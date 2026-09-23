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Tulio Gómez se enfrentó a periodistas por rumores de retrasos en los pagos a jugadores del América de Cali: “Déjenos en paz”

El máximo accionista del club vallecaucano acusó a Felipe Sierra de divulgar rumores falsos y le pidió dejar en paz al equipo tras la alerta sobre una posible falta de pagos a los futbolistas

Ilustración en acuarela de un hombre maduro hablando frente a tres micrófonos y la figura de un joven con barba al fondo.
Tulio Gómez, directivo del América de Cali, responde ante los medios de comunicación a las afirmaciones del periodista Felipe Sierra - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, rechazó la versión de que el plantel tenía salarios atrasados de agosto y cuestionó al periodista Felipe Sierra, quien había advertido que los jugadores podían no concentrar para el partido ante Águilas Doradas. La disputa se sumó a los reclamos económicos planteados por el exfutbolista Duván Vergara y otros antiguos integrantes del club.

América recibirá el 23 de septiembre de 2026 a Águilas Doradas en el Estadio Pascual Guerrero, por la fecha 12 de la Liga BetPlay. El equipo dirigido por David González lidera el campeonato, aunque llega tras dos partidos consecutivos sin victorias.

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El máximo directivo del América rechazó la versión de un atraso salarial en América de Cali y cuestionó al periodista Felipe Sierra.-crédito @tulioagomez/X
El máximo directivo del América rechazó la versión de un atraso salarial en América de Cali y cuestionó al periodista Felipe Sierra.-crédito @tulioagomez/X

Sierra había difundido que la agremiación de futbolistas del conjunto vallecaucano comunicó a la dirigencia que, si no se cancelaba el salario pendiente de agosto durante esa jornada, los jugadores no se concentrarían para el encuentro siguiente. También señaló que aguardaban una reunión en las horas posteriores.

La versión sobre el posible incumplimiento salarial provocó la respuesta pública de Gómez en su cuenta de X. El empresario acusó al periodista de difundir informaciones falsas sobre el club y citó versiones previas acerca de una eventual salida de David González, la continuidad de Jean Fernandez y supuestos maltratos a su hija.

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“Usted se ha ensañado contra América sacando rumores falsos: David González será despedido, Jean Fernandes no seguirá, maltratos a mi hija, etcétera”, escribió el máximo accionista.

Gómez dirigió cuatro preguntas a Sierra y planteó que existían intereses detrás de las publicaciones:

“¿Qué intereses mezquinos lo mueven para querer desestabilizar a nuestro equipo?, ¿Quién le paga?, ¿a quién le sirves?, ¿a los agentes que te pagan?. Por favor, déjenos en paz”.

Desde el club calificaron como falsas las versiones sobre deudas salariales con la plantilla masculina. La controversia se produjo después de que Vergara denunciara una obligación pendiente desde hacía más de un año y retirara de sus redes sociales las fotografías de su etapa en el equipo.

América también había reconocido dificultades económicas en su comunicación dirigida al futbolista. El club las vinculó con el terremoto que afectó a Cali el 10 de agosto de 2026 y que alteró el funcionamiento habitual de sus oficinas.

La ratificación sobre pagos antes del partido

Felipe Sierra afirmó que los futbolistas amenazaron con no concentrar si no cobraban el sueldo de agosto-crédito X
Felipe Sierra afirmó que los futbolistas amenazaron con no concentrar si no cobraban el sueldo de agosto-crédito X

Felipe Sierra sostuvo su información tras la respuesta de Gómez y afirmó que Iván Vélez, integrante de la dirigencia, había comunicado a los capitanes que el área financiera de América iniciaba los pagos del salario de agosto.

“A pesar de los intentos por desmentir la información, Iván Vélez le acaba de comunicar a los capitanes del equipo que ya el Financiero de América está realizando pagos del salario adeudado de agosto para que puedan concentrar con normalidad y jugar mañana”, indicó el periodista.

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