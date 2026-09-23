Colombia

Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad de Trump, calificó la presidencia de Abelardo de la Espriella como crucial en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia: “Cambió el panorama”

Sus declaraciones se conocen como parte de los encuentros efectuados en Nueva York, que avanzaron en una agenda de cooperación regional que abarca seguridad, migración, control fronterizo, lucha contra redes criminales e impulso económico

Kristi Noem - Abelardo de la Espriella
Kristi Noem, enviada del Escudo de las Américas, valoró los resultados en el arranque de Gobierno de Abelardo de la Espriella, en materia de seguridad - crédito REUTERS - Presidencia
Guardar

La enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, sostuvo en la mañana del miércoles 23 de septiembre que la llegada de Abelardo De la Espriella a la presidencia de la República implicó “un cambio en el panorama y en las reglas de juego” para la relación bilateral entre ambos países. Y miró con buenos ojos su gestión en sus primeras semanas de mandato.

En entrevista con Caracol Radio, Noem se refirió al nuevo escenario político entre Colombia y Estados Unidos, luego de haber sostenido un encuentro de alto nivel con el vicepresidente José Manuel Restrepo: jefe de la delegación colombiana en Nueva York, y el encuentro de los miembros de la coalición que presidió el presidente norteamericano Donald Trump, con elogios a De la Espriella.

PUBLICIDAD

La funcionaria estadounidense destacó la presencia de Restrepo en el encuentro y la interpretó como una señal de respaldo de la nueva administración a las prioridades planteadas por Washington en materia de seguridad y desarrollo económico. Según relató, el vicepresidente expresó interés en reforzar la seguridad, recuperar la prosperidad de las familias y ampliar las alianzas regionales.

Kristi Noem y José Manuel Restrepo
La enviada de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, se reunió en Nueva York con el vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo - crédito Roey Yohai

“Su vicepresidente estuvo presente en la reunión, comprometido con la seguridad del pueblo colombiano, con recuperar la prosperidad para sus familias, con brindarles más riqueza y mejores alianzas para la región, a fin de garantizar que Colombia vuelva a ser un país fuerte y libre”, indicó Noem, que espera que Colombia recupere su rol como aliado clave en el hemisferio.

PUBLICIDAD

Justamente, en la reunión celebrada el lunes 21 de septiembre, Noem había destacado la importancia de estos acercamientos. “Colombia es uno de los socios más importantes de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental”, expresó la funcionaria, que añadió que el trabajo conjunto busca fortalecer la seguridad regional, uno de los principales retos de la administración Trump.

Este es un momento en el que podemos construir juntos en torno a la seguridad, la prosperidad y también a la forma de abordar acciones multilaterales, con el trabajo conjunto de todos los países del Escudo de las Américas”, comentó por su parte Restrepo, que se mostró complacido por las conclusiones de este encuentro, que se efectuó previo a la minicumbre convocada por Trump.

Kristi Noem y el equipo de Colombia en Estados Unidos
Kristi Noem y el equipo de Colombia en Estados Unidos acordaron avanzar en temas conjuntos sobre la lucha trasnacional contra el crimen organizado - crédito Roey Yohai

Noem contrastó el inicio del Gobierno De la Espriella con sus diferencias con Gustavo Petro

La funcionaria recordó una visita previa a Colombia, cuando era secretaria de Seguridad Nacional, y describió como distante su relación con el entonces presidente Gustavo Petro. “Teníamos muy poco en lo que estar de acuerdo sobre lo que estaba pasando en Colombia”, dijo la mujer, que tras su visita acusó a su interlocutor de decir que los miembros del Tren de Aragua eran “sus amigos”.

“Yo estaba en Colombia cuando Petro todavía estaba en el poder y él me contó que era amigo de los carteles. Por eso le encantaban los miembros del Tren de Aragua, decía que simplemente eran unos incomprendidos”, agregó la enviada especial en relación con ese episodio. Sin embargo, superada la crisis, valoró los esfuerzos de De la Espriella por recomponer las relaciones.

