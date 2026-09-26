Deportivo Cali vs. Santa Fe - en vivo, final de la Liga Femenina BetPlay: se definen las campeonas en el Valle del Cauca

Las "Azucareras" tuvieron un gran partido en Tunja, y ahora soñarán con dar la vuelta olímpica ante su gente, mientras que Santa Fe buscará amargar la fiesta-crédito Deportivo Cali-Independiente Santa Fe

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe por el duelo de vuelta de la gran final de la Liga Femenina BetPlay.

El partido se disputará el 26 de septiembre de 2026 en el estadio Deportivo Cali a partir de las 6:00 p. m. (hora de nuestro país), y se podrá ver a través de las pantallas de Win Sports y Señal Colombia.

La árbitra será Karen Lozano de Santander, mientras que en el VAR estará el antioqueño Luis Picón.