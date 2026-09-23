Lina Tejeiro recordó los problemas en su relación con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Lo odié”

“Me acordaba de su mamá”: Lina Tejeiro habló de Nicolás de Zubiría en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

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Lina Tejeiro recordó que durante su paso por MasterChef Celebrity llegó a sentirse irritada con Nicolás de Zubiría por las observaciones que recibía sobre sus preparaciones.

La actriz habló de su experiencia en la competencia del Canal RCN durante una conversación con Laura Tobón para el pódcast La Tobón Show.

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Tejeiro participó en la edición de 2026 del programa y fue la cuarta eliminada. Su salida se produjo después de un reto en el que no logró presentar el plato que había planeado. La actriz dijo que las exigencias de la cocina, la presión de las grabaciones y su embarazo influyeron en la manera en que afrontó esa etapa.

En la entrevista, Tejeiro admitió que las devoluciones de De Zubiría le generaban malestar. “Odié a Nicolás de Zubiría, todo MasterChef. Me hablaba y me criticaba los platos y yo decía: ‘este señor’. Por dentro le decía otra cosa, por dentro me acordaba de su mamá, pero yo no podía”, comentó entre risas.

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La declaración se produjo al recordar la dinámica de la competencia, en la que los participantes deben preparar platos bajo límites de tiempo y luego recibir la evaluación de los jurados. Nicolás de Zubiría integra desde hace varias temporadas el panel de chefs del formato, junto a Jorge Rausch y Belén Alonso.

La actriz explicó que sus reacciones no se limitaban a las valoraciones del jurado. Durante las jornadas de grabación, también atravesó cambios anímicos que afectaron su convivencia con el resto de los concursantes. “Mis compañeros me irritaban, fue terrible. O si no lloraba mucho o llegaba muy feliz”, relató.

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La experiencia coincidió con un momento personal importante para Tejeiro. Durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, ya sabía que estaba embarazada de su primer hijo, Gael, quien nació el 16 de septiembre. La actriz no había hecho pública esa información durante su participación en el programa.

Su eliminación estuvo acompañada por la frustración de no haber podido ejecutar el plato que esperaba presentar ante los jueces. Sin embargo, después de salir de la competencia, la actriz mantuvo contacto con varios integrantes del equipo y compartió distintos momentos de esa experiencia con sus seguidores.

El paso de Lina Tejeiro por MasterChef Celebrity representó una incursión en un formato distinto a los proyectos de ficción que han marcado buena parte de su carrera. La competencia la expuso a retos culinarios y a una dinámica de evaluación permanente, mientras atravesaba las primeras etapas de su embarazo que mantuvo en secreto durante la competencia.

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