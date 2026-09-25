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Técnico de Atlético Nacional dio nuevos datos de la lesión que sufrió Cristian “Chicho” Arango en el juego ante Millonarios: “No pinta bien”

Lucas González se refirió al golpe que sufrió el delantero del cuadro “Verdolaga” en el primer tiempo del clásico colombiano en el Atanasio Girardot

Lucas González entregó su concepto sobre el clásico del partido que quedó 1-1 ante Millonarios en el Atanasio Girardot-crédito Dimayor/YouTube
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El 24 de septiembre de 2026, Nacional y Millonarios empataron a un gol en el Atanasio Girardot por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

Durante el juego que mostró en sus primeros minutos mucha dureza física, y se cortó en varios momentos del juego, la jugada que cambió el partido para el verde de la montaña se presentó al minuto 9 entre el delantero Cristian “Chicho” Arango y el volante Stiven Vega, lo que provocó su salida del juego cinco minutos después.

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-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
Cristian Arango salió del juego lesionado-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Con respecto a ello, el técnico bogotano Lucas González habló sobre la jugada que dejó afuera al delantero de Atlético Nacional, y que reemplazaba al goleador Alfredo Morelos:

Cristian ‘Chicho’ Arango abandonó en camilla el clásico durante el primer tiempo tras recibir un golpe en la rodilla derecha. El partido entre Atlético Nacional y Millonarios quedó marcado por la preocupación del cuerpo técnico y los aficionados.

Al término del encuentro, el entrenador Lucas González dijo sobre la lesión del delantero lo siguiente:

“Y Chicho, hay que esperar a ver, no no pinta muy bien, la verdad, desafortunadamente el mecanismo de la lesión ya ha expuesto a la rodilla. Esperemos que no sea nada grave, pero hay que esperar a mañana a hacer valoraciones”.

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