Colombia

Se acabó el incendio en Villa de Leyva: el ministro del Interior, Rodrigo Lara aseguró que quedó liquidada la conflagración

El balance oficial reveló que no hubo viviendas destruidas ni personas muertas o heridas en la emergencia

El ministro Rodrigo Lara aseguró que detener los bombardeos por la sospecha de presencia de menores de edad termina siendo una inmunidad para los criminales - crédito @MinInterior/X
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que fue liquidado el incendio en Villa de Leyva - crédito @MinInterior/X
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó en sus redes sociales que el incendio iniciado el sábado 19 de septiembre de 2025 en Villa de Leyva, Boyacá, llegó a un 98% de liquidación tras casi una semana de operaciones.

“Hoy se liquida el incendio que comenzó el sábado pasado en Villa de Leyva”, afirmó en su cuenta de X el funcionario el 25 de septiembre de 2026, al comunicar el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos.

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El fuego amenazó el casco urbano de Villa de Leyva, según el balance oficial. Bomberos, Defensa Civil y fuerza pública protegieron el municipio, mientras el incendio afectó varios centenares de hectáreas en Iguaque, santuario de fauna y flora, y preservó más de 6.000 hectáreas.

El balance oficial reveló que no hubo viviendas destruidas ni personas muertas o heridas en la emergencia - crédito @Rodrigo_Lara_/X
El balance oficial reveló que no hubo viviendas destruidas ni personas muertas o heridas en la emergencia - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Lara señaló que no hubo viviendas destruidas ni personas muertas o heridas por la emergencia. También indicó que los equipos trabajaron en zonas del páramo a las que las aeronaves no podían llegar para descargar agua.

En las labores participaron los Bomberos de Boyacá y los Bomberos Oficiales de Bogotá, junto con cuerpos de Tunja, Chiquinquirá, Samacá, Tinjacá y Tabio. También intervinieron la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres (Biade), Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional de Colombia (Ponalsar), Defensa Civil, Cruz Roja, efectivos del Ejército y helicópteros de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea.

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“Felicitamos a los cuerpos de Bomberos de Boyacá y a los Bomberos Oficiales de Bogotá, que dieron el liderazgo técnico en el páramo. Con ellos estuvieron Tunja, Chiquinquirá, Samacá, Tinjacá, Tabio y más de una decena de cuerpos del departamento, además de BIADE, PONALSAR, Defensa Civil y Cruz Roja”, expuso el ministro.

Rodrigo Lara destacó el trabajo de las autoridades - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Rodrigo Lara destacó el trabajo de las autoridades - crédito @Rodrigo_Lara_/X

En su extenso mensaje, el titular de la cartera agradeció el trabajo del capitán Miranda, director nacional de Bomberos, y de David Santiago Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que estuvo en el terreno. Según Lara, el presidente Abelardo de la Espriella mantuvo coordinación permanente y dispuso recursos para extinguir el incendio.

Se destinaron $3.000 millones para controlar la emergencia

Autoridades siguen trabajando en la atención del incendio en Villa de Leyva - crédito @SNGRDColombia / X
Se destinaron $3.000 millones para controlar la emergencia en Villa de Leyva - crédito @SNGRDColombia / X

Para atender la emergencia, la Ungrd anunció que contará con un Fondo de Inversión Colectiva (FIC) por $3.000.000.000 para financiar horas de vuelo y fortalecer las operaciones aéreas contra incendios forestales.

Otra medida contempla ejecutar con Parques Nacionales Naturale (PNN) sanciones para el manejo y la protección de la biodiversidad y el seguimiento de las afectaciones sobre la vegetación y la fauna de la zona.​​​

​​​Como parte de las acciones complementarias, la Alcaldía de Villa de Leyva coordinó con la Defensa Civil Colombiana la distribución de 36.000 litros de agua en los sectores El Carmen y Arcoíris, afectados por interrupciones en el suministro.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, advirtió que el ecosistema podría tardar hasta 20 años en recuperarse. “En el 2003 se registró un incendio en el que fueron quemadas casi 900 hectáreas. Fue un incendio de gran complejidad y, hoy, 23 años después, no se ha terminado de recuperar el ecosistema”, afirmó.

El último balance reportó 1.200 hectáreas afectadas, de las cuales 715 hectáreas corresponden a las montañas del santuario, donde nace el agua que consumen cerca de 50.000 familias de Arcabuco, Villa de Leyva y Chíquiza. Miles de animales quedaron atrapados por las llamas.

Profesionales de Corpoboyacá recorren la zona para localizar y atender fauna silvestre afectada. Antonio Barrera explicó que realizan diagnósticos para identificar animales que necesiten asistencia, mientras Javier Rojas informó que la entidad habilitó un punto de atención y valoración y pidió reportar casos al 321 950 77 50.

El martes 22 de septiembre de 2026, aeronaves sobrevolaron el área para establecer el avance del incendio y el daño en la capa vegetal de las montañas. La alerta por incendios forestales también se mantiene en los departamentos Tolima, Valle del Cauca, Nariño, Caldas, Huila y Norte de Santander.

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