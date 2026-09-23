Este fue el calendario de conciertos en El Campín presentado por Sencia a los clubes: no están los 10 días de montaje de BTS

Soccer Football - Copa Sudamericana - Quarter Final - First Leg - Independiente Santa Fe v Vasco da Gama - Estadio Nemesio Camacho El Campin, Bogota, Colombia - September 8, 2026 Independiente Santa Fe fans in the stands before the match REUTERS/Sergio Acero

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Independiente Santa Fe analizará acciones legales contra Sencia por la negativa a ceder el estadio El Campín para la final de ida de la Liga Femenina ante Deportivo Cali, programada para el 23 de septiembre. El partido deberá disputarse en Tunja porque el escenario bogotano quedó reservado para el montaje de los conciertos de BTS y trabajos sobre la gramilla.

El presidente del club, Eduardo Méndez, afirmó que el concesionario incumplió el contrato de arrendamiento firmado para el uso del estadio. El dirigente cuestionó que la información recibida inicialmente solo contemplara conciertos los días 2 y 3 de octubre, sin especificar la extensión del montaje y desmontaje.

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“Tenemos los documentos para mostrar que a nosotros nos dio una programación y nos manifiesta que el 2 y 3 de octubre hay unos conciertos y no han mostrado que el concierto BTS se separa el 2 y 3, nunca nos dijeron que necesitaban ocho o 15 días para el montaje. No necesito mentir, acá están los documentos”, sostuvo Méndez en Noticias Caracol.

Post de Carlos Andrés Álvarez sobre el calendario entregado a los clubes con los conciertos en el segundo semestre del 2026 - crédito X

Carlos Álvarez, periodista que cubre a Independiente Santa Fe, en sus redes sociales compartió una fotografía con el calendario de actividades culturales agendadas en el segundo semestre del año. Allí se evidencia la programación de 10 eventos musicales, destacándose el concierto de Karol G con tres jornadas.

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El periodista en su post destaca que las fechas indicadas en el concierto de BTS solo se refieren a los días del evento y por ningún lado se indica que serán 9 días de montaje. Usualmente las promotas reciben el escenario para todas las adecuaciones logísticas hasta tres días antes del evento.

Esto dice Sencia sobre la programación de eventos y la necesidad de intervenir la grama

El estadio El Campín se encuentra en buenas condiciones para recibir el juego Santa Fe vs. Deportivo Cali - crédito Santa Fe

Sencia aseguró que la reserva para las presentaciones internacionales de BTS, previstas para el 2 y 3 de octubre, fue confirmada el 11 de mayo de 2026. El concesionario también indicó que compartió con Santa Fe, el 6 de julio, el calendario de eventos del segundo semestre, que incluía esas fechas.

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La administración de El Campín sostuvo que la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol había sido advertida el 14 de septiembre sobre la ocupación del escenario en la fecha probable de la final. La comunicación ocurrió antes de que Santa Fe jugara las semifinales de la Liga Femenina y definiera su clasificación.

La final se resolvió después de que Santa Fe y Millonarios determinaran al segundo finalista el domingo previo. El calendario impedía jugar antes del miércoles por el descanso mínimo de 72 horas entre partidos, por lo que la Dimayor fijó la ida ante Deportivo Cali para las 7:00 p. m. del 23 de septiembre.

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Así se ve el estadio El Campín para el encuentro Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

Sencia había previsto comenzar el montaje de una tarima de 360 grados desde la medianoche del 22 de septiembre. La empresa alegó que no podía postergar un día las labores por las exigencias técnicas y de infraestructura del espectáculo.

El cierre del estadio se extendería hasta el 16 de octubre por el desmonte de las estructuras de BTS y las adecuaciones posteriores en el césped. Sencia informó que entre el 24 de septiembre y el 1 de octubre desarrollaría el montaje especial, mientras que la recuperación de la gramilla se realizaría bajo el numeral 6.8.6, que permite hasta 30 días de suspensión de actividades deportivas para el “Uso Óptimo del Campo”.

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El administrador del estadio señaló que los partidos de Santa Fe y Millonarios en la Liga BetPlay habían sido anticipados o aplazados con anterioridad debido al evento musical. El encuentro entre Santa Fe y Deportivo Cali por la fecha 12 del torneo masculino se mantenía para el 22 de septiembre y, tras su finalización, el escenario sería entregado a los organizadores.