Periodista Andrés Marocco criticó al Millonarios de Alberto Gamero: “Que sean segundos es un poco exagerado”

El comunicador fue tajante con el momento que vive Millonarios en la Liga BetPlay, y cuestionó su estilo de juego con respecto a los resultados deportivos que han obtenido-crédito @ESPNColombia/X

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El 24 de septiembre de 2026, Atlético Nacional y Millonarios empataron por la fecha 12 de la Liga BetPlay en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Con estos resultados, tanto el cuadro “Verdolaga” como el “Ballet Azul” quedaron por detrás del América de Cali en la tabla de posiciones del fútbol colombiano, y se encaminan a la clasificación hacia las finales de Navidad.

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En medio de este contexto, las reacciones de lo que dejó el juego no se hicieron esperar, y pese a que los hinchas de Millonarios y algún sector de la prensa destacó la labor del “Embajador”, el periodista Andrés Marocco lanzó una fuerte pulla al rendimiento deportivo del equipo dirigido por Alberto Gamero con respecto a su posición en el campeonato.

El periodista bumangués criticó fuertemente a Millonarios desde sus formas de juego-crédito David Jaramillo/Colprensa

En el programa ESPN F90 Colombia, Marocco se sinceró sobre el puesto en el cual está Millonarios, y opinó que la forma de juego no va de la mano con los resultados:

“Es un poquito exagerado que sea segundo en la tabla, pero es el torneo colombiano. Es normal también porque tiene más partidos jugados. Entonces, tiene ahí un ahorro importante, ¿no? Hay que esperar", dijo.

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No obstante, reconoció que tras el paso de los partidos, el equipo de Alberto Gamero ha mejorado, gracias al buen nivel de sus delanteros en el frente de ataque como Andrey Estupiñán y Francisco Chaverra:

“De todos modos, Millonarios ha mejorado mucho para lo que venía mostrando. Ha mejorado mucho en medio de esa misma irregularidad. Me parece que lo de Chaverra es muy bueno y lo de Estupiñán también. Hoy, el trabajo de los centrales en el primer tiempo fue bueno. Esa pareja, Barreiro-Mosquera, puede funcionar si Mosquera se estabiliza con el tema de las lesiones”, reflexionó.

Y añadió un concepto sobre el estilo táctico del cuadro azul: “Ya no siempre tiene que jugar con tres centrales, que era prácticamente una obligación. En ese sentido, siento que hay cosas muy positivas de Millonarios. Sí se ve un poquito exagerado que sea segundo en el campeonato, pero los dos mejores equipos son Nacional y América. Le empató a uno de los dos mejores y eso tiene su mérito”, completó.

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El técnico de Millonarios Alberto Gamero defendió su idea de juego ante Atlético Nacional en Medellín

Alberto Gamero quiere aprovechar la polivalencia de Juan Guillermo Cuadrado por la banda derecha - crédito Lina Gasca/Colprensa

El técnico Alberto Gamero sostuvo que Millonarios empató 1-1 ante Atlético Nacional porque fue a competir y no a golpear, en el partido de la fecha 12 del fútbol colombiano.

El equipo bogotano ocupa el segundo lugar del campeonato con 20 puntos y tiene pendiente el partido de la quinta fecha, que disputará el próximo martes como visitante ante Medellín. Gamero también informó que Juan Guillermo Cuadrado continúa en evaluación, mientras que Rodrigo Contreras y Mateo García permanecerán fuera: el primero tardará más tiempo en regresar y el segundo estaría ausente cerca de dos semanas.

“Estos son partidos de mucha fricción, de mucho choque, tanto es así que la falta más peligrosa la cometió (Andrés Sarmiento). Si nos damos cuenta, hoy Millonarios no fue el equipo que vino a pegar, fue un equipo que vino a jugarle mano a mano a Nacional. Y repito, la falta más peligrosa la cometió Nacional”, afirmó Gamero en la rueda de prensa.

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El entrenador explicó que tuvo que ajustar el planteamiento al conocer la formación de su rival, que presentó un esquema diferente al previsto. También admitió un error en la jugada de pelota quieta que terminó en el gol de Nacional, aunque valoró el punto obtenido fuera de casa y consideró que su equipo compitió de igual a igual.

Gamero añadió que Carlos Darwin Quintero arrastraba una molestia y que el cuerpo técnico evaluará durante los siguientes dos o tres días si puede viajar a Medellín.