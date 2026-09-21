Así quedó la tabla de posiciones tras la primera derrota de James Rodríguez en la Liga BetPlay con Atlético Nacional

James Rodríguez jugó 45 minutos en su segundo partido con la camiseta de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

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Llaneros derrotó 2-0 a Atlético Nacional, que contó con James Rodríguez en el segundo tiempo, y sumó una victoria que lo dejó a las puertas del grupo de los ocho mejores de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo de José Luis García se impuso en Villavicencio durante la fecha 11 del rentado nacional, mientras el conjunto de Lucas González permaneció tercero en la tabla.

El triunfo llevó a Llaneros al noveno puesto con 14 puntos, a cuatro unidades de Millonarios, nuevo escolta del campeonato con 19. Atlético Nacional quedó con 18 puntos y deberá recibir a Millonarios en el clásico de la próxima jornada, en el estadio Atanasio Girardot.

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James Rodríguez comenzó entre los suplentes y Llaneros aprovechó el inicio para tomar ventaja. A los 14 minutos, Yorleys Mena remató tras un descuido de la defensa visitante y abrió el marcador.

Atlético Nacional apenas ha jugado ocho de los 11 partidos programados en la Liga - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional asumió la iniciativa después del gol y buscó mayor profundidad con Juan Rengifo, a quien González otorgó más libertad ofensiva. Sin embargo, el bloque defensivo local redujo los espacios y evitó ocasiones claras para el empate.

Llaneros volvió a golpear a los 33 minutos mediante un contragolpe. Frank Castañeda ganó en velocidad ante la defensa, detectó que el arquero Luis Marquínez estaba adelantado y definió para establecer el 2-0.

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El técnico visitante realizó cinco modificaciones al inicio de la segunda parte: James Rodríguez ingresó por Rengifo, Joel Contreras reemplazó a Jhon Vásquez, Kelvin Osorio entró por Néider Ospina, Jorman Campuzano sustituyó a Juan Zapata y Elías Cabrera ocupó el lugar de Xavi Ríos.

Con James en el campo, Nacional adelantó sus líneas y elevó la intensidad. El equipo visitante generó oportunidades por intermedio del propio Rodríguez, Cristian Arango, Yerson Moreno y Andrés Sarmiento, pero el arquero Roameth Romaña respondió en las llegadas rivales y los postes también impidieron el descuento.

Cali, Millonarios y Santa Fe golearon en la fecha 10 de la Liga BetPlay

Millonarios es el colíder de la Liga con los 11 partidos jugados - crédito Lina Gasca/Colprensa

Millonarios escaló al segundo puesto tras golear 3-0 a Boyacá Chicó en El Campín de Bogotá. Francisco Chaverra abrió el marcador después de una asistencia de Daniel Ruiz y Andrey Estupiñán convirtió dos goles para el equipo dirigido por Alberto Gamero.

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Santa Fe venció 4-1 como visitante a Alianza Valledupar y alcanzó la cuarta posición con 16 puntos, aunque todavía tiene dos partidos menos que Millonarios. Alexis Zapata, Nahuel Bustos, autor de dos tantos, y Hugo Rodallega marcaron para el conjunto de Pablo Repetto; Cristian Andrés Vergara descontó para Alianza.

Deportivo Cali también ganó en su estadio, por 3-0 frente a Cúcuta Deportivo. Eduard Bello anotó dos veces y Steven Rodríguez completó el resultado a los 84 minutos, una victoria que dejó al equipo de Rafael Dudamel séptimo con 15 puntos.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

América de Cali es el líder de la tabla de posiciones con 21 unidades - crédito Colprensa

América de Cali: 21 puntos / +15 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Millonarios: 19 puntos / +7 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Atlético Nacional: 18 puntos / +9 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 17 puntos / +6 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Deportes Tolima: 17 puntos / +2 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Independiente Medellín: 16 puntos / +5 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 16 puntos / +6 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Deportivo Cali: 15 puntos / +6 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Llaneros FC: 14 puntos / +1 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Once Caldas: 12 puntos / +1 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Águilas Doradas: 11 puntos / 0 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 9 puntos / -9 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Fortaleza FC: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Deportivo Pasto: 8 puntos / -6 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Alianza FC: 8 puntos / -10 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Boyacá Chicó: 8 puntos / -11 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Jaguares FC: 7 puntos / -5 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Deportivo Pereira: 7 puntos / -5 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Junior FC: 6 puntos / -2 diferencia de gol / 8 partidos jugados.