Amparo Grisales se reencontró con su primer esposo, con el que se casó a los 15 años, y recibió un regalo especial por sus 70 años

El exesposo de Amparo Grisales la sorprendió por su cumpleaños en televisión - crédito captura de pantalla @diaadiacaracoltv/ TikTok

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Amparo Grisales recibió una pintura y una dedicatoria de Germán Tessarolo, su primer esposo, durante una emisión especial de Día a Día en la que la actriz celebró sus 70 años. El artista argentino apareció por sorpresa en el programa de Caracol Televisión y recordó junto a la jurado de Yo me llamo la relación que ambos mantuvieron durante la adolescencia de la artista.

El encuentro ocurrió el 22 de septiembre, tres días después del cumpleaños de Grisales, celebrado el 19 de septiembre. Tessarolo llegó al set con una obra personalizada y un mensaje para la actriz: “Amparo, celebrar tu vida es celebrar la huella de tu luz”.

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La aparición del pintor tomó por sorpresa a la actriz, que reaccionó al verlo con una mezcla de afecto y admiración. “¡Mi primer marido!. Qué guapura de hombre y qué increíble artista”, expresó Grisales frente a las cámaras mientras abría la obra de arte que le dio Tessarolo. “Amparo, celebrar tu vida, es celebrar la huella de tu luz”, decía la dedicatoria que venía con el dibujo.

“Amparo, espero que sigas cumpliendo muchos años más, que estés muy contenta, admito cómo eres en todo sentido. Gran mujer, gran amiga, gran amor”, dijo el exesposo de Amparo ante las cámaras del programa.

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Durante la conversación, la actriz contó que todavía conserva en su casa varias obras realizadas por Tessarolo. También destacó que, pese al tiempo transcurrido desde su separación, nunca dejó de valorar el trabajo artístico de quien fue su esposo. “A mí su arte me encanta, me encanta como pinta”, afirmó.

La historia entre ambos se remonta a los primeros años de la carrera de Grisales en la televisión. Según recordó la actriz, el vínculo comenzó en Bogotá, durante una visita al apartamento de Tessarolo junto a una amiga y otro conocido. Tras ese encuentro, ella comentó que se sintió atraída por el artista.

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“Me acuerdo mucho porque él era macrobiótico, nos invitó a su apartamento, a mi amiga Madelen, a mí y a otro amigo. Estábamos ahí, después nos fuimos para la casa, y yo le dije a mi amiga: ‘a mí me gustó el suyo’, y ella me dijo ‘pues quédatelo’”, relató la actriz.

El noviazgo se desarrolló con discreción. Grisales explicó que, en varias ocasiones, le decía a su madre que debía quedarse en grabaciones para poder encontrarse con Tessarolo. “Al comienzo fue pura mentirilla, yo ya estaba en televisión, le decía a mi mamá que yo me iba a quedar a grabar, pero me encontraba con él”, recordó.

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Tiempo después, la pareja decidió casarse por lo civil en San Antonio del Táchira, Venezuela con 15 años, la actriz recordó que la decisión afectó a su madre, quien recibió la noticia con tristeza. “Fue la única tristeza, puedo reconocerlo, y el único llanto que le di a mi mamá en su vida, cuando se enteró, ella lloró lo que no está escrito”, aseguró Grisales al hablar del impacto que tuvo el matrimonio dentro de su familia.

La unión duró cerca de dos años. Ambos coincidieron en que la separación estuvo marcada por los cambios que atravesaban en sus vidas profesionales y personales. Grisales avanzaba en el medio televisivo, mientras Tessarolo consolidaba su actividad como pintor y publicista.

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“Empezamos a crecer, yo empecé a estar en televisión y ya había otros intereses de cada uno”, explicó la actriz sobre el final de la relación. Tessarolo, por su parte, señaló que decidieron respetar los objetivos individuales de cada uno: “Era otro tipo de relación, cada uno en su camino y uno no puede frustrar el camino del otro”.

Germán Tessarolo nació en Venecia, Italia, en 1945, y emigró a Buenos Aires, Argentina, cuando tenía pocos meses de vida. Su trayectoria se ha desarrollado entre la pintura, la publicidad y las exposiciones artísticas. De acuerdo con la información divulgada por Caracol Televisión, proviene de una familia con antecedentes en disciplinas como la música, el dibujo, la escultura y la pintura.

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