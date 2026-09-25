Ronal Longa lo volvió a hacer y hay oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las conquistas del país en la novena jornada

Ronal Longa celebró la medalla de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Panam Sports

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Ronal Longa conquistó una nueva medalla de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al imponerse en los 200 metros planos con un registro de 20,43 segundos. El velocista completó así su segunda consagración en el atletismo del certamen, después de haber ganado previamente los 100 metros.

La competencia reúne a delegaciones de 15 países de la región y se disputa entre el 12 y el 26 de septiembre en las ciudades argentinas de Rosario, Santa Fe y Rafaela, además de subsedes en otros puntos del país. La decimotercera edición de los Juegos Suramericanos es organizada por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) y contempla 43 deportes.

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En la final de los 200 metros, Longa superó al ecuatoriano que obtuvo la plata con 20,50 segundos y al representante de Guyana, tercero con 20,53. La diferencia entre los tres integrantes del podio fue de apenas una décima de segundo, en una de las definiciones más ajustadas de la jornada para la delegación colombiana.

Flor Ruiz le dio medalla de oro a Colombia en lanzamiento de Jabalina, de los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Panam Sports

El triunfo extendió la actuación del corredor colombiano en Santa Fe 2026. En la jornada previa de atletismo, Longa se había quedado con el oro de los 100 metros planos tras cruzar la meta en 10,10 segundos, por delante de los venezolanos Bryant Álamo, plata con 10,24, y Alexis Nieves, bronce con 10,33.

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Los 100 y los 200 metros son las dos pruebas principales de velocidad en pista. La primera se corre en una recta y exige una salida precisa, aceleración y potencia en pocos segundos. Los 200 metros incluyen una curva antes del tramo final, por lo que los atletas deben combinar velocidad, resistencia y manejo técnico de la carrera.

Longa amplió una temporada que incluyó el récord suramericano de los 100 metros

El atleta de 22 años llegó a los Juegos Suramericanos después de una temporada en la que estableció el récord nacional y suramericano de los 100 metros. El 27 de junio, durante el Campeonato Panamericano de Atletismo en Medellín, registró 9,85 segundos y se convirtió en el primer colombiano que bajó de los 10 segundos en esa distancia.

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Esa marca le permitió superar el anterior récord suramericano, que pertenecía al brasileño Erik Cardoso con 9,93 segundos. Además, Longa obtuvo la clasificación al Campeonato Mundial de Atletismo y a los Juegos Panamericanos de 2027.

Tras la final de los 200 metros, Longa habló con ESPN y se refirió a la disputa por el oro: “Una muy buena carrera. Todos los que competimos ahí en esa final queríamos ganar. Se vio la rivalidad. Siento que gana el que esté bien. Todos estamos bien, así que era incierto quién iba a ganar. Gracias a Dios gané, porque ay, Dios mío. Pero bueno, muchísimas gracias por venir y por apoyarnos siempre”, afirmó el colombiano en declaraciones al medio deportivo.

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Ronal Longa hablando con el micrófono de ESPN al final de la competencia de los 100 metros - crédito ESPN

Flor Ruiz y Arnovis Dalmero también consiguieron medallas doradas

La jornada también dejó el oro de Flor Ruiz en lanzamiento de jabalina. La colombiana alcanzó una marca de 62,30 metros y superó la barrera de los 60 metros, una distancia que sostuvo durante la temporada. El podio de la prueba quedó integrado por Ruiz y dos representantes de Brasil.

En el salto largo masculino, Arnovis Dalmero obtuvo la medalla dorada gracias a un registro de 7,96 metros en su quinto intento. El colombiano encabezó un podio que completaron los atletas de Uruguay y Paraguay.

Colombia también celebró el título de Gloria Mosquera en teak, que ganó sus tres combates por 2-0 ante rivales de Aruba, Argentina y Brasil para quedarse con el primer lugar de su competencia.

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Así quedó la tabla de medallería de los Juegos Suramericanos 2026, después de la jornada del jueves 24 de septiembre del 2026 - crédito Ministerio del Deporte de Colombia

En las demás pruebas de atletismo, María Alejandra Rocha fue plata en los 400 metros vallas con una marca personal de 56,04 segundos. Luna Pabón obtuvo el bronce en salto con garrocha después de superar los 4,25 metros, también como mejor registro personal.

El relevo mixto colombiano de 4x400 metros, integrado por Daniel Balanta, Julio Angulo, Lina Licona y Melany Bolaño, alcanzó la plata con un tiempo de 3:17,78. La actuación de Longa y las demás preseas mantuvieron a Colombia como uno de los países con presencia constante en el podio durante los Juegos Suramericanos.