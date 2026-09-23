Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Independiente Santa Fe será el club local en los primeros 90 minutos de la final de la Liga Femenina - crédito Santa Fe y Deportivo Cali

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida de la Gran Final de la Liga BetPlay Femenina que cita por tercer año consecutivo a Independiente Santa Fe y América de Cali. Santa Fe se vio obligado a jugar en el estadio La Independencia de Tunja, luego de que Sencia le cerrara las puertas al fútbol femenino en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El pitazo inicial está programado para las 7:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias de los primeros 90 minutos de la serie que define al equipo más veces campeón del fútbol femenino en Colombia