Carmen Villalobos será la presentadora de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: así reaccionó la barranquillera

Carmen Villalobos conducirá junto a Javier Poza la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 - crédito @cvillaloboss/Instagram

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La actriz colombiana Carmen Villalobos conducirá por segunda vez los Premios Billboard de la Música Latina, que se celebrarán el jueves 22 de octubre desde el James L. Knight Center de Miami. Junto a ella estará el comunicador mexicano Javier Poza, quien repite en el rol tras haber sido el presentador de la edición 2025.

Telemundo confirmó el regreso de ambos conductores mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, donde presentó a Villalobos como la “host” de la gala 2026. En la publicación, la propia barranquillera respondió: “Qué honor y qué emoción poder conducir los premios más importantes de la música latina. Nos vemos pronto para disfrutar de esta gran noche”.

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La actriz barranquillera expresó su satisfacción por volver a liderar la gala de los Billboard de la Música Latina, rol que ya había asumido en la edición 2024 - crédito @telemundo/Instagram

Villalobos no es una desconocida para el evento: ya había estado al frente de la premiación en 2024 como conductora principal. La actriz atraviesa además un momento especialmente activo en su carrera televisiva. Actualmente conduce la quinta temporada consecutiva de Top Chef VIP en Telemundo, mientras que en noviembre los televidentes serán testigos de su regreso a su papel más recordado, el de Catalina Santana en la próxima entrega de Sin Senos Sí Hay Paraíso.

Ambos presentadores compartirán la tarea de guiar a la audiencia a lo largo de las presentaciones musicales, la entrega de galardones y los distintos momentos especiales que forman parte de la transmisión en vivo.

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Kapo y Manuel Turizo, entre los primeros confirmados para las presentaciones de la gala

Kapo fue confirmado como uno de los actos en vivo de los Billboard de la Música Latina 2026, y además competirá por dos galardones durante la velada - crédito @yosoytukapo/Instagram

Otro de los anuncios destacados de la jornada tuvo que ver con la primera tanda de artistas que se presentarán sobre el escenario durante la gala.

Entre los confirmados figuran los colombianos Kapo y Manuel Turizo. El primero llegará a la gala compitiendo en las categorías Artista Latin Pop del Año, Solista y Canción Latin Rhythm del Año por su canción LA VILLA, en colaboración con Ryan Castro y Gangsta. En el caso del cordobés no figura entre los aspirantes a llevarse estatuillas, pero aprovechará el evento para promocionar su más reciente larga duración, Apambichao.

La primera tanda de artistas confirmados para los shows la completan Carlos Rivera, Chuyin, Melymel, Ozuna, Pablo Alborán, RIZA, Tito Double P, Víctor Manuelle, Xavi y Yahritza y Su Esencia.

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La lista de intérpretes se dio a conocer de forma simultánea con la confirmación de los conductores, como parte de los primeros detalles conocidos relacionados con la gala de premiación, donde la cuota colombiana aspira a ser protagonista a la hora de conocer a los ganadores.

Karol G lidera las nominaciones colombianas con nueve menciones

"Coleccionando Heridas", la colaboración de Karol G con Marco Antonio Solis, compite en dos categorías de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 - crédito @marcoantoniosolis_oficial

El pasado 9 de septiembre se dieron a conocer la lista completa de finalistas de la premiación, en la que Colombia volvió a destacarse: 14 artistas del país aparecen entre los nominados.

Karol G encabeza ese grupo con nueve nominaciones, la cifra más alta entre los colombianos y también entre todas las mujeres de la gala. La cantante paisa compite en categorías como Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Artista Latin Rhythm del Año, Solista, mientras que su tema Coleccionando Heridas, junto a Marco Antonio Solís, quedó postulado en Latin Airplay Canción del Año y Canción Latin Pop del Año.

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Detrás de Karol G, Shakira y Beéle empatan con cinco nominaciones cada uno, lo que los coloca entre los artistas con más menciones de toda la premiación. El barranquillero compite en la categoría de Álbum del Año por BORONDO, en la que se mide contra Omar Courtz, Rosalía y el trabajo conjunto de Peso Pluma y Tito Double P. Shakira, por su parte, figura en Artista del Año, Gira del Año por Las mujeres ya no lloran World Tour y Canción Latin Pop del Año con Algo Tú, su colaboración con el propio Beéle.

Los resultados se conocerán en la gala que tendrá transmisión será en vivo a través de Telemundo y Peacock, a partir de las 7:00 p. m., hora de Colombia.

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