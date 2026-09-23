Por muerte de Donovan Balanta Paz en Ciudad Bolívar, Policía anunció investigación disciplinaria y suspendió a siete uniformados

Los allegados de Donovan Balanta afirman que el farmacéutico expresó dolor en el pecho antes de llegar a la estación y piden establecer si los uniformados emplearon una fuerza excesiva durante la reducción - crédito X

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La mañana del miércoles 23 de septiembre de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció en un comunicado que siete policías fueron apartados temporalmente de sus cargos tras la muerte de Donovan Balanta Paz, y que se reportó después de un procedimiento que se desarrolló en el sector de Caracolí, en el límite entre Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, y el municipio de Soacha (Cundinamarca).

La Policía Municipal de Soacha informó que la medida se adoptó mientras avanzan las investigaciones para determinar qué ocurrió durante la detención.

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El caso se registró el domingo 20 de septiembre, cuando uniformados acudieron a la zona por un reporte de riña. Balanta Paz murió luego de la intervención policial, un hecho que generó reclamos de sus familiares y reacciones entre habitantes del sector, quienes registraron parte del procedimiento con sus teléfonos celulares, en un caso que se hizo viral en redes sociales y por el que se pronunció el expresidente Gustavo Petro.

La Policía indicó que la separación de los siete uniformados se dispuso bajo los parámetros de la Ley 1952 de 2019, que regula el Código General Disciplinario.

Gustavo Petro pidió investigar la muerte del joven en Ciudad Bolívar - crédito @GustavoBolivar/X

La institución no precisó el rango, la identidad ni las funciones de los agentes apartados.

El objetivo de las pesquisas es establecer si los agentes actuaron de acuerdo con los protocolos vigentes y si existe una relación entre la intervención y el fallecimiento de Balanta.

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En su pronunciamiento, la Policía Nacional afirmó que sus actuaciones deben respetar los derechos fundamentales y ajustarse a la Constitución, la ley y los estándares internacionales de derechos humanos. También mencionó los principios que regulan el uso legítimo y proporcional de la fuerza.

El fallecimiento del hombre puso bajo revisión la actuación de los policías que acudieron a Caracolí.

La Policía Metropolitana de Soacha compartió el comunicado la mañana del miércoles 23 de septiembre de 2026 - crédito Mesoa

La familia de Donovan Balanta sostiene que hubo una confusión durante la intervención

Los familiares de Donovan Balanta afirmaron que el hombre regresaba a su casa después de estar con su pareja cuando se produjo una situación con varias personas que permanecían en el sector.

Según esta versión, los policías habrían relacionado a Balanta con quienes estaban involucrados en el hecho que motivó la presencia de los uniformados.

“Él tiró una botella, entonces por eso ya le cayeron más de unos quince policías encima. Entonces, él cuando vio que los policías lo iban a atacar, él salió corriendo”, contó Marleny Paz, madre del joven de 32 años al Ojo de la noche.

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Los allegados señalaron que, tras esa presunta confusión, se produjo una persecución, y añadieron que el hombre fue alcanzado y reducido por varios agentes.

Estas afirmaciones forman parte de los elementos que serán examinados en la investigación y no han sido corroboradas de manera oficial.

La familia también sostuvo que Balanta recibió golpes durante el procedimiento y que habría sido sometido a un dispositivo de descarga eléctrica (teaser).

“El joven ya no podía más. Estaba esposado y no les importó. Y sin embargo, le daban con el teaser, le daban y le daban. De hecho, cuando lo llevaron para el hospital de allá de Soacha, el chico ya llevaba media hora muerto”, dijo otro de los residentes del sector a Noticias Caracol.

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Las honras fúnebres de Donovan Balanta Paz se realizan en Bogotá, y su familia espera que el caso no quede impune luego del anuncio hecho por la Policía Metropolitana de Soacha - crédito Pasa en Bogotá / X

Las autoridades deberán determinar si esas denuncias coinciden con los registros audiovisuales, los informes de los uniformados y las demás pruebas que sean incorporadas al expediente.

“La policía simplemente lo llevaron y lo dejaron ahí tirado. No dieron ninguna información de nada y salieron y se fueron. Simplemente, los dejaron a ellos (los paramédicos en el hospital de Soacha) con el problema”, agregó Ana Tovar, hermana de la víctima.

El reclamo principal de los allegados apunta a que se esclarezca la secuencia de los hechos, desde el momento en que los policías llegaron al sector hasta la muerte del ciudadano, que fue trasladado por el grupo de uniformados hasta el hospital Cardiovascular.

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“Lo golpearon allá, le dieron patadas, lo golpearon y lo esposaron. Y después de tenerlo ahí esposado en el piso, le pusieron esa máquina aquí en el corazón, en el pecho. Y entonces eso fue (lo) que le explotó el corazón a mi hijo”, añadió la madre del joven.

“Hagan justicia con esos policías y que no vaya a ser que los metan presos hoy y mañana ya los saquen o los manden pa otro lado”, concluyó la mujer que pide justicia en el caso de su hijo.