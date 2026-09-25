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Santa Fe habló sobre la posibilidad de tener un estadio propio tras la pelea con Sencia por El Campín de Bogotá

El presidente Eduardo Méndez dejó claro que no es una tarea sencilla lograr que el club cuente con un escenario para sus partidos

Santa Fe
Santa Fe volvió a poner sobre la mesa la idea de un estadio propio, para no depender del arrendamiento de escenarios por el caso de Sencia - crédito Colprensa
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Santa Fe abrió todo un escándalo en el fútbol colombiano por el uso del estadio El Campín, ya que volvió a tocar el problema por el contrato de arrendamiento con Sencia, el administrador del escenario desde 2024 por la licitación con la Alcaldía de Bogotá, por la organización de conciertos que chocan con los partidos.

Debido a eso, se reabrió el debate sobre la necesidad de contar con un estadio propio, una idea que, en la actualidad, solo Deportivo Cali cumplió con Palmaseca, pues a las otras 35 escuadras profesionales solo les queda apelar a los estadios de las alcaldías y gobernaciones.

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Con respecto a Santa Fe, el presidente Eduardo Méndez también tocó el tema porque ahora regresó la idea tras los líos con Sencia, pero dejó claro que no es algo fácil de conseguir, debido a que construir un estadio propio implica muchos recursos para el fútbol colombiano.

“Estamos buscando alternativas”

El presidente de los cardenales ha sido el primero en criticar al concesionario de El Campín por lo que pasó en la ida de la final de la Liga Femenina, que se trasladó a Tunja porque el administrador, desde el 23 de septiembre, no prestó el estadio para armar la tarima para el concierto de BTS.

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En entrevista con Alerta Bogotá, Eduardo Méndez habló de la idea de que Santa Fe tenga un estadio propio, algo que solo se lograría afuera de Bogotá porque el actual Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad no permite que se construya una estructura así en el área metropolitana.

Eduardo Méndez en rueda de prensa tras los rumores de la salida de Jorge Bava como entrenador de Independiente Santa Fe - crédito Independiente Santa Fe
Eduardo Méndez reconoció que no es fácil que Santa Fe cuente con un estadio propio por los costos - crédito Independiente Santa Fe

Estamos buscando alternativas, no para tener estadio propio, pero sí para generar alianzas con empresas que quieran construir”, mencionó el presidente, con respecto a cómo se financiaría un proyecto así, tal como han hecho otras escuadras en el mundo para asegurar los recursos.

Más allá de eso, el presidente de Santa Fe dejó claro que “no podemos hablar concretamente del estadio porque solo son ideas que se han tenido, más nada”, así que, por el momento, el proyecto sigue en la mesa, pero sin nadie que lo pueda llevar a la realidad.

Santa Fe vs. Deportivo Cali
El estadio El Campín es la casa de Santa Fe desde que se volvió club profesional en 1948 - crédito Santa Fe

Por el momento, los rojos seguirán atados al contrato con Sencia para arrendar El Campín, pues su ubicación es clave para la llegada de los aficionados, por ubicarse en el centro geográfico de Bogotá, su historia y ser el único escenario con más de 30.000 espectadores en la ciudad.

“Es una pelea que ya se perdió”

De otro lado, Eduardo Méndez habló con Noticias Caracol el 22 de septiembre sobre la pelea con Sencia: “Tenemos los documentos para mostrar que a nosotros nos dio una programación y nos manifiesta que el 2 y 3 de octubre hay unos conciertos y no han mostrado que el concierto BTS se separa el 2 y 3, nunca nos dijeron que necesitaban ocho o 15 días para el montaje. No necesito mentir, acá están los documentos”.

Pelea entre Sencia y Santa Fe por El Campín
Santa Fe y la concesionaria Sencia entraron en pelea por el uso del estadio El Campín, debido al concierto de BTS y la final de la Liga Femenina - crédito Sencia

Ante la pregunta sobre si entablará acciones legales contra la concesionaria por no prestar el estadio para la final de la Liga Femenina, el presidente respondió que “no acostumbro a tomar acciones en caliente. Miraremos con la parte jurídica, con la oficina de abogados que hemos contratado para cualquier situación, si hay derecho a alguna acción o, lo más importante, es que de acá en adelante, se respete a la institución, a la hinchada y al equipo como tal”.

“Es una pelea que ya se perdió, estamos acostumbrados a saber que, con nosotros, hacen lo que quieran. Ellos son los dueños, no podemos pelear, por eso miraremos el contrato. No estamos mintiendo, no estamos acudiendo a sacar excusas, sabemos que tenemos la razón y no queremos entrar en discusiones públicas”, finalizó.

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