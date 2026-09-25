Colombia

Bruce Mac Master se refirió al veto de Abelardo de la Espriella que estaría afectando a la Andi: “Suspender la sistemática campaña de acciones mal intencionadas”

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia defendió la autonomía de la organización y reclamó que se privilegie el diálogo institucional ante las diferencias que involucran a la entidad y a sus más de 1.600 afiliados

Bruce Mac Master advirtió que la presunta intervención política de Gustavo Petro desde el poder pone en riesgo el sistema democrático colombiano - crédito Lina Gasca/Colprensa
Bruce Mac Master defendió la autonomía de la Andi frente a la postura de veto del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Lina Gasca/Colprensa
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A través de sus redes sociales, y en respuesta al aparente veto ejercido por el Gobierno de Abelardo de la Espriella en su contra, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), pidió suspender lo que calificó como una “sistemática campaña de acciones mal intencionadas” contra la agremiación y defendió si autonomía frente a las tensiones crecientes.

En su pronunciamiento, que se produjo en la mañana del viernes 25 de septiembre, Mac Master señaló que había preferido mantener silencio y priorizar los canales institucionales; y explicó que su decisión respondió a la necesidad de proteger a la asociación, a sus afiliados, colaboradores y equipos de trabajo frente a lo que serían las fuertes diferencias con el Ejecutivo nacional.

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Bruce Mac Master pidió respaldo a la Andi
En su comunicación, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, pidió respaldar la labor de la agremiación que agrupa a más de 1.600 empresas del país - crédito @BruceMacMaster/X

Hay momentos en los que hablar más no necesariamente contribuye a construir soluciones”, señaló el dirigente, que insistió en que el debate no debe centrarse en su situación personal, sino en la institucionalidad gremial y en el papel de la asociación dentro del país. Con ello, aclaró, está dispuesto a tender canales de diálogo con el Gobierno frente a esta especial coyuntura.

Mac Master defendió la autonomía de la Andi: “Es más que su presidente”

En su pronunciamiento, el presidente de la Andi remarcó que la organización representa una institucionalidad construida durante décadas por empresarios, trabajadores, juntas directivas y colaboradores. De esta manera, se sacudió de los señalamientos que, a su juicio, buscan torpedear su labor y no solo eso, forzar su salida, luego de 13 años como titular de la asociación.

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Bruce Mac Master - Abelardo de la Espriella
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, no podría reunirse con los ministros del Gobierno, por instrucción de Abelardo de la Espriella - crédito REUTERS - @ABDELAESPRIELLA/X

“Cuando están de por medio una institución de 82 años, miles de empresas, cientos de miles de trabajadores y un equipo comprometido con servirle al país, la prudencia no es ausencia de posición”, sostuvo Mac Master, que también indicó que la asociación debe proteger su autonomía y evitar que circunstancias coyunturales afecten el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

“La Andi es mucho más que su presidente”, escribió, al definirla como una entidad colectiva al servicio de Colombia, y en la antesala a la reunión ordinaria que sostendrá la entidad el 14 de octubre, en la que se buscarán fórmulas para superar el impasse que ha causado para la agremiación la determinación del jefe de Estado, pues amenaza con un remezón.

Andi mantendrá la intención de diálogo con el Gobierno

En su comunicación, Mac Master afirmó que la Andi ha trabajado con diferentes administraciones y que mantendrá esa línea de actuación, pese a que De la Espriella esté cerrándole la puerta la asociación. Con este mensaje, señaló que la organización ha expresado sus diferencias de forma respetuosa y ha buscado espacios de construcción conjunta con el Gobierno.

El Sistema Coca-Cola Colombia anunció su retiro de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi - crédito Air Liquide/Colprensa
El pronunciamiento de Mac Master se conoció un día después de que firmas que representan a Coca-Cola en Colombia anunciaran su retiro de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi - crédito Air Liquide/Colprensa

“La Andi ha trabajado con todos los gobiernos de Colombia. Lo ha hecho defendiendo sus convicciones, expresando respetuosamente sus diferencias y buscando siempre espacios de construcción conjunta”, expresó el directivo, que agregó que durante los últimos días la organización privilegió los esfuerzos para abrir una conversación “directa, franca y respetuosa”.

De esta forma, en la parte final del comunicado, Mac Master instó a cesar las acciones que, según indicó, buscan afectar la reputación de la asociación. “A nombre de más de 1.600 afiliados y del mío propio hago un llamado enfático a suspender la sistemática campaña de acciones mal intencionadas”, remarcó el directivo, con lo que matizó la controversia en torno a su nombre.

De hecho, el dirigente vinculó ese reclamo con el derecho de los empresarios a asociarse y tomar decisiones de manera autónoma, sin presiones y pidió preservar la institución por encima de las diferencias personales. “Colombia necesita más diálogo, más confianza y más capacidad de trabajar conjuntamente”, concluyó Mac Master, al romper el silencio sobre esta situación.

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