Colombia

Por golpear a un turista mexicano en pleno Centro Histórico de Cartagena, fueron capturados dos jóvenes raperos: “Son hostigadores, agresores y abusadores”

El caso se presentó en la calle Santo Domingo, y no es la primera vez que usuarios en redes sociales denuncian esta clase de situaciones, en las que han calificado sentirse “acosados” en algunas ocasiones por los jóvenes que, con bafle en mano a todo volumen, improvisan con el fin de obtener billetes

Uno de los presentes contuvo al ciudadano extranjero, que recibió un puño en su cara y buscó encarar a los dos jóvenes luego de que lo agredieron por no entregarles dinero - crédito red social X
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Un caso que se hizo viral en redes sociales la jornada del jueves 24 de septiembre terminó con “final feliz”, según las palabras de algunos usuarios en redes sociales, que reaccionaron a la captura de dos jóvenes en Cartagena de Indias, y que horas antes se hicieron famosos de forma que menos se imaginarían: por golpear a un turista mexicano.

Según lo que se conoció el mismo día por parte del portal regional El Bolivarense, los hoy detenidos se habría acercado hasta el visitante extranjero en la calle Santo Domingo con el fin de pedirle un aporte económico luego de improsivar, pero luego de que el mexicano les dijo que no tenía dinero para ofrecerles, los dos sujetos se habrían incomodado, a tal punto que su malestar lo demostraron con golpes.

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En la grabación que registró uno de los transeúntes, se observa cómo los dos jóvenes se alejan con actitud altiva, luego de atacar al turista, que en medio de la indignación buscó hacer justicia por mano propia y tenía toda la intención de encararlos luego de lo sucedido, pero fue otro ciudadano que iba junto a él quien lo contuvo por unos segundos, luego de mostrar cómo quedó su rostro ensangrentado a la altura de la nariz.

El caso no pasó por alto y desde la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Cartagena se confirmó horas después la detención de los dos jóvenes que se identificaron como artistas urbanos, y que suelen verse caminar junto a los visitantes con bafles a todo volumen.

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Los dos jóvenes fueron capturados por parte de la Policía Metropolitana de Cartagena, y sumarían más de 100 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia - crédito @PoliciaCtagena/X

El mandatario local Dumek Turbay compartió las imágenes del momento en el que ambos sujetos fueron aprehendidos, cuando intentaban burlar los controles policiales que se desarrollan a diario en el Centro Histórico y zonas aledañas de La Heroica, sumado a una directriz para la Secretaría de Turismo de Cartagena de Indias

“No son «raperos», sino hostigadores, agresores y abusadores de confianza. A la opinión pública manifestarle que este par fue capturado por la @PoliciaCtagena, será judicializado por lesiones personales y di la instrucción a @secturismoctg de prohibirle el ingreso al #CentroHistórico", señaló Turbay en un mensaje vía X la tarde del mismo jueves.

“En Cartagena no toleramos ningún tipo de maltrato o agresión ni contra nuestros visitantes ni contra los cartageneros”, advirtió el final el alcalde.

El alcalde de Cartagena Dumek Turbay confirmó la captura de los dos jóvenes el jueves 24 de septiembre de 2026 - crédito @dumek_turbay/X
El alcalde de Cartagena Dumek Turbay confirmó la captura de los dos jóvenes el jueves 24 de septiembre de 2026 - crédito @dumek_turbay/X

“Tras la verificación realizada, se estableció que uno de ellos fue capturado por el delito de lesiones personales y el segundo, después de un registro a persona, durante el procedimiento, se le hallaron sustancias estupefacientes en su poder”, señaló Jorge Redondo, secretario del Interior (e).

Otro de los aspectos que más llamó la atención luego de la captura de los ambos sujetos es que “suman más de cien comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia”, añadió el funcionario.

Los dos jóvenes fueron trasladados a la estación de Policía Centro Histórico y quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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