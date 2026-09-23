Gregorio Pernía sufrió un intento de robo durante un encuentro con seguidores: todo quedó registrado por una cámara

Un video mostró el momento en que el actor colombiano reaccionó tras sentir un fuerte jalón en el cuello durante una aglomeración - crédito @calogero.life/ TikTok

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Gregorio Pernía fue víctima de un aparente intento de robo mientras se encontraba rodeado por decenas de personas que buscaban una fotografía con él. El episodio quedó registrado en video y se difundió en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron las condiciones de seguridad en las que el actor colombiano se acercó a sus seguidores.

Las imágenes muestran a Gregorio Pernía en medio de una aglomeración, junto a un vehículo, mientras varias personas intentan acercarse para saludarlo y tomarse fotos.

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En ese momento, el artista llevaba una cadena en el cuello y decidió quitársela ante el riesgo de que se perdiera entre la multitud. Mientras intentaba desabrochar la joya, una persona ubicada detrás de él habría jalado la cadena con fuerza. Pernía reaccionó de inmediato y logró conservarla. El movimiento lo obligó a apartarse parcialmente de quienes lo rodeaban y a pedir espacio para terminar de quitarse el accesorio.

El video no permite identificar a la persona que habría intentado llevarse la cadena. Tampoco se conoce con precisión el lugar ni la fecha del hecho. Algunas publicaciones señalaron que ocurrió en Buenos Aires, Argentina, aunque esa versión no ha sido confirmada por el actor ni por una autoridad local.

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Intentaron quitarle una cadena a Gregorio Pernía en medio de una multitud - crédito @gregoriopernia/ Instagram

Pese a la situación, Pernía mantuvo contacto con algunos de los asistentes, quienes continuaron pidiéndole fotografías. El actor tuvo que insistir en que necesitaba unos minutos para resguardarse y controlar la situación antes de atender a quienes se encontraban alrededor.s.

Varios usuarios señalaron que el riesgo aumentó por la cercanía de la multitud y por la ausencia de una barrera que permitiera organizar el contacto con el actor. Otros cuestionaron que algunas personas siguieran intentando tomarse fotos después del forcejeo que quedó registrado.

Hasta el momento, Gregorio Pernía no se pronunció en sus cuentas oficiales sobre el incidente ni confirmó si presentó una denuncia o queja por lo sucedido. Tampoco hay información sobre personas detenidas o una investigación formal por el supuesto intento de hurto.

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El actor ha mantenido una agenda de presentaciones fuera de Colombia con un espectáculo que combina música y actuación. Según las versiones difundidas en redes, el incidente ocurrió en medio de una de esas actividades, aunque no se precisó si el evento contaba con producción local o un esquema de seguridad particular.

El material continúa circulando en plataformas como TikTok e Instagram. Mientras se conocen más detalles, el caso deja como único registro público las imágenes del momento en que el actor detectó el jalón, protegió su cadena y buscó alejarse de la multitud.