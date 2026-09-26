Deportivo Cali vs. Santa Fe - en vivo, final de la Liga Femenina BetPlay: se definen las campeonas en el Valle del Cauca

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe por el duelo de vuelta de la gran final de la Liga Femenina BetPlay.
El partido se disputará el 26 de septiembre de 2026 en el estadio Deportivo Cali a partir de las 6:00 p. m. (hora de nuestro país), y se podrá ver a través de las pantallas de Win Sports y Señal Colombia.
La árbitra será Karen Lozano de Santander, mientras que en el VAR estará el antioqueño Luis Picón.
Deportivo Cali se impuso 3-2 ante Santa Fe en la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2026, disputada en el estadio La Independencia de Tunja.
El fútbol colombiano dio un nuevo paso en la negociación del contrato por los derechos de televisión, cuyo contrato actual termina en diciembre de 2026. Las conversaciones para un nuevo oferente terminaron en la presentación de una propuesta que convenció a los 36 clubes.
La polémica que despertó la negativa de Sencia (administradora del estadio El Campín) hacia Independiente Santa Fe para disputar la final de ida de la Liga Femenina BetPlay ante Deportivo Cali, generó todo tipo de reacciones en el mundo futbolero, especialmente en el entorno Cardenal.
Estas son las jugadoras convocadas de Santa Fe para la gran final en el estadio Deportivo Cali
Arqueras
- Wendy Martínez
- Melany Díaz
Defensas
- Andrea Pérez
- Cristian Motta
- Katherine Valbuena
- Sophia Posada
- Sofía Valencia
- Izabella Cortés
Volantes
- Gabriela Huertas
- Isis de la Cruz
- Micheel Baldallo
- Karen Hernández
- Tahicelis Marcano
- Sofía Castañeda
- Alejandra Díaz
Delanteras
- Mariana Zamorano
- Francelis Graterol
- Natalia Orozco
- Daniela Garavito
- Mariana Cabrera
Se juegan los últimos 90 minutos del campeonato femenino en Colombia
Los dos equipos tienen asegurada su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026, que comenzará el 15 de octubre en Ecuador. El conjunto local busca su cuarta corona bajo la dirección de Jhon Alber Ortiz, mientras Santa Fe, dirigido por el venezolano Omar Ramírez, necesita remontar para evitar que la serie se defina en los tiros desde el punto penal.
Cali sacó ventaja en Tunja con los goles de Jhoana Bermeo, Ingrid Guerra y Melanin Aponza durante el primer tiempo. Santa Fe reaccionó antes del descanso mediante Mariana Zamorano, de penal, y una anotación desde la media luna.
Las “Azucareras” llegaron a la final tras golear 4-0 a Atlético Nacional el 20 de septiembre y ganar la serie semifinal por 6-1. Guerra marcó dos tantos en ese encuentro, mientras Marcela Aponzá y Jessica Bermeo completaron el resultado.
Santa Fe trasladó su localía de Bogotá a Tunja por conflictos con el concesionario del estadio El Campín. Las “Cardenales” intentarán sostener una racha de tres victorias consecutivas como visitantes y conquistar su cuarta liga desde la creación del torneo en 2017.