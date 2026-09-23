Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad de Trump, calificó la presidencia de Abelardo de la Espriella como crucial en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia: “Cambió el panorama”

Kristi Noem, enviada del Escudo de las Américas, valoró los resultados en el arranque de Gobierno de Abelardo de la Espriella, en materia de seguridad - crédito REUTERS - Presidencia

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La enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, sostuvo en la mañana del miércoles 23 de septiembre que la llegada de Abelardo De la Espriella a la presidencia de la República implicó “un cambio en el panorama y en las reglas de juego” para la relación bilateral entre ambos países. Y miró con buenos ojos su gestión en sus primeras semanas de mandato.

En entrevista con Caracol Radio, Noem se refirió al nuevo escenario político entre Colombia y Estados Unidos, luego de haber sostenido un encuentro de alto nivel con el vicepresidente José Manuel Restrepo: jefe de la delegación colombiana en Nueva York, y el encuentro de los miembros de la coalición que presidió el presidente norteamericano Donald Trump, con elogios a De la Espriella.

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La funcionaria estadounidense destacó la presencia de Restrepo en el encuentro y la interpretó como una señal de respaldo de la nueva administración a las prioridades planteadas por Washington en materia de seguridad y desarrollo económico. Según relató, el vicepresidente expresó interés en reforzar la seguridad, recuperar la prosperidad de las familias y ampliar las alianzas regionales.

La enviada de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, se reunió en Nueva York con el vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo - crédito Roey Yohai

“Su vicepresidente estuvo presente en la reunión, comprometido con la seguridad del pueblo colombiano, con recuperar la prosperidad para sus familias, con brindarles más riqueza y mejores alianzas para la región, a fin de garantizar que Colombia vuelva a ser un país fuerte y libre”, indicó Noem, que espera que Colombia recupere su rol como aliado clave en el hemisferio.

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Justamente, en la reunión celebrada el lunes 21 de septiembre, Noem había destacado la importancia de estos acercamientos. “Colombia es uno de los socios más importantes de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental”, expresó la funcionaria, que añadió que el trabajo conjunto busca fortalecer la seguridad regional, uno de los principales retos de la administración Trump.

“Este es un momento en el que podemos construir juntos en torno a la seguridad, la prosperidad y también a la forma de abordar acciones multilaterales, con el trabajo conjunto de todos los países del Escudo de las Américas”, comentó por su parte Restrepo, que se mostró complacido por las conclusiones de este encuentro, que se efectuó previo a la minicumbre convocada por Trump.

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Kristi Noem y el equipo de Colombia en Estados Unidos acordaron avanzar en temas conjuntos sobre la lucha trasnacional contra el crimen organizado - crédito Roey Yohai

Noem contrastó el inicio del Gobierno De la Espriella con sus diferencias con Gustavo Petro

La funcionaria recordó una visita previa a Colombia, cuando era secretaria de Seguridad Nacional, y describió como distante su relación con el entonces presidente Gustavo Petro. “Teníamos muy poco en lo que estar de acuerdo sobre lo que estaba pasando en Colombia”, dijo la mujer, que tras su visita acusó a su interlocutor de decir que los miembros del Tren de Aragua eran “sus amigos”.

“Yo estaba en Colombia cuando Petro todavía estaba en el poder y él me contó que era amigo de los carteles. Por eso le encantaban los miembros del Tren de Aragua, decía que simplemente eran unos incomprendidos”, agregó la enviada especial en relación con ese episodio. Sin embargo, superada la crisis, valoró los esfuerzos de De la Espriella por recomponer las relaciones.

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Kristi Noem fue recibida por el entonces presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, en un encuentro en el que reconoció se registraron diferencias profundas - crédito Presidencia

En efecto, Noem indicó que el jefe de Estado se ganó el respaldo de EE. UU. al plantear un trabajo conjunto en seguridad, cooperación regional y asuntos económicos. Por ello, al ser consultada sobre la posibilidad de volver al país tras la reunión en Nueva York y el acercamiento con el nuevo gobierno, la funcionaria afirmó que se prevé una visita al territorio nacional. “Estaré allá muy pronto”, acotó.

Aunque no precisó una fecha para el viaje ni informó qué funcionarios participarían de una eventual visita, estas afirmaciones reafirmarían el proceso de consolidación del canal diplomático, comercial y de seguridad entre Colombia y Estados Unidos, y a la entrada del país al Escudo de las Américas: que busca combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

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