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Deportivo Cali vs. Santa Fe - en vivo, final de la Liga Femenina BetPlay: se definen las campeonas en el Valle del Cauca

El equipo “Azucarero” tomó la ventaja de un gol en el juego de ida, y ahora las “Leonas” tendrán que luchar contra la corriente para soñar con la cuarta estrella en su historia

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Las "Azucareras" tuvieron un gran partido en Tunja, y ahora soñarán con dar la vuelta olímpica ante su gente, mientras que Santa Fe buscará amargar la fiesta-crédito Deportivo Cali-Independiente Santa Fe
Las "Azucareras" tuvieron un gran partido en Tunja, y ahora soñarán con dar la vuelta olímpica ante su gente, mientras que Santa Fe buscará amargar la fiesta-crédito Deportivo Cali-Independiente Santa Fe

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe por el duelo de vuelta de la gran final de la Liga Femenina BetPlay.

El partido se disputará el 26 de septiembre de 2026 en el estadio Deportivo Cali a partir de las 6:00 p. m. (hora de nuestro país), y se podrá ver a través de las pantallas de Win Sports y Señal Colombia.

La árbitra será Karen Lozano de Santander, mientras que en el VAR estará el antioqueño Luis Picón.

13:28 hsHoy

Deportivo Cali ganó 3-2 ante Independiente Santa Fe en la final ida de la Liga BetPlay femenina 2026: así fueron los goles

Mariana Zamorano en doble ocasión anotó para las “Leonas”, mientras que Jhoana Bermeo, Melanin Aponzá e Ingrid Guerra lo hicieron para las “Azucareras”

Deportivo Cali gana 3-2 ante Independiente Santa Fe en la final ida de la Liga Femenina BetPlay 2026 - crédito @deportivocalifemenino/Instagram
Deportivo Cali gana 3-2 ante Independiente Santa Fe en la final ida de la Liga Femenina BetPlay 2026 - crédito @deportivocalifemenino/Instagram

Deportivo Cali se impuso 3-2 ante Santa Fe en la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2026, disputada en el estadio La Independencia de Tunja.

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13:10 hsHoy

Derechos de televisión del fútbol colombiano: revelaron nuevos detalles sobre la oferta a la Dimayor para 2027

La organización que entró a competirle al actual licenciatario no solo llegaría a transmitir los partidos de todos los torneos, también abriría la opción a más medios

La Dimayor está cerca de definir un nuevo acuerdo para los derechos de televisión en el fútbol colombiano, para el periodo 2027-2030 - crédito Santa Fe
La Dimayor está cerca de definir un nuevo acuerdo para los derechos de televisión en el fútbol colombiano, para el periodo 2027-2030 - crédito Santa Fe

El fútbol colombiano dio un nuevo paso en la negociación del contrato por los derechos de televisión, cuyo contrato actual termina en diciembre de 2026. Las conversaciones para un nuevo oferente terminaron en la presentación de una propuesta que convenció a los 36 clubes.

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12:51 hsHoy

Daniela Garavito, figura de Santa Fe, se despachó contra los administradores de El Campín por no poder jugar la final de la Liga: “Como jugadora y como mujer me genera mucha frustración”

La jugadora del equipo Cardenal lamentó que el duelo decisivo ante Deportivo Cali se traslade a Tunja y reclama mayor reconocimiento, organización y respeto para la competencia femenina del país en Colombia

Daniela Garavito criticó la decisión de disputar la final de la Liga Femenina fuera del estadio El Campín-crédito @LeonasSantaFe/X
Daniela Garavito criticó la decisión de disputar la final de la Liga Femenina fuera del estadio El Campín-crédito @LeonasSantaFe/X

La polémica que despertó la negativa de Sencia (administradora del estadio El Campín) hacia Independiente Santa Fe para disputar la final de ida de la Liga Femenina BetPlay ante Deportivo Cali, generó todo tipo de reacciones en el mundo futbolero, especialmente en el entorno Cardenal.

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12:13 hsHoy

Estas son las jugadoras convocadas de Santa Fe para la gran final en el estadio Deportivo Cali

El técnico venezolano Omar Ramírez quiere volver a conquistar el campeonato colombiano a nivel de damas -crédito Jefatura de Prensa de Independiente Santa Fe
El técnico venezolano Omar Ramírez quiere volver a conquistar el campeonato colombiano a nivel de damas -crédito Jefatura de Prensa de Independiente Santa Fe

Arqueras

  • Wendy Martínez
  • Melany Díaz

Defensas

  • Andrea Pérez
  • Cristian Motta
  • Katherine Valbuena
  • Sophia Posada
  • Sofía Valencia
  • Izabella Cortés

Volantes

  • Gabriela Huertas
  • Isis de la Cruz
  • Micheel Baldallo
  • Karen Hernández
  • Tahicelis Marcano
  • Sofía Castañeda
  • Alejandra Díaz

Delanteras

  • Mariana Zamorano
  • Francelis Graterol
  • Natalia Orozco
  • Daniela Garavito
  • Mariana Cabrera
12:09 hsHoy

Se juegan los últimos 90 minutos del campeonato femenino en Colombia

Deportivo Cali vs. Santa Fe, final de la Liga Femenina 2026
Deportivo Cali y Santa Fe definirán el título de la Liga Femenina 2026 en el estadio de Palmaseca - crédito Dimayor

Los dos equipos tienen asegurada su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026, que comenzará el 15 de octubre en Ecuador. El conjunto local busca su cuarta corona bajo la dirección de Jhon Alber Ortiz, mientras Santa Fe, dirigido por el venezolano Omar Ramírez, necesita remontar para evitar que la serie se defina en los tiros desde el punto penal.

Cali sacó ventaja en Tunja con los goles de Jhoana Bermeo, Ingrid Guerra y Melanin Aponza durante el primer tiempo. Santa Fe reaccionó antes del descanso mediante Mariana Zamorano, de penal, y una anotación desde la media luna.

Las “Azucareras” llegaron a la final tras golear 4-0 a Atlético Nacional el 20 de septiembre y ganar la serie semifinal por 6-1. Guerra marcó dos tantos en ese encuentro, mientras Marcela Aponzá y Jessica Bermeo completaron el resultado.

Santa Fe trasladó su localía de Bogotá a Tunja por conflictos con el concesionario del estadio El Campín. Las “Cardenales” intentarán sostener una racha de tres victorias consecutivas como visitantes y conquistar su cuarta liga desde la creación del torneo en 2017.

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