“El agropecuario” reveló lo que gana mensualmente, en dólares, haciendo lives en TikTok: serían más de $100 millones

Cuánto gana El Agropecuario por sus en vivos de TikTok tras las críticas por pedir dinero - crédito @elreydelosagropecuarios/IG

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Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario, sorprendió al afirmar que obtiene ingresos mensuales superiores a USD 30.000, es decir, más de 10 millones de pesos al mes, gracias a las transmisiones en vivo que realiza en TikTok.

La declaración ocurrió durante una entrevista con el programa Tamo en vivo, de Dímelo King, en la que el empresario respondió a los cuestionamientos que ha recibido por conectarse con frecuencia a la plataforma y pedir apoyo económico a sus seguidores durante los lives.

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La pregunta surgió luego de que varios usuarios criticaran a Tejada por solicitar regalos virtuales y dinero en sus emisiones. Frente a esos comentarios, El Agropecuario defendió esa dinámica como una fuente de ingresos y aseguró que las ganancias que recibe cada mes superan los 30 mil dólares.

El empresario no detalló durante la conversación la cantidad de transmisiones que realiza al mes, las horas que permanece conectado, el número de espectadores que participan en sus directos ni el monto que corresponde a cada emisión. Tampoco presentó documentos o cifras que permitan comprobar de forma independiente la suma mencionada. Por ese motivo, el dato corresponde a su propia versión expuesta en la entrevista.

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La confesión llegó después de que Yaya Muñoz, panelista del programa, recordara las críticas que ha recibido Juan David por su contenido en TikTok y le preguntara cuánto recibe al mes por su participación en en vivos. “A mí me va rebién en TikTok, yo me puedo hacer como 30 mil dólares al mes. (...) Ustedes por qué creen que me toco hacerme viral”, explicó Tejada.

TikTok permite que los usuarios envíen regalos virtuales a los creadores durante las transmisiones en vivo. Esos obsequios se transforman en diamantes dentro de la aplicación y pueden convertirse posteriormente en dinero, de acuerdo con las condiciones y mecanismos de monetización de la plataforma. El monto final que recibe cada creador depende de factores como la cantidad de regalos, la audiencia, la duración de los directos y las comisiones aplicadas por TikTok.

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La revelación de Tejada se produjo en medio de la atención que ha generado su actividad en redes y su disputa pública con Aida Victoria Merlano, madre de uno de sus hijos. Durante la misma entrevista, el creador de contenido abordó asuntos relacionados con su hijo Emiliano, negó acusaciones sobre un supuesto incumplimiento de sus obligaciones económicas y afirmó que inició un proceso legal por la aparición del menor en un video musical de Blessd.

En ese espacio, El Agropecuario también defendió el contenido que publica junto a su hijo en TikTok. Según explicó, existe una diferencia entre compartir momentos familiares en sus redes y autorizar la participación del niño en campañas o producciones comerciales. “No es lo mismo que yo publique a mi hijo en TikTok a que yo lo publique y cobre como hace la mamá”, manifestó.

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La cifra revelada sobre sus ingresos por los lives se convirtió en uno de los puntos más comentados de la entrevista. Mientras algunos usuarios cuestionaron que pida regalos virtuales pese a los montos que aseguró recibir, otros resaltaron que las transmisiones en vivo se consolidaron como una de las principales vías de monetización para los creadores de contenido con comunidades amplias y activas.

El agropecuario no precisó si los más de USD 30.000 mensuales proceden únicamente de los regalos recibidos durante los en vivos o si la cifra incluye otros ingresos vinculados a su presencia digital, como publicidad, colaboraciones o negocios personales.

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