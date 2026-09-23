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Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

La serie enfrenta a los dos equipos más importantes del fútbol femenino, con más títulos y que con el título se convertirán en el club más veces campeón

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Independiente Santa Fe será el club local en los primeros 90 minutos de la final de la Liga Femenina - crédito Santa Fe y Deportivo Cali
Independiente Santa Fe será el club local en los primeros 90 minutos de la final de la Liga Femenina - crédito Santa Fe y Deportivo Cali

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida de la Gran Final de la Liga BetPlay Femenina que cita por tercer año consecutivo a Independiente Santa Fe y América de Cali. Santa Fe se vio obligado a jugar en el estadio La Independencia de Tunja, luego de que Sencia le cerrara las puertas al fútbol femenino en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El pitazo inicial está programado para las 7:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias de los primeros 90 minutos de la serie que define al equipo más veces campeón del fútbol femenino en Colombia

13:04 hsHoy

Independiente Santa Fe tuvo que salir de Bogotá para jugar la final

Pelea entre Sencia y Santa Fe por El Campín
Santa Fe y la concesionaria Sencia entraron en pelea por el uso del estadio El Campín, debido al concierto de BTS y la final de la Liga Femenina - crédito Sencia

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) reprogramó para Tunja la ida de la final de la Liga Femenina BetPlay 2026, que Independiente Santa Fe disputará el miércoles 23 de septiembre a las 7:00 p. m. en el estadio La Independencia, debido a la falta de disponibilidad de El Campín por los preparativos de los conciertos de BTS.

El principal estadio deportivo de Bogotá permanecerá sin uso para eventos futbolísticos durante 24 días, según la información que se conoció públicamente. Tras el desmontaje de los espectáculos, Sencia prevé realizar trabajos de adecuación en el césped mientras continúa la competencia.

La Dimayor indicó que Santa Fe no le informó a tiempo que El Campín estaría ocupado para la fecha de la final, ya que el club tampoco había recibido una notificación del actual arrendatario del estadio. Con la información disponible y luego de coordinar el calendario con los dos finalistas, la entidad había definido inicialmente las fechas de la serie.

La organización sostuvo que la ausencia del escenario afecta una final profesional concebida para impulsar el fútbol femenino colombiano. También afirmó que buscará garantizar sus torneos en las mejores condiciones para los clubes, las jugadoras, los aficionados y el deporte nacional.

El ingreso al estadio La Independencia será gratuito, aunque estará sujeto al aforo disponible, y Independiente Santa Fe dispondrá de buses para el traslado de sus seguidores.

12:14 hsHoy

Ficha del partido

  • Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali - Partido de ida de la Gran Final de la Liga BetPlay Femenina 2026
  • Lugar: estadio La Independencia - Tunja, Boyacá
  • Fecha y hora: miércoles 23 de septiembre - 7:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win Sports y Señal Colombia.

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