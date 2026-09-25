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Atlético Nacional y Millonarios empataron y así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

En el superclásico del fútbol colombiano, el “Rey de Copas” y el “Embajador” no se hicieron daño en el Atanasio Girardot de Medellín

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El verde empató ante los azules en Medellín-crédito David Jaramillo/Colprensa
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El 24 de septiembre de 2026 se jugó una nueva edición del superclásico de Colombia entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Pese a que el cuadro “Embajador” comenzó pegando duro con la anotación del atacante Julián Angulo al minuto 38, el equipo de Lucas González reaccionó a través de la pelota quieta, y empató el juego al 45+3, a pocos instantes de finalizar el primer tiempo.

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-crédito David Jaramillo/Colprensa
Los azules se fueron en ventaja con el gol de Julián Angulo, pero Nacional empató gracias a Andrés Reyes-crédito David Jaramillo/Colprensa

El juego comenzó accidentado para el “Verdolaga” además de la anotación de Angulo: al minuto 9, el delantero Cristian “Chicho” Arango tuvo un cruce con el volante Stiven Vega, y salió lesionado; en su lugar lo reemplazó Andrés Sarmiento.

Tras esa jugada, que demostró el juego físico y las disputas que hubo durante los primeros minutos en Medellín, el equipo de Alberto Gamero adelantó a su equipo, y con el delantero Andrey Estupiñán buscó las opciones de hacerle daño a la defensa verde, y además quiso complicar al local a través de la pelota quieta.

Al minuto 38, el defensor Danovis Banguero gana la posición y cabecea al arco, pero su tiro pega en el palo, y en el rebote, Julián Angulo aprovecha y coloca el 0-1 parcial.

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A partir de allí, Atlético Nacional buscó las opciones de gol, y también a través de la misma vía de la pelota quieta, el defensor Andrés Reyes empató el juego al ganarle la marca a Danovis Banguero, y posterior a su anotación, termino golpeándose con el delantero Andrey Estupiñán.

De esta forma, con el empate, Millonarios quedó en el segundo puesto con 20 puntos, a 4 del América de Cali, y Atlético Nacional quedó en la tercera casilla con 19 unidades.

  1. América de Cali: 24 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +16)
  2. Millonarios: 20 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  3. Atlético Nacional: 18 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  4. Independiente Medellín: 19 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  5. Deportivo Cali: 18 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  6. Atlético Bucaramanga: 17 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  7. Tolima: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  8. Independiente Santa Fe: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  9. Llaneros: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  10. Once Caldas: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  11. Águilas Doradas: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  12. Internacional de Bogotá: 11 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  13. Cúcuta Deportivo: 9 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
  14. Fortaleza: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  15. Deportivo Pasto: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  16. Alianza FC: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  17. Boyacá Chicó: 8 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  18. Deportivo Pereira: 7 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  19. Jaguares de Córdoba: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  20. Junior: 6 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Así fue el clásico entre Verdes y Azules en la 70

-crédito David Jaramillo/Colprensa
Andrés Sarmiento vio la tarjeta roja por una fuerte entrada al chileno Rodrigo Ureña-crédito David Jaramillo/Colprensa

Atlético Nacional y Millonarios empataron 1-1 el 24 de septiembre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, por la jornada 12 de la Liga BetPlay II. Julián Angulo y Andrés Reyes marcaron los goles, mientras James Rodríguez ingresó en el tramo final.

El mediocampista entró cuando faltaban 30 minutos y tuvo una ocasión con un disparo desde la frontal que salió desviado. En el cierre, un tiro libre suyo fue despejado sobre la línea por Stiven Barreiro, mientras Andrés Sarmiento recibió la tarjeta roja en el minuto 84 tras una falta sobre Rodrigo Ureña, decisión que el árbitro tomó después de revisar el VAR.

Millonarios abrió el marcador mediante una jugada de pelota quieta: Daniel Ruiz ejecutó un córner, Danovis Banguero cabeceó al travesaño y Julián Angulo aprovechó el rebote. Nacional igualó antes del descanso con otro tiro de esquina, rematado de cabeza por Andrés Reyes.

El equipo local dominó la posesión durante buena parte del encuentro y generó sus mejores ocasiones en el inicio del segundo tiempo. Javier Burrai atajó un remate de Andrés Román y el palo evitó el gol tras un disparo de Ian Poveda.El verde también perdió a Chicho Arango por lesión, mientras Millonarios apenas inquietó a Franco Armani en la segunda mitad.

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