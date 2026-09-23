⁠Karol G reveló que el éxito ‘Bby Wow’ originalmente no iba a ser lanzado: “La confirmamos un día antes de sacar el álbum”

Karol G reveló que “BbY WOW” estuvo a punto de quedar fuera de su álbum - crédito Visuales IA / Instagram

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Karol G mantiene una presencia constante en las plataformas digitales y suma nuevos resultados con su más reciente álbum, No me arrepiento de sentir tanto. Entre las canciones que han tomado fuerza se encuentra BbY WOW, colaboración con los artistas españoles Judeline y rusowsky, que pasó de un debut discreto a liderar algunas de las listas globales más importantes.

El tema, publicado el 7 de agosto junto con el resto del disco, no fue presentado inicialmente como uno de los sencillos principales del proyecto. Sin embargo, su desempeño creció semana a semana gracias a la reproducción en plataformas de audio y al impulso que recibió en redes sociales, donde fragmentos de la canción comenzaron a circular entre los seguidores de los tres intérpretes.

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'BbY WOW', colaboración de Karol G con Judeline y rusowsky, ganó fuerza en las plataformas tras el lanzamiento de 'No me arrepiento de sentir tanto' - crédito @karolg/ Instagram

BbY WOW ingresó en posiciones lejanas de los listados diarios de Spotify, pero luego escaló hasta el primer lugar de la clasificación global de la plataforma, sumando mas de 26 días seguidos en esa posición. El avance del tema también se reflejó en Apple Music y otros servicios de reproducción, donde se ubicó entre las canciones más escuchadas en distintos territorios.

El crecimiento digital llevó a la colaboración al número uno del Billboard Global 200 y del Billboard Global Excl. U.S., las dos listas internacionales elaboradas por la revista estadounidense con datos de consumo y ventas recopilados por Luminate. En la semana de su primer liderazgo, el sencillo registró 42,3 millones de reproducciones globales y 1.000 ventas, de acuerdo con Billboard.

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El desempeño tuvo un impacto particular para Judeline y rusowsky, quienes lograron por primera vez encabezar ambas clasificaciones globales. Para Karol G, en cambio, significó su segundo número uno en los dos rankings, después de TQG, su colaboración con Shakira, que lideró las listas en marzo de 2023.

'BbY WOW' lideró el Billboard Global 200 y el Billboard Global Excl. U.S. tras sumar 42,3 millones de reproducciones globales en una semana - crédito @billboard/ Instagram

Aunque el éxito de la canción pareció ser planeado por Karol G con el lanzamiento del álbum, la cantante sorprendió recientemente en una rueda de prensa en donde habló sobre el lanzamiento del disco en medio de su gira y reveló que Bby WOW no iba a estar dentro de este disco.

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Según reveló Karol G en una entrevista para Los 40 España, dos días antes de publicar la lista de canciones del álbum, decidió que quería a los cantantes españoles en Bby wow, aun cuando la canción no estaba pensada para el disco. “Dos días antes de publicar el tracklist en mi Instagram me dije: ‘Yo necesito a Judeline y a Rusowky en esa canción, esa canción tiene que ir, pero sí es con ellos’, sino la canción no iba en el disco”, recordó Karol.

La cantante contactó a su manager para comentarle lo que sentía de la canción y la necesidad de que fuera con los cantantes españoles. “Llamé a mi manager y le digo: ‘Te tengo una misión, el disco sale si logramos que Rusowky y Judeline canten en Bby Wow’, y me dijo: ‘pero es que Bby Wow ni siquiera está en el disco’. Exacto. No sé, necesito que la canción esté, pero tengo que terminarla”, aseguró.

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La cantante decidió incluir el tema dos días antes de publicar la lista de canciones, después de pensar en Judeline y rusowsky - crédito @karolg / Instagram

La Bichota aseguró que al tener las dos voces para la canción, eso la haría sentir tranquila para que el tema fuera publicado. “Los llamamos, los dos en partes diferentes de España, y les dijimos que necesitábamos los versos para mañana, porque mañana yo anunciaba el tracklist; los dos se metieron al estudio esa misma noche y en la mañana siguiente ya tenía sus voces (...) No esperaba nada de la canción y mira cómo me sorprendió”, reveló Karol G.

Además de su rendimiento internacional, BbY WOW consiguió ubicarse en el primer lugar en Colombia y España. El tema también llegó al puesto 7 del Billboard Hot 100 de Estados Unidos y encabezó la lista Hot Latin Songs, lo que amplió el alcance de la colaboración fuera de los mercados hispanohablantes.

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Judeline y rusowsky lograron su primer número uno global con la colaboración, mientras Karol G sumó el segundo después de “TQG” - crédito (Montaje realizado por Infobae)

El éxito de la canción se apoya principalmente en el consumo digital. Karol G no lanzó ediciones físicas de No me arrepiento de sentir tanto, por lo que la presencia de sus temas en los rankings depende de las reproducciones, las descargas y la circulación en plataformas. En ese escenario, BbY WOW se consolidó como una de las canciones con mayor rendimiento del álbum y como uno de los lanzamientos latinos de mayor alcance durante las últimas semanas.