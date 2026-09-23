Miguel Ángel Borja reveló los equipos a los cuales regresaría a jugar en Colombia: “Creo que tengo dos puertas abiertas”

El delantero expresó su aspiración de volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia si Néstor Lorenzo lo convoca-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

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Miguel Ángel Borja afirmó que Atlético Nacional y Junior de Barranquilla son los dos clubes colombianos a los que podría regresar, mientras mantiene su aspiración de volver a la Selección Colombia si el técnico Néstor Lorenzo decide convocarlo.

El delantero sostuvo que su vínculo con el combinado nacional sigue intacto, pese a no formar parte de las convocatorias recientes. También recordó que integró el plantel que disputó una Copa América bajo el actual cuerpo técnico.

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“Amo los colores de la Selección, de mi país. Cuando era chico, soñaba con vestir la camiseta de mi país y defenderla a muerte. Ese deseo no se ha ido”, expresó Borja en una conversación exclusiva con El VBAR de AS Colombia, el 22 de septiembre de 2026.

Atlético Nacional y Junior, las opciones para el regreso

Miguel Ángel Borja señaló que Atlético Nacional y Junior de Barranquilla son los dos clubes a los que contempla regresar-crédito @VBarCaracol/X

El atacante señaló que conserva la posibilidad de volver al fútbol colombiano a través de dos instituciones en las que tuvo pasos destacados. Su eventual retorno, dijo, no depende de una fecha definida sino de una decisión personal y de las circunstancias futuras.

“Creo que tengo dos puertas abiertas en Colombia: Nacional y Junior. Mi regreso a Colombia se dará en los tiempos de Dios y seré muy feliz”, afirmó el delantero.

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Borja relacionó esa posibilidad con los regresos de Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez al fútbol profesional colombiano. Para él, la presencia de jugadores con recorrido internacional aumenta la atención sobre el campeonato local.

“Que ellos regresen es algo muy bonito, porque le da estatus a la Liga y hace que mucha gente la vea, que pongan sus ojos. Como colombianos, debemos sentirnos orgullosos de que ellos en el final de su carrera estén pensando en jugar en Colombia”, sostuvo.

El futbolista también relató una conversación que tuvo con Cuadrado antes de su vuelta al país. “Le había dicho a Cuadrado que regresara a Colombia y no quería; ahora que no le dije más, ahí sí regresó”, comentó.

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La chilena ante Chivas y el deseo de volver a la Selección

Así fue el golazo de Miguel Borja-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El 19 de septiembre de 2026, Borja marcó una chilena en el empate 2-2 entre América de México y Chivas de Guadalajara. El gol fue uno de los momentos más destacados del clásico y el atacante lo ubicó entre las mejores anotaciones de su carrera.

El delantero explicó que buscó imponerse desde su ingreso al partido con un desafío directo al arquero rival.

“Cuando uno entra en ese tipo de partidos, uno trata de meterse y mi forma fue chocando con el arquero y diciéndole que le marcaría dos goles. Salió redondo”.

El delantero recordó que practicaba ese remate desde niño en la playa de su barrio y que ya había convertido una jugada similar en 2016 con Nacional.

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“Para mí, marcar ese gol fue algo que soñé. Cuando era niño, iba a la playa del barrio y lo intentaba, entonces hacerlo ahora después de tantos años, aunque ya me había pasado en 2016 con Nacional, fue muy bonito. Está en mi top de goles”.

Borja consideró que su anterior convocatoria a la Copa América respondió a su rendimiento con River Plate y aseguró que mantiene la disposición para responder ante un nuevo llamado. “El día en que él me llame, estaré ahí. Solo queda seguir trabajando”.

Cuando vuelve a jugar el Club América de México

Cuándo vuelve a jugar América-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El próximo partido del América será ante Necaxa el 27 de septiembre de 2026 a las 10:10 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, estos serán los juegos que tendrá el cuadro de las “Águilas”:

27 de septiembre de 2026 - Liga MX: Necaxa vs. Club América

10 de octubre de 2026 - Liga MX: Club América vs. Monterrey

17 de octubre de 2026 - Liga MX: Club León vs. Club América

25 de octubre de 2026 - Liga MX: Club América vs. Pachuca

28 de octubre de 2026 - Liga MX: Club América vs. Tijuana

31 de octubre de 2026 - Liga MX: Club América vs. Toluca