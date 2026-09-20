Colombia

Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su hijo Gael: “Bienvenido amor de mi vida”

La actriz y creadora de contenido publicó en sus redes sociales su primera foto en el hospital, teniendo en sus brazos a su primogénito

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Lina Tejeiro confirmó oficialmente el género y nombre de su bebé - crédito @linatejeiro/IG
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En la mañana del domingo 20 de septiembre de 2026, la actriz y creadora de contenido Lina Tejeiro confirmó en sus redes sociales que su hijo Gael nació.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram compartió una primera fotografía junto al bebé. En la publicación reveló que el niño nació el 16 de septiembre de 2026. En su mensaje, la también empresaria esciribió: “Bienvenido amor de mi vida. 🩵 GAEL 🩵“.

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Los mensajes publicados en sus redes se concentraron en las felicitaciones para Tejeiro y los buenos deseos para su hijo. Por ahora, la actriz no difundió información adicional sobre el nacimiento ni sobre los primeros días de Gael.

“Que felicidad🩵✨ Bienvenido al mundo Gael , Dios los bendiga!“; ”QUE HERMOSOOOOO Despetaaaaarrrr😍😍😍😍😍😍😍😍 Bendecido GAEL❤️“; ”Muchas bendiciones Linis!! 🙏🏻❤️“; ”Ayyyyy nooooo 🥹🥹🥹❤️❤️❤️❤️ Felicidades mi Linisss 🙏🏻 Bendiciones y mucha salud para ese bebé y para ti 🙏🏻❤️❤️❤️“; ”Lini hermosa!!! Bienvenido Gael♥️♥️♥️😍“; ”Felicidades!!!!!!!!!!!!!! Bienvenido!!!!❤️❤️“: fueron algunos de los mensajes.

Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su primer hijo, Gael, durante la mañana del domingo 20 de septiembre - crédito linatejeiro/IG
Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su primer hijo, Gael, durante la mañana del domingo 20 de septiembre - crédito linatejeiro/IG

La versión sobre el ingreso de Lina Tejeiro a una clínica de Bogotá

Antes de la confirmación de la actriz, surgieron versiones sobre su posible ingreso a la Fundación Santa Fe de Bogotá. La información comenzó a circular el jueves 17 de septiembre en el programa Alerta al chisme.

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El presentador Ariel Osorio, conocido como El Gordo Ariel, afirmó durante la emisión que había recibido información sobre el supuesto inicio del trabajo de parto de Tejeiro.

“Nos llega información exclusiva y de última hora... estaría en trabajo de parto la actriz, creadora de contenido y exparticipante de MasterChef Celebrity Lina Tejeiro”, dijo Osorio en el espacio televisivo.

El periodista planteó entonces que el nacimiento podía ocurrir en las horas siguientes. En ese momento, no presentó una confirmación oficial de la actriz ni información sobre el bebé.

La versión sobre la clínica se difundió en redes sociales, aunque la publicación de Tejeiro fue la que confirmó públicamente el nacimiento de Gael.

La actriz Lina Tejeiro confirmó que planea reducir temporalmente su ritmo de trabajo después del nacimiento de su hijo - crédito @linatejeiro/Instagram
Durante el embarazo, Lina Tejeiro documentó parte del proceso en redes sociales y habló de su expectativa ante la maternidad- crédito @linatejeiro/Instagram

Detalles de su embarazo

Lina Tejeiro confirmó su embarazo el 30 de abril de 2026, tras varias semanas de especulaciones entre sus seguidores. La actriz difundió un video con imágenes de una ecografía y compartió el significado personal que tenía para ella el inicio de la maternidad.

“Los hijos lo cambian todo”, fue una de las frases con las que acompañó el anuncio. Desde entonces, la intérprete mostró algunos momentos de la gestación, aunque reservó parte de la información sobre su vida privada y la próxima llegada de su bebé.

La actriz espera a un niño, al que llamará Gael, y ha dicho que desea tener un parto natural si las condiciones médicas lo permiten. Aunque en un principio evaluó la posibilidad de dar a luz en su casa, finalmente optó por una clínica porque consideró que le ofrecería más seguridad.

La identidad del padre del bebé despertó curiosidad durante el embarazo. En julio de 2026, Tejeiro explicó que será madre soltera, pero remarcó que afrontará esta etapa con el apoyo de sus padres, hermanos, tíos y otros integrantes de su familia.

Lina Tejeiro denunció un intento de gaslighting cuando el pretendiente contradijo su color favorito y se retractó ante la posibilidad de revisar las cámaras - crédito @linatejeiro/Instagram
El nacimiento de Gael abrió una nueva etapa familiar para Lina Tejeiro, actriz, creadora de contenido y exparticipante de MasterChef Celebrity - crédito @linatejeiro/Instagram

La decisión de no hacer una fiesta de revelación de sexo también respondió a que conocía desde el comienzo que esperaba un niño. Así, el nombre de Gael quedó definido antes de que avanzara la gestación.

La maternidad también modificó su actividad profesional. La actriz se retiró de MasterChef Celebrity mientras continuaba el embarazo, luego de advertir cambios en su energía, su cuerpo y su capacidad de concentración.

Tejeiro señaló que sus prioridades comenzaron a girar alrededor de la llegada de su hijo. Su anuncio público abrió una nueva etapa personal, marcada por la preparación para el parto y el acompañamiento de su entorno familiar.

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