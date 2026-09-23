Periodista pidió ayuda para captura a mujer que escopolaminó, golpeó y robó a su padre en Medellín: “No actúa sola”

La periodista Catalina Botero, por medio de sus redes sociales, denuncio el robo y la escopolaminada que sufrió su padre hace algunos días en la ciudad de Medellín, y solicito ayuda para ubicar a la mujer responsable del ataque a su progenitor - crédito @cataboterotv/X

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La periodista Catalina Botero, denunció que su padre fue intoxicado con escopolamina y asaltado en Medellín hace unos días. La comunicadora pidió ayuda para identificar a la mujer a la que responsabiliza del ataque y del robo de los ahorros que su progenitor había reunido durante más de cinco años.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Botero afirmó: “Esta mujer no actúa sola, sino que también tiene una banda delincuencial detrás”. La periodista ofreció una recompensa por información verídica que permita ubicar a la presunta responsable.

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Botero informó que su familia habilitará un número de WhatsApp para recibir denuncias. También aseguró que su padre se encuentra bien de salud tras una recuperación que demandó varios días.

La periodista indicó que las autoridades cuentan con un video en el que la mujer aparece con el dinero en efectivo y las joyas que, según la denuncia, fueron sacadas de la vivienda. Botero sostuvo que no hubo avances de las autoridades para esclarecer el caso.

La periodista Catalina Botero, denunció que su padre fue intoxicado con escopolamina y asaltado en Medellín hace unos días - crédito Catalina Botero redes sociales

Joven bogotano prende las alarmas tras librarse de un extraño robo

Un joven identificado como Pablo Parada denunció un presunto intento de hurto en el norte de Bogotá, luego de que un hombre que hablaba en inglés le pidiera dinero y tratara de mostrarle un papel junto a una tarjeta del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).

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El episodio ocurrió en la calle 116, entre la autopista Norte y la calle 19, en la localidad de Usaquén. Parada señaló que el desconocido decía ser ciudadano estadounidense y buscaba llegar a la embajada de Estados Unidos, ubicada en Teusaquillo, lejos del punto donde se produjo el encuentro.

El joven relacionó la conducta del sujeto con denuncias previas sobre robos en los que desconocidos usan sustancias para dejar a las víctimas indefensas. El caso generó reacciones en redes sociales, donde varios usuarios afirmaron haber vivido situaciones parecidas.

“Casi me escopolaminan hoy”, relató Pablo Parada en un video publicado en Instagram. Según contó, el hombre se acercó frente a una sede de Bancolombia mientras él caminaba y escuchaba música. El supuesto extranjero le habló en inglés después de que se quitó los audífonos.

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“El man primero empieza preguntando que si uno habla inglés y que después necesita que le diga dónde queda la embajada de Estados Unidos”, contó.

El bogotano Pablo Parada hizo la denuncia a través de un video que compartió en redes sociales, y gracias a esto se conocieron varios casos similares - crédito @jpabloprada_/IG

Parada indicó que el acento del hombre fue una de las primeras señales que le generó desconfianza. “Pero a mí la primera señal que se me hizo rara es que el acento del man era 0.0 gringo”, afirmó.

El desconocido llevaba una tarjeta del sistema de transporte de Bogotá y un papel en una de sus manos. “Tenía un buen inglés, pero se notaba que no era gringo”, sostuvo Parada. Luego agregó que el sujeto tenía “una tarjeta de Sitp en su mano con un papel”, un detalle que calificó como inusual.

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El joven señaló hacia la autopista Norte y le dijo que la embajada estaba en esa dirección. La respuesta del hombre aumentó sus sospechas: “Sí, sí, yo sé, yo sé”, le respondió, pese a que antes le había pedido indicaciones.

Después, el supuesto ciudadano estadounidense afirmó que dos hombres le habían robado la maleta y solicitó una transferencia equivalente a 12 dólares, una suma que Parada calculó en poco más de $40.000.

Le pidió que le consignara el dinero y trató de mostrarle un papel con un número telefónico para recibir el envío por Nequi.

créditos @jpabloprada_/IG | Google Maps

“Necesito que lo pase a un Nequi”, le habría dicho el hombre.

La tarjeta de transporte, la cuenta para recibir dinero y el acento llevaron a Parada a alejarse sin realizar ninguna transferencia. “Este es un gringo que quiere ir a la embajada porque lo robaron, pero de la nada tiene una tarjeta de Sitp y de paso tiene un Nequi con un número de Colombia”, relató.

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“Y ahí sí yo me asusté y yo me alejé”, afirmó Parada.

En los comentarios de su publicación, otros usuarios respaldaron su advertencia y señalaron que habían visto o enfrentado maniobras similares.