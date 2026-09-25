Teófilo Gutiérrez confesó todo lo que tuvo que hacer para regresar a Junior de Barranquilla: “Llorando en mi cama”

Teófilo Gutiérrez confesó que hizo una carta a los dueños de Junior de Barranquilla para que lo dejaran volver al club - crédito @JuniorClubSA/X

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Teófilo Gutiérrez confesó que escribió una carta llorando en su casa para pedirle a la familia Char, dueña del Junior de Barranquilla, la posibilidad de regresar al Tiburón, después de una relación marcada por desacuerdos con la dirigencia y varios intentos fallidos de retorno.

El delantero hizo la revelación durante una entrevista con la periodista Salomé Fajardo, de Win Sports, en el programa Póngale la Firma.

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Fajardo le preguntó al jugador si era cierto que había acudido a una carta dirigida a la familia Char para facilitar su regreso al equipo barranquillero. Gutiérrez confirmó esa versión y expuso el componente personal de aquel mensaje: “Es cierto, es verdad. Yo hice una carta llorando en mi cama, hice una carta llorando a los jefes”.

El futbolista explicó que su objetivo era abrir un canal de diálogo con los propietarios y directivos del club, con los que había quedado distanciado tras su salida de Junior en 2021.

“Le pedí que me dieran la oportunidad de hablar con ellos, porque quería, tenía en mi sentir, en mi corazón, seguir aportándole a Junior cosas importantes y a los jóvenes”, dijo Teo en la entrevista.

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Teófilo Gutiérrez hablando con la periodista de Salomé Fajardo de Win Sports - crédito Win Sports/YouTube

La ruptura con los Char se remontaba a 2021

La relación entre Gutiérrez y la familia Char se deterioró durante su tercera etapa en Junior, que transcurrió entre 2017 y 2021. El episodio que quedó como uno de los principales puntos de fricción ocurrió antes del viaje a Chile para enfrentar a Coquimbo Unido, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana de 2020.

En julio de 2025, Fuad Char, máximo accionista de Junior, afirmó que el atacante había tenido “muchos problemas con compañeros” y lo señaló como uno de los voceros de una protesta del plantel relacionada con premios pendientes.

El empresario sostuvo que el grupo atravesaba dificultades debido a los casos de covid-19 y a asuntos internos antes del desplazamiento.

“Teo fue el vocero de la situación, no era él solo, estaban Mera, Viáfara, Hinestroza, todos estaban”, declaró Char en una entrevista con El Heraldo, de la cual también es dueño. Esa disputa derivó en la salida del delantero cuando terminó su contrato, en junio de 2021.

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El reporte de El Heraldo sobre por qué no renovó, en su momento, Teófilo Gutiérrez con Junior de Barranquilla - crédito El Heraldo

La carta llegó a los integrantes de la familia Char

Gutiérrez identificó a los miembros de la dirigencia que recibieron el mensaje. “Arturo Char, Alex, Antonio y don Fuad la leyeron y entendieron que era con sentimiento y con el corazón”, dijo el delantero en diálogo con Win Sports.

El atacante agregó que el contenido de esa comunicación buscaba expresar una voluntad de reconciliación con la dirigencia de Junior. “Son gente de fútbol y que aman su club”, sostuvo sobre los Char. Luego, vinculó el éxito de la carta con la posibilidad de retomar su camino en el equipo de su ciudad: “Agradecerle a Dios también que me dio la oportunidad de escribir eso con amor y no equivocarme en una palabra”.

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En la misma intervención, Teófilo se refirió a lo que significó el retorno para él y para los hinchas del club rojiblanco. “Fue muy lindo y estamos todavía regalándole alegrías a Junior”, señaló.

El regreso se concretó en febrero de 2025

La cuarta vinculación de Gutiérrez con Junior se anunció el 10 de febrero de 2025, luego de sus pasos por Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Real Cartagena. El delantero firmó inicialmente por seis meses y volvió en medio de versiones sobre la resistencia que todavía existía en parte de la dirigencia.

El Universal informó entonces que Fuad Char y Antonio Char, presidente del club, no estaban de acuerdo con su regreso debido a “gestos y palabras desobligantes” que el jugador habría tenido durante su anterior salida.

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El informe de El Universal sobre las razones del no regreso de Teo Gutiérrez, antes de enero del 2025 - crédito El Universal

En su charla con Fajardo, Gutiérrez aseguró que su carta fue leída por Arturo, Alex, Antonio y Fuad Char. “La leyeron y entendieron que era con sentimiento y con el corazón. Son gente de fútbol y que aman su club”, indicó el delantero, quien atribuyó a ese acercamiento la posibilidad de volver a vestir la camiseta rojiblanca.

Junior fue campeón en diciembre de 2025, tras vencer a Deportes Tolima, y repitió la conquista en junio de 2026 ante Atlético Nacional. “Bendito Dios, cuando uno hace las cosas con amor, después los resultados se ven”, concluyó Teo, en ese diálogo con Win Sports.

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