180 °C durante 5 a 7 minutos o un horno caliente durante 8 a 10 minutos.
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Evita el microondas, porque ablanda la cubierta. También puedes congelarlas hasta por 2 meses, siempre que estén completamente frías antes de empacarlas.
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