Colombia

Aida Victoria anunció que se retira de las redes sociales: “Me iré en menos de un año”

La creadora de contenido barranquillera sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de las redes sociales. La decisión despertó especulaciones sobre una posible relación con el proceso judicial que enfrenta

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano se teriraría de las redes sociales en diciembre del 2026, según lo que tiene planeado - crédito @christianorozco09/ TikTok

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La empresaria y creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales tras anunciar que se retirará de las plataformas digitales. La influencer comunicó su decisión durante una transmisión en vivo ante miles de seguidores.

Merlano, que reúne cerca de 10 millones de seguidores solo en Instagram, ha mantenido un perfil más reservado desde que inició su relación con el bahameño y creador de contenido Escro. Pues lo único que se conoce es que en las últimas semanas, permaneció fuera de Colombia junto a él y su hijo Emiliano, fruto de su relación con Juan David Tejada, conocido en redes como el Agropecuario.

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Fue en medio de uno de los en vivos esporádicos que ahora suele hacer Aida Victoria junto a su nueva pareja que se dio a conocer la noticia de su retiro de las redes sociales, decisión que la empresaria explicó a sus seguidores y que, según ella, estaría relacionada con la búsqueda de un ambiente más tranquilo para ella y su hijo.

- crédito @aidavictoriam/Instagram
- crédito @aidavictoriam/Instagram

“Lo más probable es que yo sí me retire en menos de un año y no es porque esté enamorada, como me dicen algunos, sino porque mi vida fuera de las redes me da mucha paz y me siento muy tranquila”, dijo la empresaria.

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Según Merlano, la decisión también la contemple en caso de convertirse en madre por segunda vez, pues asegura que le gustaría vivir esa etapa en privacidad. “Quiero vivir mi embarazo pleno, no pensar en trabajar, no pensar en crear contenido, quiero parir tranquila y a maternar; además, ya tengo los recursos económicos para no vivir de las redes sociales”, añadió.

La empresaria barranquillera también detalló que su posible retiro de las redes sociales lo ha pensado desde que está de vacaciones, pues asegura que ha tenido tiempo para disfrutar de su vida lejos de las pantallas.

“Estos días he estado de vacaciones y he estado sin publicar y he vivido mi vida fuera de las redes y ni estar consumiendo TikTok o leyendo Instagram o comentarios de mí se ha sentido como una paz tan grande (...) Y también yo me siento muy enamorada de mi pareja como de mi hijo, he estado rodeada como de mucho amor, compartiendo momentos lindos no para las redes, sino para la vida y me di cuenta que esa es la vida que yo quiero”, añadió Aida en el en vivo.

La confesión inesperada de Aida Victoria Merlano sobre el amor que más le dolió - crédito @aidavictoriam/IG
La empresaria afirmó que también contempla alejarse de las redes si vuelve a ser madre, con el fin de vivir un eventual embarazo en privado. - crédito @aidavictoriam/IG

Merlano aseguró que su retiro estaría planeado para diciembre del 2026, por lo que espera hacer un anuncio más oficial en un par de meses. “Debí contar esto más adelante, pero ya que, aprovechemos estos meses antes de diciembre y la damos toda, aprovechemos el contenido, para que ya yo en diciembre pueda irme más tranquila...”, explicó.

El anuncio de Aida Victoria Merlano también reavivó versiones que circulaban en redes sociales y que la influencer Yina Calderón ha difundido. Calderón insinuó recientemente, sin aportar pruebas, que la salida de la barranquillera de Colombia podría estar relacionada con el proceso judicial que enfrenta por la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano Rebolledo, ocurrida en octubre de 2019 desde un consultorio odontológico de Bogotá.

Merlano fue condenada a 13 años y ocho meses de prisión por favorecimiento de fuga de presos y uso de menores de edad para la comisión de delitos. La sentencia permanece bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia tras el recurso de casación presentado por su defensa.

Emiliano - Hijo Aida Victoria
La influencer dijo que quiere priorizar los momentos con su pareja y su hijo, sin compartirlos necesariamente en redes sociales - crédito @aidavictoriam/IG

Es por esto que la salida y anuncio de su retiro de redes sociales ha generado dudas y especulaciones por parte de internautas y seguidores de Merlano, pues varios comentarios en redes sociales aseguran que el distanciamiento del ojo público estaría relacionado con eso.

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