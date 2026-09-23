Colombia

⁠Karol G reveló que el éxito ‘Bby Wow’ originalmente no iba a ser lanzado: “La confirmamos un día antes de sacar el álbum”

La cantante colombiana reveló que el disco ‘No me arrepiento de sentir tanto’ no contaba con la canción en la que participan los españoles Rusowsky y Judeline

Karol G estrenó Matadora en la primera fecha de su gira 'Viajando por el mundo' - crédito Visuales IA / Instagram
Karol G reveló que “BbY WOW” estuvo a punto de quedar fuera de su álbum - crédito Visuales IA / Instagram
Guardar

Karol G mantiene una presencia constante en las plataformas digitales y suma nuevos resultados con su más reciente álbum, No me arrepiento de sentir tanto. Entre las canciones que han tomado fuerza se encuentra BbY WOW, colaboración con los artistas españoles Judeline y rusowsky, que pasó de un debut discreto a liderar algunas de las listas globales más importantes.

El tema, publicado el 7 de agosto junto con el resto del disco, no fue presentado inicialmente como uno de los sencillos principales del proyecto. Sin embargo, su desempeño creció semana a semana gracias a la reproducción en plataformas de audio y al impulso que recibió en redes sociales, donde fragmentos de la canción comenzaron a circular entre los seguidores de los tres intérpretes.

PUBLICIDAD

No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram
'BbY WOW', colaboración de Karol G con Judeline y rusowsky, ganó fuerza en las plataformas tras el lanzamiento de 'No me arrepiento de sentir tanto' - crédito @karolg/ Instagram

BbY WOW ingresó en posiciones lejanas de los listados diarios de Spotify, pero luego escaló hasta el primer lugar de la clasificación global de la plataforma, sumando mas de 26 días seguidos en esa posición. El avance del tema también se reflejó en Apple Music y otros servicios de reproducción, donde se ubicó entre las canciones más escuchadas en distintos territorios.

El crecimiento digital llevó a la colaboración al número uno del Billboard Global 200 y del Billboard Global Excl. U.S., las dos listas internacionales elaboradas por la revista estadounidense con datos de consumo y ventas recopilados por Luminate. En la semana de su primer liderazgo, el sencillo registró 42,3 millones de reproducciones globales y 1.000 ventas, de acuerdo con Billboard.

PUBLICIDAD

El desempeño tuvo un impacto particular para Judeline y rusowsky, quienes lograron por primera vez encabezar ambas clasificaciones globales. Para Karol G, en cambio, significó su segundo número uno en los dos rankings, después de TQG, su colaboración con Shakira, que lideró las listas en marzo de 2023.

'BbY WOW' lideró el Billboard Global 200 y el Billboard Global Excl. U.S. tras sumar 42,3 millones de reproducciones globales en una semana - crédito @billboard/ Instagram
'BbY WOW' lideró el Billboard Global 200 y el Billboard Global Excl. U.S. tras sumar 42,3 millones de reproducciones globales en una semana - crédito @billboard/ Instagram

Aunque el éxito de la canción pareció ser planeado por Karol G con el lanzamiento del álbum, la cantante sorprendió recientemente en una rueda de prensa en donde habló sobre el lanzamiento del disco en medio de su gira y reveló que Bby WOW no iba a estar dentro de este disco.

Según reveló Karol G en una entrevista para Los 40 España, dos días antes de publicar la lista de canciones del álbum, decidió que quería a los cantantes españoles en Bby wow, aun cuando la canción no estaba pensada para el disco. “Dos días antes de publicar el tracklist en mi Instagram me dije: ‘Yo necesito a Judeline y a Rusowky en esa canción, esa canción tiene que ir, pero sí es con ellos’, sino la canción no iba en el disco”, recordó Karol.

La cantante contactó a su manager para comentarle lo que sentía de la canción y la necesidad de que fuera con los cantantes españoles. “Llamé a mi manager y le digo: ‘Te tengo una misión, el disco sale si logramos que Rusowky y Judeline canten en Bby Wow’, y me dijo: ‘pero es que Bby Wow ni siquiera está en el disco’. Exacto. No sé, necesito que la canción esté, pero tengo que terminarla”, aseguró.

'No me arrepiento de sentir tanto': Karol G presenta el repertorio y los invitados de su nuevo álbum - crédito @karolg / Instagram
La cantante decidió incluir el tema dos días antes de publicar la lista de canciones, después de pensar en Judeline y rusowsky - crédito @karolg / Instagram

La Bichota aseguró que al tener las dos voces para la canción, eso la haría sentir tranquila para que el tema fuera publicado. “Los llamamos, los dos en partes diferentes de España, y les dijimos que necesitábamos los versos para mañana, porque mañana yo anunciaba el tracklist; los dos se metieron al estudio esa misma noche y en la mañana siguiente ya tenía sus voces (...) No esperaba nada de la canción y mira cómo me sorprendió”, reveló Karol G.

