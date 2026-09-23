Colombia

Gustavo Bolívar lanzó pullas a Abelardo de la Espriella por muerte de joven afro en Bogotá durante operativo de la Policía: “La soberbia violenta de un gobierno”

El exsenador afirmó que la conducta de los agentes frente a la población civil depende de las directrices de sus comandantes

Gustavo Bolívar comparó el trato policial a civiles durante los gobiernos de Duque y Petro - crédito AFP
Gustavo Bolívar comparó el trato policial a civiles durante los gobiernos de Duque y Petro - crédito AFP
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El expresidente Gustavo Petro se pronunció por la muerte de Donovan Balanta Paz, un hombre afro que falleció después de un procedimiento de la Policía en el sector de Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, en límites con Soacha.

El exmandatario calificó el hecho como un asesinato y reclamó una investigación de la Fiscalía General de la Nación. “Asesinaron al joven afro Balanta”, escribió Petro en su cuenta de X. En el mismo mensaje cuestionó lo que definió como “la soberbia violenta” de un Gobierno que, según sostuvo, terminará por “cosechar violencias”.

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Balanta fue detenido el domingo 20 de septiembre de 2026 durante una intervención de uniformados. La Policía Metropolitana de Soacha confirmó que sus agentes emplearon un dispositivo de inmovilización electrónica, conocido como táser, aunque aclaró que la causa del fallecimiento aún está por determinarse mediante análisis médico-legales.

Gustavo Petro por muerte de joven en Ciudad Bolívar - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Petro por muerte de joven en Ciudad Bolívar - crédito @GustavoBolivar/X

Siete policías fueron apartados mientras avanzan las indagaciones

La Inspección General de la Policía Nacional abrió una indagación disciplinaria para revisar el procedimiento y apartó de sus funciones a siete uniformados que estuvieron en el lugar.

Los familiares de Balanta denunciaron un presunto uso excesivo de la fuerza. Según esa versión, el hombre fue reducido, esposado y golpeado antes de su traslado a la estación de Policía de Cazucá. Luego presentó una descompensación y fue llevado a un centro asistencial de Soacha, donde murió.

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La institución señaló que el procedimiento tuvo lugar para controlar una alteración del orden público. Hasta el momento, las autoridades no han establecido una relación directa entre el uso del dispositivo eléctrico y el deceso.

Gustavo Bolívar cuestionó el trato de la Policía a civiles

Tras lo anterior, el exsenador y exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, también reaccionó a la muerte de Balanta. En una publicación comparó el comportamiento de la fuerza pública durante los gobiernos de los expresidentes Iván Duque y Gustavo Petro.

“¿Por qué si son los mismos policías? Ahora vuelve la derecha y la actitud de la Policía vuelve a cambiar”, preguntó Bolívar. El exfuncionario sostuvo que durante la administración Duque se registraron agresiones contra civiles y afirmó que, durante el mandato de Petro, se promovió una formación basada en derechos humanos.

Gustavo Bolívar cuestionó a la Policía tras la muerte de Donovan Balanta - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar cuestionó a la Policía tras la muerte de Donovan Balanta - crédito @GustavoBolivar/X

Bolívar vinculó el caso con el cambio de Gobierno y sugirió que la actuación policial depende de las directrices de sus mandos. “¿Actúan de acuerdo a la humanidad o al odio de su comandante?”, escribió.

La investigación disciplinaria y las actuaciones de la Fiscalía deberán establecer las circunstancias de la muerte de Donovan Balanta y determinar si hubo responsabilidades individuales en el procedimiento.

Esto dijo familia de Donovan Balanta sobre lo ocurrido

La Policía Nacional abrió una indagación disciplinaria para establecer las circunstancias de la muerte de Donovan Balanta Paz, farmacéutico y padre de dos hijos, quien falleció luego de ser detenido durante un procedimiento en Caracolí, sector ubicado entre Ciudad Bolívar y Soacha.

La Policía Metropolitana de Soacha confirmó que los uniformados utilizaron un dispositivo de inmovilización electrónica, conocido como táser, durante la intervención. La entidad indicó que Medicina Legal aún no ha establecido la causa del fallecimiento.

Los allegados de Donovan Balanta afirman que el farmacéutico expresó dolor en el pecho antes de llegar a la estación y piden establecer si los uniformados emplearon una fuerza excesiva durante la reducción - crédito X

La Inspección General de la Policía informó que la actuación busca revisar el comportamiento de los agentes e identificar las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se produjo el operativo. El proceso interno avanzará en paralelo con las verificaciones de otras autoridades.

Los allegados de Balanta Paz, conocido como “Piri”, sostienen que el hombre fue golpeado y recibió varias descargas eléctricas cuando estaba reducido y esposado. Por esa razón, solicitaron esclarecer si existió un uso desproporcionado de la fuerza.

Varios testigos grabaron la llegada de los policías y parte de la intervención. La familia indicó que entregará esos videos a los investigadores. Las imágenes permiten observar fragmentos del procedimiento, aunque corresponde a las autoridades reconstruir la secuencia completa.

Los parientes aseguran que Balanta permanecía en el suelo cuando uno de los uniformados le habría impactado el rostro. También señalaron que el táser fue activado en repetidas oportunidades durante la reducción.

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