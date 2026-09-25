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Técnico de Atlético Nacional criticó a Millonarios y al árbitro por faltas durante el clásico: “Sacaron a Marlos a punta de golpes, no tenían otra forma”

Lucas González consideró que la permisividad arbitral por parte del juez central Diego Ulloa permitió que el atacante recibiera golpes constantes por parte de los futbolistas azules

Lucas González entregó su concepto sobre el clásico del partido que quedó 1-1 ante Millonarios en el Atanasio Girardot-crédito Dimayor/YouTube
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Atlético Nacional y Millonarios empataron a un gol por la fecha 12 de la Liga BetPlay en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y siguen en lo más alto de la tabla de posiciones del campeonato junto al América de Cali.

Pese a que el primer tiempo fue un partido que tuvo acciones de juego importantes en el ataque tanto para “Verdolagas” como para el “Ballet Azul”, la dureza física y las faltas fueron una constante ya que se presentaron en total más de 33 entre ambos equipos, según la aplicación de Sofascore.

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En este contexto, Lucas González habló en la rueda de prensa sobre lo que fue el juego ante los bogotanos, y allí aprovechó para denunciar el maltrato físico mediante faltas que recibió su delantero, Marlos Moreno, aunque confirmó que sacó al campeón de América 2016 por acumulación de fatiga.

-crédito David Jaramillo/Colprensa
La salida de Marlos Moreno respondió a una medida preventiva del cuerpo técnico por la acumulación de fatiga en el atacante-crédito David Jaramillo/Colprensa

González tuvo reproches con el arbitraje por las faltas sobre Marlos Moreno y preocupación por la lesión de Chicho Arango. El entrenador sostuvo que su equipo buscó la victoria desde el inicio, pero no convirtió su dominio en goles ni en ocasiones claras.

La salida de Marlos Moreno fue una medida preventiva por la fatiga acumulada, pese a que el jugador pidió continuar en el campo. González entendía que podía marcar o asistir, ya que consideró que estaba realizando un excelente partido.

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El entrenador cuestionó la actuación arbitral por la reiteración de las infracciones sobre el atacante.

“Marlos está bien. Simplemente empezó a acumular fatiga y quería sacarlo antes, me pidió que lo dejara un poco más. Creo que estaba haciendo un excelente partido. Él sentía que podía marcar y nosotros sentíamos que también él podía marcar o asistir. Así que al final ya fue más precaución que otra cosa. Me queda un poco la sensación incómoda de la permisividad del árbitro con respecto a las faltas tan repetidas con Marlos, lo sacaron del partido con golpes. El rival no tenía la verdad otra forma de pararlo, siempre que enfrentó a su par lo superó y era la única alternativa que les quedaba a ellos”, expresó.

Lucas González también habló del juego: La apuesta ofensiva de Nacional y el dominio sin gol

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El técnico bogotano también se refirió a la lesión que sufrió Cristian "Chicho" Arango-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Nacional planteó un mano a mano entre sus tres centrales y los tres atacantes rivales, ante la previsión de que Alberto Gamero mantuviera a esos futbolistas adelantados.

La duda del entrenador era la presencia inicial de Leo Castro, mientras que Andrés Román tenía la orden de actuar más como extremo que como lateral para atacar a Millonarios.

La apuesta generó espacios y permitió que Ian Poveda recibiera el balón en varias oportunidades. Sin embargo, el equipo local no pudo traducir ese control del juego en anotaciones ni en situaciones de gol de alta peligrosidad.

González valoró la dificultad del rival y el comienzo de Gamero al frente del conjunto bogotano.

“Nos enfrentamos a un muy buen equipo, Gamero creo que es el quinto partido y no ha perdido todavía. Es un rival difícil, no tengo ninguna duda que lo va a hacer realmente bien”, afirmó.

El técnico de Nacional consideró que el empate también expuso aspectos que su plantel debe corregir. Millonarios, con escasa generación ofensiva según su análisis, se llevó un punto del estadio Atanasio Girardot.

La situación de Chicho Arango quedó pendiente de una evaluación médica posterior. González indicó que la lesión “no pinta muy bien” porque dejó expuesta la rodilla, aunque pidió esperar hasta el día siguiente para determinar la gravedad.

“Es desafortunada la lesión de Chicho, hay que esperar a ver, no pinta muy bien la verdad. Desafortunadamente la lesión deja expuesta la rodilla. Esperemos que no sea nada grave, pero hay que esperar a mañana para hacer valoraciones, esperemos que lo de Chicho no sea tan grave como podría parecer”, dijo.

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