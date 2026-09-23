Dimayor aclaró la participación Go Sports S.A.S en las ofertas por los derechos de televisión del fútbol colombiano

El G8, compuesto por Atlético Nacional, Millonarios, América, Junior, Cali, Santa Fe, DIM y Once Caldas, exige una mejor repartición de los ingresos por TV en el fútbol colombiano - crédito Infobae Colombia

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Dimayor informó el 23 de septiembre que Go Sports Media S.A.S. no participó en el proceso de ofertas por los derechos de televisión y audiovisuales del Fútbol Profesional Colombiano, una aclaración que responde a versiones que habían vinculado a la empresa y a sus accionistas con la negociación que definirá la transmisión de los torneos desde 2027.

La División Mayor del Fútbol Colombiano sostuvo que las afirmaciones sobre una supuesta intervención de la compañía “carecen de veracidad” y no corresponden a los hechos. El organismo indicó que la negociación se desarrolla bajo criterios de transparencia, confidencialidad y reserva, en función de los intereses de sus 36 clubes afiliados y de la sostenibilidad del fútbol profesional del país.

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La entidad también advirtió que la divulgación de información inexacta o sin verificar genera confusión y puede afectar el desarrollo de las conversaciones. La precisión llegó un día después de que Go Sports Media S.A.S. emitiera su propio comunicado para negar cualquier vínculo con la licitación, negociación o renovación de los derechos.

Go Sports también emitió un comunicado desmintiendo la oferta

La ilustración describe la distribución de los derechos de televisión en el fútbol colombiano, mostrando documentos de la Dimayor, escudos de clubes y el emblema del "Club 37". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Go Sports Media S.A.S. aseguró que ni la compañía ni sus accionistas participan de manera directa o indirecta en el proceso, ni poseen interés económico, comercial o contractual en él. También negó que actúen en representación, coordinación, asociación o cuenta de terceros que intervengan o estén interesados en las actuales negociaciones.

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La empresa afirmó que fue constituida y tiene domicilio en Colombia desde 2009. A la vez, señaló que no mantiene relaciones societarias, de control, filial o matriz con compañías constituidas en Panamá.

La compañía añadió que su vínculo comercial previo con DIMAYOR ya terminó y que actualmente no existe una relación comercial vigente entre ambas partes. Por ello, solicitó a la entidad que precisara públicamente que Go Sports Media S.A.S. no integra las negociaciones por los derechos televisivos.

La firma sostuvo que busca evitar nuevas interpretaciones que asocien erróneamente a la sociedad o a sus accionistas con el proceso. En su declaración, rechazó cualquier vinculación “inexacta o carente de sustento” y apeló a la protección de su reputación corporativa y la de sus propietarios.

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La versión sobre una oferta de USD 90 millones anuales

Mauricio Correa, fundador de Win Sports, encabeza la propuesta por los derechos de transmisión televisiva del fútbol profesional en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La controversia surgió tras las declaraciones de Alejandro Pino Calad, periodista y conductor del canal de YouTube Historias Secretas. Pino afirmó que una empresa llamada Go Sports, vinculada por él con el empresario Mauricio Correa Peña, presentó la única propuesta que competiría con Win Sports por los derechos audiovisuales desde 2027.

Según ese relato, la oferta contemplaría ingresos de hasta USD 90 millones anuales para los clubes y un bono de hasta USD 1 millón para cada institución si la propuesta resultaba elegida. Pino sostuvo que Dimayor la había tomado como referencia para la negociación y que Win Sports tendría plazo hasta noviembre de 2026 para igualar las condiciones o permitir el avance del nuevo oferente.

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Una cámara de transmisión televisiva se ubica detrás de una portería en un estadio de fútbol iluminado durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodista ubicó ese desenlace en la asamblea de DIMAYOR del 21 de septiembre, cuando se reunieron los clubes afiliados. También señaló que Mauricio Correa habría representado a Go Sports ante los dirigentes y que la iniciativa contaría con respaldo documental de una entidad financiera centroamericana.

La organización no había confirmado públicamente el nombre de una firma seleccionada ni las condiciones económicas discutidas, debido a los acuerdos de confidencialidad asumidos por los clubes durante la asamblea. Según el periodista, varias marcas mencionadas antes de la reunión, entre ellas Disney, Espn, Paramount+, TNT Sports, Fox Sports Estados Unidos, Netflix y DAZN, no presentaron una propuesta formal.

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Pino expresó dudas sobre la estructura operativa de la empresa mencionada y su capacidad para crear una señal propia que produzca los partidos en todo el territorio colombiano.