Petro junto a la secretaria para la Seguridad Interna, Kristi Noem - crédito Ovidio González y Joel González/Presidencia de la República
Kristi Noem fue recibida por el entonces presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, en un encuentro en el que reconoció se registraron diferencias profundas - crédito Presidencia

En efecto, Noem indicó que el jefe de Estado se ganó el respaldo de EE. UU. al plantear un trabajo conjunto en seguridad, cooperación regional y asuntos económicos. Por ello, al ser consultada sobre la posibilidad de volver al país tras la reunión en Nueva York y el acercamiento con el nuevo gobierno, la funcionaria afirmó que se prevé una visita al territorio nacional. “Estaré allá muy pronto”, acotó.

Aunque no precisó una fecha para el viaje ni informó qué funcionarios participarían de una eventual visita, estas afirmaciones reafirmarían el proceso de consolidación del canal diplomático, comercial y de seguridad entre Colombia y Estados Unidos, y a la entrada del país al Escudo de las Américas: que busca combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Temas Relacionados

Kristi NoemGobierno Abelardo de la EspriellaEscudo de las AméricasDonald TrumpColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Defensa de Eva Ferrer denunció amenazas e intimidaciones tras revelaciones sobre Verónia Alcocer y presuntos actos de corrupción en el gobierno Petro

El abogado Jhonny Batalla solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir investigación y protección estatal para la estratega catalana

Defensa de Eva Ferrer denunció amenazas e intimidaciones tras revelaciones sobre Verónia Alcocer y presuntos actos de corrupción en el gobierno Petro

Periodista pidió ayuda para captura a mujer que escopolaminó, golpeó y robó a su padre en Medellín: “No actúa sola”

Catalina Botero indicó que las autoridades cuentan con un video en el que la mujer aparece con el dinero en efectivo y las joyas que, según la denuncia, fueron sacadas de la vivienda

Periodista pidió ayuda para captura a mujer que escopolaminó, golpeó y robó a su padre en Medellín: “No actúa sola”

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: Inicia el partido por el cupo en la final

La selección Colombia superó en los cuartos de final a Nigeria y ahora enfrentará, por segunda vez en el campeonato, a las actuales campeonas del certamen

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: Inicia el partido por el cupo en la final

Directora del Icbf aseguró que “familia solo hay una” y armó polémica en el Senado: “Provocadora y peligrosa”

La discusión se produjo en la Comisión Séptima del Senado donde se discutía el presupuesto para la entidad para el 2027, el cual está previsto por más de 12.000 billones de pesos

Directora del Icbf aseguró que “familia solo hay una” y armó polémica en el Senado: “Provocadora y peligrosa”

Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que presentará decreto de emergencia económica por el fenómeno de El Niño: en qué consiste

La iniciativa permitiría suspender durante tres o cuatro meses las cuotas agropecuarias y extender obligaciones hasta dos años, previa autorización presidencial y la firma de todos los ministros del gabinete nacional

Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que presentará decreto de emergencia económica por el fenómeno de El Niño: en qué consiste
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro recordó los problemas en su relación con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Lo odié”

Lina Tejeiro recordó los problemas en su relación con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Lo odié”

⁠Karol G reveló que el éxito ‘Bby Wow’ originalmente no iba a ser lanzado: “La confirmamos un día antes de sacar el álbum”

Gregorio Pernía sufrió un intento de robo durante un encuentro con seguidores: todo quedó registrado por una cámara

Amparo Grisales se reencontró con su primer esposo, con el que se casó a los 15 años, y recibió un regalo especial por sus 70 años

Aida Victoria anunció que se retira de las redes sociales: “Me iré en menos de un año”

Deportes

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: Inicia el partido por el cupo en la final

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: Inicia el partido por el cupo en la final

Miguel Ángel Borja reveló los equipos a los cuales regresaría a jugar en Colombia: “Creo que tengo dos puertas abiertas”

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Dimayor aclaró la participación Go Sports S.A.S en las ofertas por los derechos de televisión del fútbol colombiano

Tulio Gómez se enfrentó a periodistas por rumores de retrasos en los pagos a jugadores del América de Cali: “Déjenos en paz”