Además de su rendimiento internacional, BbY WOW consiguió ubicarse en el primer lugar en Colombia y España. El tema también llegó al puesto 7 del Billboard Hot 100 de Estados Unidos y encabezó la lista Hot Latin Songs, lo que amplió el alcance de la colaboración fuera de los mercados hispanohablantes.

Judeline y Rusowsky, los artistas españoles que colaborarán con Karol G
Judeline y rusowsky lograron su primer número uno global con la colaboración, mientras Karol G sumó el segundo después de “TQG” - crédito (Montaje realizado por Infobae)

El éxito de la canción se apoya principalmente en el consumo digital. Karol G no lanzó ediciones físicas de No me arrepiento de sentir tanto, por lo que la presencia de sus temas en los rankings depende de las reproducciones, las descargas y la circulación en plataformas. En ese escenario, BbY WOW se consolidó como una de las canciones con mayor rendimiento del álbum y como uno de los lanzamientos latinos de mayor alcance durante las últimas semanas.

Temas Relacionados

⁠Karol GBby WOWJudelinerusowskyColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El general Eduardo Zapateiro, investigado por presunto abuso sexual, sería el nuevo jefe de seguridad de Ecopetrol

El anuncio interno sobre su incorporación se habría realizado el 22 de septiembre de 2026. El hombre tendría vínculos previos con empresas de seguridad que mantienen contratos con la empresa, debido a su labor como asesor de algunas de esas compañías

El general Eduardo Zapateiro, investigado por presunto abuso sexual, sería el nuevo jefe de seguridad de Ecopetrol

Lina Tejeiro recordó los problemas en su relación con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Lo odié”

La actriz habló de la presión que vivió en la competencia y explicó que las críticas del chef le generaban malestar

Lina Tejeiro recordó los problemas en su relación con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Lo odié”

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: nómina confirmada de la Tricolor en el partido por el cupo en la final

La selección Colombia superó en los cuartos de final a Nigeria y ahora enfrentará, por segunda vez en el campeonato, a las actuales campeonas del certamen

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: nómina confirmada de la Tricolor en el partido por el cupo en la final

Tatiana Londoño, hija del exministro Fernando Londoño Hoyos, sería la cónsul del Gobierno de Abelardo de la Espriella en Washington: este es su pefil

La jurista cuenta con experiencia en diferentes ámbitos, como los derechos humanos, asuntos internacionales y sostenibilidad, aunque la Cancillería aun no ha confirmado su llegada a esta dependencia, clave en el restablecimiento de relaciones del país con los Estados Unidos

Tatiana Londoño, hija del exministro Fernando Londoño Hoyos, sería la cónsul del Gobierno de Abelardo de la Espriella en Washington: este es su pefil

Abelardo de la Espriella ordenó trasladar a pabellones de máxima seguridad a 76 detenidos con vínculos con Los Pachenca: “No permitiré que sigan ordenando desde las cárceles”

El mandatario colombiano indicó que los detenidos se encuentran en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico

Abelardo de la Espriella ordenó trasladar a pabellones de máxima seguridad a 76 detenidos con vínculos con Los Pachenca: “No permitiré que sigan ordenando desde las cárceles”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro recordó los problemas en su relación con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Lo odié”

Lina Tejeiro recordó los problemas en su relación con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Lo odié”

Gregorio Pernía sufrió un intento de robo durante un encuentro con seguidores: todo quedó registrado por una cámara

Amparo Grisales se reencontró con su primer esposo, con el que se casó a los 15 años, y recibió un regalo especial por sus 70 años

Aida Victoria anunció que se retira de las redes sociales: “Me iré en menos de un año”

BTS en Colombia: este es el montaje del escenario que se verá en El Campín y que impediría cambiar plazos para disputar la final femenina

Deportes

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: nómina confirmada de la Tricolor en el partido por el cupo en la final

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: nómina confirmada de la Tricolor en el partido por el cupo en la final

Miguel Ángel Borja reveló los equipos a los cuales regresaría a jugar en Colombia: “Creo que tengo dos puertas abiertas”

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Dimayor aclaró la participación Go Sports S.A.S en las ofertas por los derechos de televisión del fútbol colombiano

Tulio Gómez se enfrentó a periodistas por rumores de retrasos en los pagos a jugadores del América de Cali: “Déjenos en paz”