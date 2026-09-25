Técnico de Atlético Nacional dio nuevos datos de la lesión que sufrió Cristian “Chicho” Arango en el juego ante Millonarios: “No pinta bien”

Lucas González entregó su concepto sobre el clásico del partido que quedó 1-1 ante Millonarios en el Atanasio Girardot-crédito Dimayor/YouTube

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El 24 de septiembre de 2026, Nacional y Millonarios empataron a un gol en el Atanasio Girardot por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

Durante el juego que mostró en sus primeros minutos mucha dureza física, y se cortó en varios momentos del juego, la jugada que cambió el partido para el verde de la montaña se presentó al minuto 9 entre el delantero Cristian “Chicho” Arango y el volante Stiven Vega, lo que provocó su salida del juego cinco minutos después.

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Cristian Arango salió del juego lesionado-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Con respecto a ello, el técnico bogotano Lucas González habló sobre la jugada que dejó afuera al delantero de Atlético Nacional, y que reemplazaba al goleador Alfredo Morelos:

Cristian ‘Chicho’ Arango abandonó en camilla el clásico durante el primer tiempo tras recibir un golpe en la rodilla derecha. El partido entre Atlético Nacional y Millonarios quedó marcado por la preocupación del cuerpo técnico y los aficionados.

Al término del encuentro, el entrenador Lucas González dijo sobre la lesión del delantero lo siguiente:

“Y Chicho, hay que esperar a ver, no no pinta muy bien, la verdad, desafortunadamente el mecanismo de la lesión ya ha expuesto a la rodilla. Esperemos que no sea nada grave, pero hay que esperar a mañana a hacer valoraciones”.

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