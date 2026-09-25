Néstor Lorenzo y Jhon Lucumí hablaron en la previa del partido Colombia vs. México por la fecha FIFA: “No cualquiera tiene la categoría de James, de Juanfer y de esos jugadores”

Lucumí se perfila como titular junto a Davinson Sánchez ante el cuadro Azteca-crédito Paul Childs-Siphiwe Sibeko/REUTERS

Guardar

Todo está servido: la selección Colombia comenzará de forma oficial su segundo ciclo bajo el mando de Néstor Lorenzo, el 26 de septiembre de 2026 ante México en Baltimore (Estados Unidos) a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia).

En la previa del partido, el técnico argentino Néstor Lorenzo y el defensor de la Juventus de Italia Jhon Lucumí hablaron sobre lo que será el juego ante el cuadro “Azteca”, y acerca de la llegada de los nuevos jugadores a la “Tricolor”.

PUBLICIDAD

Lorenzo compartió sus impresiones sobre lo que será el partido ante México-crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En primer lugar, Néstor Lorenzo explicó el proceso de adaptación de los nuevos futbolistas que están en la convocatoria con la Amarilla, casos como el del defensor Royer Caicedo, el volante Juan Manuel Rengifo y el atacante Daniel Arcila:

“Se sienten cómodos los muchachos que están por primera vez, fueron acogidos por los más experimentados de la mejor forma. Hay cosas que tenemos que sostener, inculcar desde el aspecto táctico. Son jóvenes que tienen ilusión, y nos ilusionan”, dijo.

Con respecto al estilo de juego explicó que no se cambiarán cosas desde el estilo de juego:

“La idea tiene que ser la misma. Para un entrenador es muy difícil cambiarla. Puede variar un sistema táctico en algún partido en especial o el plan de juego, según el rival, pero la idea se mantiene. Queremos trabajar con la posesión del balón, ser protagonistas e ir a buscar los partidos. Eso es lo que se les está inculcando a los chicos que se incorporan”, explicó.

PUBLICIDAD

Acerca de las ausencias de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero lamentó que no los pueda tener en cuenta, pero aclaró que pese a ello, la selección buscará mantener su idea de juego:

“Sin duda, no cualquiera tiene la categoría de James, de Juanfer y de esos jugadores, ni puede aplicarla. Puede haber futbolistas con mucha calidad, pero la adaptación a la selección exige saber cómo y cuándo decidir, ejecutar una jugada magistral o dar un pase que les surge de manera automática. Vamos a continuar con la misma idea y a tratar de mejorar lo que aún queda por corregir, porque siempre hay aspectos por mejorar”, dijo.

PUBLICIDAD

Rafael Márquez prepara su estreno con la Selección Mexicana este sábado 26 de septiembre con el Chucky Lozano de regreso y dos decisiones pendientes. REUTERS/Raquel Cunha

Al cuestionamiento sobre lo que conoce de la selección dirigida por el técnico Rafael Márquez, detalló su vínculo con el entrenador Javier “Vasco” Aguirre (exseleccionador de México y que hoy está en el C.F Valencia de España), y detalló que dicha experiencia servirá para mostrar

“Es una buena pregunta. Al equipo le damos herramientas para que sepa dónde nos conviene recuperar la pelota, de qué manera hacerlo y cómo salir jugando de acuerdo con la presión del rival. Luego, los jugadores deben tomar decisiones dentro del campo. El análisis que hicimos indica que Rafa está en el grupo desde hace mucho tiempo y conoce a los jugadores. Seguramente ayudó mucho al Vasco Aguirre y tendrá su propia idea, que podrá implementar”

PUBLICIDAD

Y añadió: “Uno imagina que, por la clase de jugador que fue, por su trayectoria y por los equipos en los que estuvo, la posesión del balón será su leitmotiv (motivo o tema central y recurrente que aparece a lo largo de una obra artística, término que usó Lorenzo en la rueda de prensa). Veremos cómo podemos contrarrestarlo y superarlo”.

Jhon Lucumí y su adaptación a la Juventus

Lucumí habló sobre lo que será el partido ante México, y explicó lo que ha cambiado como jugador desde su llegada a la Juventus-crédito Albert Gea/REUTERS

El defensor Jhon Lucumí explicó lo que significa estar en la Juventus de Italia tras ser transferido desde el Bolonia de Italia:

“Creo que es importante para mí. Es muy bueno y positivo seguir creciendo y mejorando. Venimos de un proceso y de un trabajo muy bueno con la selección, que me ha ayudado a dar este gran paso. La idea es seguir madurando de la mejor forma, aprovechar lo que hemos hecho todos estos años e intentar ayudar a los compañeros que vienen llegando, para que puedan asimilarlo y seguir creciendo y mejorando”, reflexionó.

PUBLICIDAD

Y agregó: “La idea es seguir compitiendo y alcanzando cosas importantes. Creo que, con el talento que tenemos ahora, también podemos lograrlo, como lo hicimos en los años pasados”, completó.